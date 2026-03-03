華為發佈下一代全光網創新產品與解決方案，共贏AI時代新增長

西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- 在MWC26巴塞羅那期間舉辦的華為產品與解決方案發佈會上，華為光產品線總裁陳幫華發佈下一代全光網創新產品與解決方案，實現AI與網絡的雙向賦能，加速邁向以AI為中心的全光網。

AI正在深入娛樂、教育、健康等家庭場景，同時算力調度無處不在，這為運營商帶來機遇的同時，也對網絡帶寬、時延、可靠性等提出更高要求，光網絡代際升級正當時。ITU-T已正式發佈ION-2030技術框架，明確下一代光網絡的關鍵能力、應用場景和標準化路線，全球多個主流運營商亦在加快佈局新一代光網絡。