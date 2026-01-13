Checkout.com 的美國佐治亞州銀行牌照申請已正式獲批，持續開展美國地區的業務征程

  • 隨著 MALPB 銀行牌照獲批，Checkout.com 正朝著 2026 年在美國以特許銀行資質運營的目標邁進
  • 直接接入美國卡組網絡將賦予更強的掌控力，有助於解鎖加快創新能力和卓越的支付成功率，為美國主體商戶提供其所需的高支付績效。
  • 隨著越來越多企業選擇 Checkout.com，美國地區不僅在 2025 年的業務量增長近 70%，也已成為增長最快的營收貢獻來源地區。

亞特蘭大2026年1月13日 /美通社/ -- 全球領先的數字支付服務商 Checkout.com 今日宣佈已正式獲批美國佐治亞州銀行與金融部 (Georgia Department of Banking and Finance) 頒發的商戶收單有限目的銀行 (Merchant Acquirer Limited Purpose Bank，簡稱 MALPB) 執照。這一關鍵的監管里程碑使 Checkout.com 能夠推進在美國以特許銀行資質運營的計劃，並標誌著進入執行階段。

榮獲 MALPB 銀行牌照將賦能 Checkout.com 加速在美國市場以本地收單行身份運營的計劃，這是 Checkout.com 發展歷程的重要一環，通過直接接入美國卡組網絡也將賦予更強的掌控力。這將助力解鎖加速創新、卓越的支付成功率，並為美國主體商戶提供其所需的高支付績效。

完成此銀行牌照申請，Checkout.com 是首批全球支付服務商中的一員，再次強化了其對美國地區的承諾和投入。此次擴張以「美國支付之都」亞特蘭大為戰略樞紐，並依托紐約與舊金山兩大辦事處，共同標誌著 Checkout.com 北美業務進入全新階段。

2025 年 Checkout.com 處理的電商交易額超過 3000 億美元，已獲得 Uber、eBay、Pinterest、Klarna 和 GE Healthcare 等全球領先企業的信賴。該牌照的落實將為更多美國企業級平台帶來一個專門針對本地市場複雜特性而優化打造的支付平台。

「隨著我們的 MALPB 銀行牌照正式獲批，我們在十月規劃的關鍵增長引擎即將全面啟動。這一里程碑為支付績效的新時代鋪平了道路,」Checkout.com MALPB 首席執行官兼北美銀行業務負責人 Jordan Reynolds 評論道，「我們現在的重點是擴大基礎設施規模，在亞特蘭大及美國各地培養人才，以滿足我們獲批條件的嚴格要求。我們正朝著 2026 年全面開展特許銀行運營的目標前進，加倍致力於為美國主體商戶提供他們所需的高支付績效和可靠性。」

關於 Checkout.com

Checkout.com是一家成立於英國倫敦的全球領先信用卡收單行，致力於為出海商戶提供高效、安全、及模塊化的支付解決方案。作為支付收單專家，我們支持多種國際主流信用卡支付以及多個本地支付方式，實現超過145種貨幣的交易處理。我們致力於為企業級商戶提供一站式跨境支付解決方案，提升交易成功率、打擊欺詐，並將支付轉化為主要收入驅動力。在2025年，Checkout.com的電商交易處理量將超過 3000 億美元。

Checkout.com在全球有 19 個本地團隊，深受如 eBay、Uber、Sony、SHEIN、阿里巴巴、小米、網易、Klarna、Sainsbury's、英國《金融時報》等國際品牌的信賴。 我們在亞太地區設有上海、香港、新加坡和東京四個辦公室，專注於深耕本地市場，為商戶提供定制化支付服務，

We are Checkout.com, where the world checks out.

