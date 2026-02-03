Checkout.com 與 Spotify 達成全球戰略支付合作夥伴關係，助力其全區業務版圖

新聞提供者

Checkout.com

03 2月, 2026, 16:45 CST

  • Checkout.com 成為 Spotify 全球支付服務商，將為其遍佈 180+ 個國家及地區的訂閱用戶提供高績效數字支付體驗
  • AI 驅動的優化技術與先進支付科技將全面提升支付效率、安全性與可靠性

倫敦2026年2月3日 /美通社/ -- 全球領先的數字支付服務商 Checkout.com 今日宣佈與全球最受歡迎的音頻流媒體訂閱服務 Spotify 達成全新戰略合作夥伴關係。通過此次合作，Checkout.com 將為 Spotify 提供全球收單服務，為其超 7 億月活躍用戶和超 2.8 億付費訂閱用戶打造流暢、安全且可靠的支付體驗。

Checkout.com 將通過其本地資源與全球收單專業能力，為 Spotify 遍佈 180+ 多個國家和地區的用戶提供卓越的支付服務，優化各大市場的支付績效。

Spotify 全球支付與客戶服務 VP Sandra Alzetta 表示「我們致力於為用戶打造無縫、快捷且安全的支付體驗，讓他們能夠全身心沉浸在 Spotify 的音樂、播客與有聲讀物世界中。選擇與 Checkout.com 這樣能夠快速響應、深度協作的夥伴並肩前行，對我們而言至關重要。他們的全球業務覆蓋、本地市場洞察以及規模化提升支付效率的能力，將為我們的全球業務拓展提供強大助力。」

通過此次合作，Spotify 將採用 Checkout.com 自研的智能解決方案 Intelligent Acceptance。該解決方案將通過 Checkout.com 全球收單網絡提供的實時數據智能化路由支付訂單，減少交易失敗率並提升支付績效。雙方此次的集成合作還涵蓋了網絡令牌化與身份驗證服務，通過高級安全技術為用戶保駕護航，確保訂閱服務的定期支付保持順暢無阻。

Checkout.com 首席執行官兼創始人 Guillaume Pousaz 表示：「與 Spotify 的合作是我們助力全球領先數字企業實現可靠、高績效數字支付使命的重要里程碑。Spotify 為全球創作者及其粉絲樹立了數字化體驗的標桿，而支付環節在其中扮演著關鍵角色。通過將我們的全球收單網絡與每日執行 8700 萬次實時優化的 Intelligent Acceptance 產品相結合，我們正賦能 Spotify 持續提升支付成功率、降低成本，並為其全球用戶提供當下及未來的最佳支付體驗。」

關於 Checkout.com

Checkout.com是一家成立於英國倫敦的全球領先信用卡收單行，致力於為出海商戶提供高效、安全、及模塊化的支付解決方案。作為支付收單專家，我們支持多種國際主流信用卡支付以及多個本地支付方式，實現超過145種貨幣的交易處理。我們致力於為企業級商戶提供一站式跨境支付解決方案，提升交易成功率、打擊欺詐，並將支付轉化為主要收入驅動力。

Checkout.com在全球有 19 個本地團隊，深受如 eBay、Uber、Sony、SHEIN、阿里巴巴、小米、網易、Klarna、Sainsbury's、英國《金融時報》等國際品牌的信賴。 我們在亞太地區設有上海、香港、新加坡、東京和悉尼五個辦公室，專注於深耕本地市場，為商戶提供定制化支付服務，

We are Checkout.com, where the world checks out.

SOURCE Checkout.com

來自同一來源

Checkout.com 的美國佐治亞州銀行牌照申請已正式獲批，持續開展美國地區的業務征程

全球領先的數字支付服務商 Checkout.com 今日宣佈已正式獲批美國佐治亞州銀行與金融部 (Georgia Department of Banking and Finance) 頒發的商戶收單有限目的銀行 (Merchant Acquirer Limited Purpose Bank，簡稱...

Checkout.com 啟用 OpenAI 智能體電商協議，賦能全球企業商戶

全球領先的數字支付公司 Checkout.com 今日宣佈支持 AI 智能體電商協議（Agentic Commerce Protocol，簡稱 ACP），這是面向 AI 智能體電商的開放標準，能讓 AI 智能體連接消費人群和企業協同完成線上購物，為企業級商戶提供智能體電商支持。...
此來源更多新聞稿

探索

金融科技

金融科技

金融科技

金融科技

銀行與金融服務

銀行與金融服務

電腦與電子產品

電腦與電子產品

相關題材的新聞稿