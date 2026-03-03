華為提出構建以AI為中心的全光目標網建網理念，提升業務體驗
新聞提供者Huawei
03 3月, 2026, 17:16 CST
西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- 在MWC26 巴塞羅那期間，華為在歐洲分析師機構IDATE舉辦的綠色全光網絡論壇上，分享了構建以AI為中心的全光目標網建網理念，提出圍繞帶寬、可靠性、覆蓋能力、時延提升網絡能力的四大舉措，助力運營商釋放網絡價值，為AI業務提供極致體驗。
來自歐洲電信監管機構、FTTH理事會、運營商、設備商等200多名行業領袖與專家一起探討了AI時代全光網所面臨的機遇與挑戰。其中Bouygues電信、中國聯通等全球領先運營商分享了各自的成功經驗，探討了對發展家庭智能化服務，高效聯算用算使能AI業務創新，網絡智能化運營等新型業務的經營思路的建網訴求。
華為光產品線副總裁金志國分享了以AI為中心的全光目標網建設理念，以及華為下一代全光網產品與解決方案，通過提升網絡帶寬、可靠性與覆蓋能力，降低網絡時延等四大升級，助力運營商構建Agentic UBB網絡，全面提升業務體驗：
- 家庭組網提升Wi-Fi覆蓋，改善用戶體驗：基於華為Wi-Fi 7三頻FTTR方案，實現房間穩定4Gbps速率、全屋10毫秒無縫漫遊體驗；基於全新 Wi-Fi Mesh方案，搭配AI抗干擾技術，使信號多穿透一堵牆，干擾場景下速率提升20%；
- 下一代PON方案確保更低時延和更高帶寬：基於OLT應用級PON切片，以及Wi-Fi空口調度等創新技術，為VIP應用搭建專屬保障通道，實現分層分級的確定性網絡體驗；
- 構建端到端OXC城域網絡，提升AI體驗：基於全新的OXC解決方案，將全光交換延伸至城域，降低端到端網絡時延，並構建Mesh化網絡架構使能AI業務毫秒用算；
- 持續向400G/800G演進，消除帶寬瓶頸：構建3D-Mesh骨幹架構，並基於400G/800G新代際、Super C+L技術以及全碼型的海纜傳輸方案，解決流量熱點區域帶寬不足問題，高效承載DCI以及跨境流量；
- 「零中斷」光網絡，確保AI業務永在線：軟硬件協同升級，通過算法以及eOTDR技術，助力運營商精準改造網絡隱患點；同時基於創新的液晶材料，實現光層ASON的50ms倒換，保障網絡超高可靠性；
在運維方面，光接入領域通過FANSpirit智能體降低家寬用戶投訴，光傳送領域通過OTNSpirit智能體，實現基於帶寬、時延、可靠性的差異化路徑推薦，幫助運營商實現網絡O&M智能化升級。
金志國表示：「AI時代給運營商帶來了十年一遇的新機遇，華為願與產業界攜手共進，構建以AI為中心的全光目標網，持續升級用戶體驗，釋放網絡價值，共贏AI時代新增長。」
SOURCE Huawei
