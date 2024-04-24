華為雲昇騰AI雲服務落地香港，澎湃算力打造企業出海加速度

中國香港2024年4月24日 /美通社/ -- 近日，華為雲在香港提供昇騰AI雲服務（一鍵瞭解並試用華為雲昇騰AI雲服務），這是繼貴安、蕪湖、烏蘭察布之後，昇騰AI雲服務的又一重要節點。華為雲昇騰AI雲服務持續賦能政企、科研、高校、電商、金融、遊戲、製造等千行萬業智能躍升，為企業出海全球提供一鍵接入、穩定可靠、安全靈活的澎湃AI算力和即開即用的大模型服務。

在23日於香港舉行的「華為雲香港峰會」上，華為雲全球Marketing與銷售服務總裁石冀琳表示：「香港特區政府發佈《創新科技發展藍圖》，科技正成為香港全面數字化轉型的重要新動能。華為雲擁有30年ICT技術積累、全棧自主服務能力，服務全球數十個行業，與香港攜手，將為區域打造更多機會、構築更好的平台。首先，華為雲通過持續的技術創新，為香港打造智能世界新底座。華為雲在香港部署了4個可用區，是全球規模最大的雲節點之一。伴隨著AI技術的快速發展，華為雲在香港建設了端到端全棧AI雲平台，賦能香港AI創新企業快速獲得算力、快速開發應用、獲取技術支持。第二，華為雲深耕行業，幫助香港各類企業加速智能化躍遷，將行業知識和技術結合，真正幫每個行業上好雲、用好雲、管好雲。比如，華為雲盤古氣象大模型幫助香港天文台將天氣預報的時效由10天延長至15天。第三，華為雲致力於幫助香港構建本土創新科技生態，幫助更多創新企業在香港誕生、騰飛。」