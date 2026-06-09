消費者需求先行一步，AI 智能體電商的「信任基建」仍待補齊

據 Checkout.com 調研顯示，33% 的消費者預計在未來一年內將有至少 10% 的購物由 AI 驅動，但消費者的願景與全行業就緒度之間仍存在顯著落差

英、美兩國的商戶已感知到這股速度：72% 的兩國商戶認為消費者擁抱 AI 智能體購物的速度，將快於大多數商戶的準備節奏

信任仍是 AI 普及度的最大門檻：27% 消費者表示不信任任何機構來運營 AI 購物智能體，24% 明確表示永遠不會把購物決策交給 AI

英國倫敦2026年6月9日 /美通社/ -- 根據全球領先的支付公司 Checkout.com 今日發佈最新報告 《2026 AI 智能體電商行業報告：消費者需求與商戶就緒度現狀》發現：消費者對 AI 智能體電商* 的需求正在加速成型，而支撐這種需求所需的信任機制、掌控權與基礎設施卻出現了滯後。。

三分之一（33%）的消費者預計，未來一年內將有至少 10% 的購物由 AI 驅動；商戶也已感知到此需求——近四分之三（72%）的英、美兩國商戶認同，消費者擁抱 AI 智能體的速度將遠超於大多數商戶的準備節奏。商品種草、支付下單與身份驗證等核心環節都將被 AI 重塑，而全行業的協議標準與賠付責任模型，仍在持續演進之中。

這背後不只是一道「預期落差」，更是一道「信任落差」：消費者對 AI 主導購物充滿興趣，但在缺乏明確保障機制的情況下，多數人還不願意把消費決策放手交出去。調研發現，四分之一（24%）的消費者表示永遠不會把購物交給 AI，27% 不信任任何機構來運營 AI 購物智能體。消費者並不質疑 AI 重塑購物體驗的潛力，他們要的是清晰的掌控權設置、權限管理與便捷的取消機制——這是企業建立信任的三塊基石。

消費者對此的回答相當明確：只有在自主掌控機制存在的前提下，他們才願意授權 AI 智能體進行消費。在受訪的 6 個市場中，消費者平均願意授權 AI 購物智能體自主下單且無需人工授權的單筆交易額度為 177 英鎊；而英、美兩國商戶對這一數字的預估是 200 英鎊——商戶以為消費者會給更多額度，實際上消費者要的邊界比商戶想像的更緊。在消費者眼中，要對 AI 智能體購物產生信心，有三條「不可妥協項」：消費上限（30%）、即時撤銷權（29%）、和便捷取消（28%） 。商戶也意識到透明度與掌控力的必要性——75% 的商戶認為，讓消費者擁有實時撤銷交易授權的能力，將是 AI 智能體電商方案獲得消費者採納的關鍵。

推動消費者擁抱 AI 智能體電商的核心動力，是「便利」二字：他們希望把日常重複任務自動化，把時間奪回到自己手上，並獲得更有價值的購物體驗。四分之一（25%）的消費者表示，節省時間是他們使用 AI 購物智能體的首要動機；20% 希望借助 AI 來獲得更好的優惠。

調研結果還顯示，AI 智能體電商的規模化將呈現明顯的不均衡——它會先從低風險、可重複的品類開始落地，再向外擴張。消費者表示最願意把生鮮食雜（41%）和家居日用（31%）交給 AI——這兩類被視為低風險、可重複的消費決策。而需要深思熟慮的高門檻購買，比如金融服務，授權 AI 的意願僅為 15%，遠低於其他品類。這與商戶的預期形成了反差——根據商戶端的預測，如金融產品等需要複雜決策的交易會是 AI 智能體電商的首批落地領域。

Checkout.com 首席營銷官 Rory O'Neill 表示：「AI 智能體電商正快速從概念走向現實。消費者已開始在日常購物中嘗試使用 AI 智能體，整個行業也正圍繞下一階段電商所需的協議與標準展開密切協作。但在採納速度加快的同時，其背後的基礎設施仍在建設之中。消費者需要確信，AI 智能體將在安全、退款、權限與消費上限等明確的掌控機制下運行。在這些基點搭建到位之前，信任仍將是 AI 智能體電商普及的最大門檻之一。 」

AI 智能體電商，也可能重塑品牌忠誠度。超過半數（57%）的消費者表示，如果 AI 智能體能找到更具性價比的選擇，他們會允許其更換品牌。AI 購物正在改寫產品發現、全網比價與品牌選擇的邏輯；如果企業能夠解決信任、問責與掌控這三大難題，AI 完全有潛力重塑整個數字商業市場。據英、美兩國的商戶數據顯示，當前僅 3% 的交易涉及 AI 智能體；但整體而言，89% 的商戶已在積極為 AI 智能體電商做準備——這意味著，即便行業標準與信任模型仍在持續成熟，商戶的準備工作早已悄然展開。

編者注

*AI 智能體電商（Agentic Commerce） ：指由 AI 智能體在獲得消費者授權後，代其進行全網搜索、比較商品並完成購物的電商模式。

調研方法

本次調研由 Censuswide 執行，覆蓋 6 個市場（英國、美國、巴西、中國、法國、阿聯酋）18 歲以上的 12,005 名消費者，以及英、美兩國面向消費者的商戶（電商/零售、數字商品與服務、票務與旅行、生鮮與外賣配送）中 400 名 25 歲以上、全職在崗的支付負責人。消費者數據採集時間為 2026 年 3 月 2 日 – 9 日；商戶數據採集時間為 2026 年 2 月 25 日 – 3 月 2 日。

Censuswide 嚴格遵守並聘用市場研究協會（Market Research Society，簡稱 MRS）成員，遵循 MRS 行為準則與 ESOMAR 原則，同時是英國民調委員會（British Polling Council）成員。

關於 Checkout.com

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SOURCE Checkout.com