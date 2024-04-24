華為雲昇騰AI雲服務助力香港打造國際科創中心

華為雲昇騰AI雲服務提供了澎湃的雲化AI算力，企業無需自建或改造數據中心，可一鍵接入位於貴安、烏蘭察布、香港等地的AI算力節點，即開即用0等待；提供從雲化算力、模型開發、模型托管到生態的全棧服務，支持多種開發模式，也可實現訓推一體，讓企業無需投資通用AI技術；提供更長穩的AI算力服務，可實現大集群訓練30天不中斷，訓練作業故障可以做到1分鐘發現、5分鐘診斷、10分鐘恢復，讓企業無需擔心運維和安全；此外，華為雲還上線了大模型「百模千態」專區，提供70+針對性優化增強的開源大模型，讓大模型「開箱即用」，讓企業無需擔心模型的開發和應用上線。

2017年，中國發佈了《新一代人工智能發展規劃》，對人工智能的行業發展提出了明確的戰略目標。而人工智能作為香港三大新型工業發展產業之一，也正在香港蓬勃發展。中國香港特別行政區政府政府資訊科技總監黃志光，JP在致辭中表示：「特區政府一直致力採用雲計算技術發展電子政務，新一代『政府雲端設施服務』早於2020年9月投入運作，透過安全穩定的私有雲和新的應用系統架構，讓各部門可以更迅速、安全和具成本效益的方式開發電子政府服務，賦能智慧政府建設並推動智慧城市發展。發展人工智能產業生態圈對香港未來發展非常重要，華為是人工智能業界翹楚，期待華為推出嶄新的人工智能雲服務，促進香港人工智能研發及產業發展，為香港的市民帶來更多創新、便利的應用。」

華為雲構建了全球存算網KooVerse，覆蓋了30個地理區域88個可用區，華為雲香港region是本地主流雲廠家中唯一的4AZ數據中心，為客戶提供穩定可靠的雲基礎設施以及9ms的超低時延。依托香港數據中心，華為雲昇騰AI雲服務為香港帶來即開即用、可持續獲得的雲上AI算力，並將前沿的技術和成熟的行業經驗帶到香港，助力香港建設國際創科中心。

華為雲全球Marketing與銷售服務總裁石冀琳在致辭中表示：「香港特區政府發佈《創新科技發展藍圖》，科技正成為香港全面數字化轉型的重要新動能。華為雲擁有30年ICT技術積累、全棧自主服務能力，服務全球數十個行業，與香港攜手，將為區域打造更多機會、構築更好的平台。首先，華為雲通過持續的技術創新，為香港打造智能世界新底座。華為雲在香港部署了4個可用區，是全球規模最大的雲節點之一。伴隨著AI技術的快速發展，華為雲在香港建設了端到端全棧AI雲平台，賦能香港AI創新企業快速獲得算力、快速開發應用、獲取技術支持。第二，華為雲深耕行業，幫助香港各類企業加速智能化躍遷，將行業知識和技術結合，真正幫每個行業上好雲、用好雲、管好雲。比如，華為雲盤古氣象大模型幫助香港天文台將天氣預報的時效由10天延長至15天。第三，華為雲致力於幫助香港構建本土創新科技生態，幫助更多創新企業在香港誕生、騰飛。」

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SOURCE 華為雲