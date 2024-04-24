華為雲昇騰AI雲服務落地香港，澎湃算力打造企業出海加速度
24 4月, 2024, 14:27 CST
中國香港2024年4月24日 /美通社/ -- 近日，華為雲在香港提供昇騰AI雲服務（一鍵瞭解並試用華為雲昇騰AI雲服務），這是繼貴安、蕪湖、烏蘭察布之後，昇騰AI雲服務的又一重要節點。華為雲昇騰AI雲服務持續賦能政企、科研、高校、電商、金融、遊戲、製造等千行萬業智能躍升，為企業出海全球提供一鍵接入、穩定可靠、安全靈活的澎湃AI算力和即開即用的大模型服務。
在23日於香港舉行的「華為雲香港峰會」上，華為雲全球Marketing與銷售服務總裁石冀琳表示：「香港特區政府發佈《創新科技發展藍圖》，科技正成為香港全面數字化轉型的重要新動能。華為雲擁有30年ICT技術積累、全棧自主服務能力，服務全球數十個行業，與香港攜手，將為區域打造更多機會、構築更好的平台。首先，華為雲通過持續的技術創新，為香港打造智能世界新底座。華為雲在香港部署了4個可用區，是全球規模最大的雲節點之一。伴隨著AI技術的快速發展，華為雲在香港建設了端到端全棧AI雲平台，賦能香港AI創新企業快速獲得算力、快速開發應用、獲取技術支持。第二，華為雲深耕行業，幫助香港各類企業加速智能化躍遷，將行業知識和技術結合，真正幫每個行業上好雲、用好雲、管好雲。比如，華為雲盤古氣象大模型幫助香港天文台將天氣預報的時效由10天延長至15天。第三，華為雲致力於幫助香港構建本土創新科技生態，幫助更多創新企業在香港誕生、騰飛。」
華為雲昇騰AI雲服務，為出海企業提供即開即用的澎湃算力，具有以下特點。
- 澎湃算力即開即用：一鍵接入貴安、烏蘭察布、蕪湖，香港等AI 算力中心，支撐百P級數據訓練，實現彈性調度、訓練&推理融合調度，資源發放時間小於30分鐘。
- 全棧開發平台高效易用：三大全流程工具鏈，包括大模型開發、通用AI開發及算力調優。提供全流程昇騰遷移工具鏈，典型場景遷移至生產環境時間小於2周。
- 安全可靠、長穩運行：可實現大集群訓練連續 30 天不中斷，集群故障1分鐘發現，5分鐘診斷，10分鐘恢復。
- 繁榮生態，做百花園的黑土地：AI Gallery具備繁榮生態，沉澱行業資產10萬+，匯聚主流開源大模型，高效連接雲上昇騰算力。
中國香港特別行政區政府政府資訊科技總監黃志光，JP在致辭中表示：「特區政府一直致力採用雲計算技術發展電子政務，新一代『政府雲端設施服務』早於 2020 年 9 月投入運作，透過安全穩定的私有雲和新的應用系統架構，讓各部門可以更迅速、安全和具成本效益的方式開發電子政府服務，賦能智慧政府建設並推動智慧城市發展。發展人工智能產業生態圈對香港未來發展非常重要，華為是人工智能業界翹楚，期待華為推出嶄新的人工智能雲服務，促進香港人工智能研發及產業發展，為香港的市民帶來更多創新、便利的應用。」
華為雲基於昇騰AI雲服務，推出全棧算力解決方案，滿足大模型開發、運行、運維的多樣需求，支持端邊雲算力協同調度，覆蓋AI基礎設施建設，托管，運維全生命週期。
- 算力使用服務方面：在大模型訓練加速場景，支持數據百PB級超大規模訓練，大集群穩定訓練30天不中斷；基於ModelArts AI開發生產線的TrainTurbo，倍速提升模型訓練效率。在大模型推理調優場景，提供就近接入服務，實現超低時延，圍繞三大數據中心構建核心的推理集群10ms可達，資源分鐘級彈性擴縮容。在業務遷移、模型優化專業服務場景，支持業界主流框架，提供30+可視化遷移工具，典型場景遷移至生產環境<2周。
- 算力部署服務方面：針對分佈式AI場景，華為雲AI算力調度平台將本地機房的算力與雲上算力進行統一管理、調度。針對邊緣AI場景，華為雲CloudPond訓推一體機，支持雲邊協同部署，將模型以及AI算力下發到客戶數據中心，核心數據在本地進行二次訓練/微調/推理，輔助端側推理；預集成交付，業務上線時間減少2-6月。
- 算力托管服務方面：提供全棧專屬的AI算力平台建設服務，端到端的AI算力納管，3個月可完成標準化交付，按需擴容0等待，實現7*24的線上集中管控，並提供專業全方面運維，讓企業更聚焦AI業務發展和開發效率。
華為雲通過昇騰AI雲服務，持續助力客戶實現商業成功，為業務出海提供澎湃動能。
科大訊飛通過華為提供的昇騰集群進行訊飛星火大模型訓練，訓練性能整體提升17%。在星火3.0發佈後，面臨新的推理資源不足的挑戰。訊飛採用華為雲昇騰Al雲服務，一方面快速開通數百卡的推理資源，另一方面可以根據業務上線情況隨時調整資源使用量，不會導致投資浪費。同時，華為雲全球算力佈局也支持了科大訊飛業務出海，共同服務全球企業智能化。
華為雲與軟件夥伴合合信息構建聯合解決方案，基於昇騰雲服務在香港提供的AI算力及跨境可信網絡與合規框架，承載智能文檔解晰、商業大數據及合規審計、風控管理等多個子功能，可為企業提供資質驗真、分類、識別等AI輔助能力，加快基金申請審批速，優化端到端流程服務，大幅降低相關人力投入。
即日起，可以通過華為雲昇騰AI雲服務官網（瞭解更多），一鍵接入昇騰AI雲服務，並體驗AI Gallery提供的豐富的大模型開發、調優、托管等眾多服務。
Contact: [email protected]
SOURCE 華為雲
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