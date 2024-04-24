華為雲昇騰AI雲服務落地香港，澎湃算力打造企業出海加速度

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華為雲

24 4月, 2024, 14:27 CST

中國香港2024年4月24日 /美通社/ -- 近日，華為雲在香港提供昇騰AI雲服務（一鍵瞭解並試用華為雲昇騰AI雲服務），這是繼貴安、蕪湖、烏蘭察布之後，昇騰AI雲服務的又一重要節點。華為雲昇騰AI雲服務持續賦能政企、科研、高校、電商、金融、遊戲、製造等千行萬業智能躍升，為企業出海全球提供一鍵接入、穩定可靠、安全靈活的澎湃AI算力和即開即用的大模型服務。

23日於香港舉行的「華為雲香港峰會」上，華為雲全球Marketing與銷售服務總裁石冀琳表示：「香港特區政府發佈《創新科技發展藍圖》，科技正成為香港全面數字化轉型的重要新動能。華為雲擁有30年ICT技術積累、全棧自主服務能力，服務全球數十個行業，與香港攜手，將為區域打造更多機會、構築更好的平台。首先，華為雲通過持續的技術創新，為香港打造智能世界新底座。華為雲在香港部署了4個可用區，是全球規模最大的雲節點之一。伴隨著AI技術的快速發展，華為雲在香港建設了端到端全棧AI雲平台，賦能香港AI創新企業快速獲得算力、快速開發應用、獲取技術支持。第二，華為雲深耕行業，幫助香港各類企業加速智能化躍遷，將行業知識和技術結合，真正幫每個行業上好雲、用好雲、管好雲。比如，華為雲盤古氣象大模型幫助香港天文台將天氣預報的時效由10天延長至15天。第三，華為雲致力於幫助香港構建本土創新科技生態，幫助更多創新企業在香港誕生、騰飛。」

華為雲全球Marketing與銷售服務總裁石冀琳
華為雲全球Marketing與銷售服務總裁石冀琳

華為雲昇騰AI雲服務，為出海企業提供即開即用的澎湃算力，具有以下特點。

  • 澎湃算力即開即用一鍵接入貴安、烏蘭察布、蕪湖，香港等AI 算力中心，支撐百P級數據訓練，實現彈性調度、訓練&推理融合調度，資源發放時間小於30分鐘。
  • 全棧開發平台高效易用三大全流程工具鏈，包括大模型開發、通用AI開發及算力調優。提供全流程昇騰遷移工具鏈，典型場景遷移至生產環境時間小於2周。
  • 安全可靠、長穩運行可實現大集群訓練連續 30 天不中斷，集群故障1分鐘發現，5分鐘診斷，10分鐘恢復。
  • 繁榮生態，做百花園的黑土地AI Gallery具備繁榮生態，沉澱行業資產10萬+匯聚主流開源大模型，高效連接雲上昇騰算力。

中國香港特別行政區政府政府資訊科技總監黃志光，JP在致辭中表示：「特區政府一直致力採用雲計算技術發展電子政務，新一代政府雲端設施服務』早於 2020 年 9 月投入運作，透過安全穩定的私有雲和新的應用系統架構，讓各部門可以更迅速、安全和具成本效益的方式開發電子政府服務，賦能智慧政府建設並推動智慧城市發展。發展人工智能產業生態圈對香港未來發展非常重要，華為是人工智能業界翹楚，期待華為推出嶄新的人工智能雲服務，促進香港人工智能研發及產業發展，為香港的市民帶來更多創新、便利的應用。」

華為雲基於昇騰AI雲服務，推出全棧算力解決方案，滿足大模型開發、運行、運維的多樣需求，支持端邊雲算力協同調度，覆蓋AI基礎設施建設，托管，運維全生命週期。

  • 算力使用服務方面：在大模型訓練加速場景，支持數據百PB級超大規模訓練，大集群穩定訓練30天不中斷；基於ModelArts AI開發生產線的TrainTurbo，倍速提升模型訓練效率。在大模型推理調優場景，提供就近接入服務，實現超低時延，圍繞三大數據中心構建核心的推理集群10ms可達，資源分鐘級彈性擴縮容。在業務遷移、模型優化專業服務場景，支持業界主流框架，提供30+可視化遷移工具，典型場景遷移至生產環境<2周。
  • 算力部署服務方面：針對分佈式AI場景，華為雲AI算力調度平台將本地機房的算力與雲上算力進行統一管理、調度。針對邊緣AI場景，華為雲CloudPond訓推一體機，支持雲邊協同部署，將模型以及AI算力下發到客戶數據中心，核心數據在本地進行二次訓練/微調/推理，輔助端側推理；預集成交付，業務上線時間減少2-6月。
  • 算力托管服務方面：提供全棧專屬的AI算力平台建設服務，端到端的AI算力納管，3個月可完成標準化交付，按需擴容0等待，實現7*24的線上集中管控，並提供專業全方面運維，讓企業更聚焦AI業務發展和開發效率。

華為雲通過昇騰AI雲服務，持續助力客戶實現商業成功，為業務出海提供澎湃動能。

科大訊飛通過華為提供的昇騰集群進行訊飛星火大模型訓練，訓練性能整體提升17%。在星火3.0發佈後，面臨新的推理資源不足的挑戰。訊飛採用華為雲昇騰Al雲服務，一方面快速開通數百卡的推理資源另一方面可以根據業務上線情況隨時調整資源使用量，不會導致投資浪費。同時，華為雲全球算力佈局也支持了科大訊飛業務出海，共同服務全球企業智能化。 

華為雲與軟件夥伴合合信息構建聯合解決方案，基於昇騰雲服務在香港提供的AI算力及跨境可信網絡與合規框架，承載智能文檔解晰、商業大數據及合規審計、風控管理等多個子功能，可為企業提供資質驗真、分類、識別等AI輔助能力，加快基金申請審批速，優化端到端流程服務，大幅降低相關人力投入。

即日起，可以通過華為雲昇騰AI雲服務官網（瞭解更多），一鍵接入昇騰AI雲服務，並體驗AI Gallery提供的豐富的大模型開發、調優、托管等眾多服務。

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SOURCE 華為雲

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