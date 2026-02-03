Checkout.com 與 Spotify 達成全球戰略支付合作夥伴關係，助力其全區業務版圖

Checkout.com 成為 Spotify 全球支付服務商，將為其遍佈 180+ 個國家及地區的訂閱用戶提供高績效數字支付體驗

AI 驅動的優化技術與先進支付科技將全面提升支付效率、安全性與可靠性

倫敦2026年2月3日 /美通社/ -- 全球領先的數字支付服務商 Checkout.com 今日宣佈與全球最受歡迎的音頻流媒體訂閱服務 Spotify 達成全新戰略合作夥伴關係。通過此次合作，Checkout.com 將為 Spotify 提供全球收單服務，為其超 7 億月活躍用戶和超 2.8 億付費訂閱用戶打造流暢、安全且可靠的支付體驗。

Checkout.com 將通過其本地資源與全球收單專業能力，為 Spotify 遍佈 180+ 多個國家和地區的用戶提供卓越的支付服務，優化各大市場的支付績效。

Spotify 全球支付與客戶服務 VP Sandra Alzetta 表示：「我們致力於為用戶打造無縫、快捷且安全的支付體驗，讓他們能夠全身心沉浸在 Spotify 的音樂、播客與有聲讀物世界中。選擇與 Checkout.com 這樣能夠快速響應、深度協作的夥伴並肩前行，對我們而言至關重要。他們的全球業務覆蓋、本地市場洞察以及規模化提升支付效率的能力，將為我們的全球業務拓展提供強大助力。」

通過此次合作，Spotify 將採用 Checkout.com 自研的智能解決方案 Intelligent Acceptance。該解決方案將通過 Checkout.com 全球收單網絡提供的實時數據智能化路由支付訂單，減少交易失敗率並提升支付績效。雙方此次的集成合作還涵蓋了網絡令牌化與身份驗證服務，通過高級安全技術為用戶保駕護航，確保訂閱服務的定期支付保持順暢無阻。

Checkout.com 首席執行官兼創始人 Guillaume Pousaz 表示：「與 Spotify 的合作是我們助力全球領先數字企業實現可靠、高績效數字支付使命的重要里程碑。Spotify 為全球創作者及其粉絲樹立了數字化體驗的標桿，而支付環節在其中扮演著關鍵角色。通過將我們的全球收單網絡與每日執行 8700 萬次實時優化的 Intelligent Acceptance 產品相結合，我們正賦能 Spotify 持續提升支付成功率、降低成本，並為其全球用戶提供當下及未來的最佳支付體驗。」

關於 Checkout.com

Checkout.com是一家成立於英國倫敦的全球領先信用卡收單行，致力於為出海商戶提供高效、安全、及模塊化的支付解決方案。作為支付收單專家，我們支持多種國際主流信用卡支付以及多個本地支付方式，實現超過145種貨幣的交易處理。我們致力於為企業級商戶提供一站式跨境支付解決方案，提升交易成功率、打擊欺詐，並將支付轉化為主要收入驅動力。

Checkout.com在全球有 19 個本地團隊，深受如 eBay、Uber、Sony、SHEIN、阿里巴巴、小米、網易、Klarna、Sainsbury's、英國《金融時報》等國際品牌的信賴。 我們在亞太地區設有上海、香港、新加坡、東京和悉尼五個辦公室，專注於深耕本地市場，為商戶提供定制化支付服務，

We are Checkout.com, where the world checks out.

