錦山人參酒旗下產品Geumseol進軍日本高端利口酒市場獲讚譽

韓國首爾2025年12月13日 /美通社/ -- 韓國傳統人參酒生產商Agricultural Corporation Geumsan Insamju（韓國農業公司錦山人參酒）宣佈正在著力強化在日本市場的競爭力。在東京近期舉辦的國際酒類品鑒活動中，該公司展出旗艦產品Geumseol，收穫日本買家好評，被贊為「獨特且精緻的韓國利口酒」。

活動現場，Geumseol憑借瓶底柔和的光影設計與清澈透亮的酒體色澤備受關注。日本消費市場向來青睞高端利口酒與清雅型烈酒——而這些特質恰與Geumseol的人參香氣、細膩口感和極具視覺衝擊力的設計高度契合。其傳統釀造工藝、順滑的風味層次以及高端品牌形象，進一步凸顯其在日本利口酒市場的競爭優勢。

Geumsan Insamju正積極擴大與日本主流餐飲企業及高端酒類零售商的合作，同時與高檔酒吧、酒店等場所洽談供應合作。為加強在日本社交媒體驅動型市場上的影響力，公司計劃製作短視頻數字內容，突出Geumseol獨特的光影效果與富有情感張力的視覺形象。

日本市場對具備健康功效的酒類產品需求持續攀升。以優質人參釀造的Geumseol被當地消費者視為融合健康理念與高端工藝的產品，在推崇人參養生價值的日本中年消費者群體中獲得了熱烈反響。

公司相關負責人表示：「日本消費者不僅注重口感，也重視設計美感、飲酒的氛圍及整體體驗。Geumseol在口感、品牌故事與飲用氛圍上均表現出色，這讓我們對其在日本市場取得成功充滿信心。」

SOURCE Agricultural Corporation Geumsan Insamju