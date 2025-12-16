錦山人參酒以"Geumseol"瞄準日本潮流青年

定位為韓流文化啟發的利口酒

韓國首爾2025年12月17日 /美通社/ -- Agricultural Corporation Geumsan Insamju（錦山人參酒）宣佈，正將其招牌產品「Geumseol」定位為一種專為日本MZ世代及潮流消費者量身打造的「韓流文化啟發利口酒」，而非僅僅是傳統酒飲。隨著日本市場對韓流內容和韓流美食的興趣持續升溫，韓式酒類正在年輕消費群體中迅速走俏。

為把握這一需求，該公司計劃在東京和大阪的生活方式精選店及夜生活聚集區開展快閃酒吧活動和聯名項目。「Geumseol」獨特的LED發光瓶底有望成為關鍵的視覺亮點，與日本年輕人喜愛適合拍照、氛圍感強的飲品這一特點產生共鳴。這一特色將「Geumseol」定位為兼具社交媒體吸引力的"美學利口酒"與"派對風格酒飲"。

該產品以人參為基礎的配方，也與日本消費者日益增長的健康養生和天然成分興趣相契合。該公司表示：「Geumseol不止是一款飲品，它還體現了韓國的傳統、自然與健康。」公司還表達了其「為日本市場的韓式利口酒樹立新標桿」的雄心。

展望未來，錦山人參酒計劃通過社交媒體推廣活動、與韓流粉絲社區的合作、與韓國文化活動的聯動，以及發佈季節性或概念性限量版利口酒，來拓展其針對日本市場的營銷策略。

該公司一位代表指出，此次進軍日本市場體現了公司「不僅致力於推介一款韓國酒飲，更致力於分享其背後的文化與內涵」，並強調公司為將韓國傳統帶給全球消費者而感到自豪。

