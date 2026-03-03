華為發佈下一代全光網創新產品與解決方案，共贏AI時代新增長
新聞提供者Huawei
03 3月, 2026, 16:36 CST
西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- 在MWC26巴塞羅那期間舉辦的華為產品與解決方案發佈會上，華為光產品線總裁陳幫華發佈下一代全光網創新產品與解決方案，實現AI與網絡的雙向賦能，加速邁向以AI為中心的全光網。
AI正在深入娛樂、教育、健康等家庭場景，同時算力調度無處不在，這為運營商帶來機遇的同時，也對網絡帶寬、時延、可靠性等提出更高要求，光網絡代際升級正當時。ITU-T已正式發佈ION-2030技術框架，明確下一代光網絡的關鍵能力、應用場景和標準化路線，全球多個主流運營商亦在加快佈局新一代光網絡。
陳幫華表示：「華為從AI for Networks和Networks for AI兩方面提升下一代全光網解決方案能力，以智賦網實現光纖智能感知，網絡性能、用戶體驗和運維效率提升，能耗降低等，以網興智升級網絡能力，助力運營商構建以AI為中心的全光目標網，加速AI走進千家萬戶和千行萬業。」
AI for Networks以智賦網，網絡提質提效
- 光纖智能感知：基於光纖風險感知模型和故障識別模型，提前識別風險點，故障位置可精準定位到10米以內；
- 網絡性能提升：基於光器件的上千個參數建立光學性能仿真模型，顯著提升網絡性能評估精度，傳輸距離可提升20%；
- 網絡體驗提升：實時識別Wi-Fi干擾，通過AI算法智能調節Wi-Fi功率等，實現干擾場景下速率提升20%；
- 綠色節能：實時分析業務流量，對端口、單板等進行智能調節，無流量時全休眠，平均節能40%；
- 智能運維：基於AI技術推動網絡規劃、建設、維護、優化全流程智能化。例如，家寬運維智能體可自動識別和定位60+種故障，通過自然語言交互輔助NOC運維工程師快速處理故障，大幅減少上門次數。
Networks for AI以網興智，加速AI普及
- 光接入層面：構建下行千兆級，上行百兆級的大上行目標網，滿足家庭AI新業務對帶寬的需求，全面提升家庭網絡體驗；
- 光傳送層面：打造國干5ms、區域3ms、城域1ms的時延圈，實現毫秒用算需求，保障AI應用的最佳體驗。
華為持續創新，面向下一代全光網發佈全系列產品與解決方案，在光接入領域推出下一代FTTR、OLT、ONT、ODN等產品，在光傳送領域推出下一代OTN骨幹、OTN光層、OTN城域等產品，助力運營商構建Agentic UBB網絡。華為希望攜手產業界，共同推進下一代光網絡的發展，共贏AI時代新增長。
