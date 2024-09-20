華爲雲：構建AI原生思維，共贏智能未來

第二，AI的算力至關重要，需要構建與企業需求相匹配的AI原生雲基礎設施。會上，華爲雲發佈AI原生雲基礎設施CloudMatrix，創造性地將CPU、NPU、DPU、內存等資源全部互聯和池化，從單體算力向矩陣算力演進，構建一切可池化、一切皆對等、一切可組合的AI原生雲基礎設施，爲企業提供澎湃的AI算力。

第三，數據質量決定AI模型的效果，要構建起以知識爲中心的數據底座，讓數據更好地服務於AI。爲降低企業使用數據的難度，更高效地進行模型訓練，華爲雲全麵昇級數據治理生産線DataArts，爲客戶提供麵向AI、以知識爲中心的數據底座，包括AI和大數據融合引擎、數據開發治理、知識服務和數智應用使能服務，讓資源利用率和供數效率顯著提昇。

第四，圍繞業務場景，構建合適的AI模型。模型不是越大越好，也不是一個大模型可以打遍天下。盤古大模型具有十億級、百億級、千億級和萬億級不同參數規格的模型，包含NLP、CV、多模態、以及預測大模型和科學計算大模型，滿足企業的全業務場景需求。

同時，盤古大模型5.0在多模態生成領域進一步增強了STCG時空可控生成能力，在自動駕駛場景中不僅能生成正常行駛的場景，還能夠生成隨機性、偶然性、對抗性場景，使得車企可以更高效地訓練自動駕駛。

在本次大會上，華爲雲還正式發佈主機上雲解決方案，幫助客戶打造高可用、易運維、更敏捷的雲上新核心，幫助客戶構築雲上「5個9」的金融級高可用。目前，在中國已有超過60%的大行和股份製銀行選擇華爲來構築雲上新核心。

會上，華爲董事、質量流程IT總裁陶景文分享了華爲公司數字化轉型的曆程以及華爲全麵智能昇級的自身實踐。他表示，華爲結合自身實踐，總結了一套「三層五階八步」方法論，三層分成了重新定義智能業務、AI開發與交付、持續運營智能應用，「五階八步」就是從業務場景出發，沿着業務流程、組織，公司數據和AI應用指導業務如何一步步落地企業的AI。

華爲雲CTO張宇昕分享了華爲雲如何通過AI重塑數據中心、重塑基礎設施及雲服務，打造AI原生的雲，加速行業智能化。他宣佈華爲雲正式推出「1+N」的盤古助手體繫，包括統一的華爲雲服務智能助手，以及産品研發、數據分析、安全防護、辦公協同等企業用戶工作流程中的高頻共性場景，將盤古大模型與各個領域積累的數據和經驗相結合，通過AI賦能這些場景專用的雲服務，提昇相關人員的業務效率。

SOURCE 華為雲