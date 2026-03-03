隨著互聯網加密流量的不斷增加，應用識別率快速下降，體驗保障也逐步失效。華為推出了業界首個加密流量精準識別引擎 —— 星絡識別引擎，加密流識別準確率95%以上。星絡識別引擎還構建體系化的用戶標籤數據庫，用戶畫像準確率達到90%，幫助運營商快速獲客。該方案助力泰國AIS英超直播套餐獲客量直接翻了3倍。

多維感知@2B: 廣域無損傳輸，助力算網一體Token業務變現

當今時代下企業用算一方面面臨傳統網絡轉發算力數據損失大的挑戰，另一方面也要求核心敏感數據不能出園區。

華為解決方案支持算力數據零丟包傳輸，保障算效不下降。同時，基於星絡無損算法可將訓推數據轉換成不可破解的高維向量，保護企業數據安全，助力運營商向企業提供分佈式協同訓推與存算分離服務。

上海電信聯合華為新建智算網絡平面，實現航運大模型在雲上算力成功部署，百公里拉遠推理算效達95%，實現Token業務變現。

安全韌性：網絡內生安全，打造高韌性網絡安全底座

網絡安全已成為運營商的生命線。為此，華為推出智能內生安全單板，讓設備實時感知文件、內存、進程和流量的異常行為，實時發現並阻斷入侵，避免攻擊潛伏與擴散。

另外，針對路由劫持場景，華為推出智能韌性主控，通過40維知識圖譜實現對路由地址歸屬、路徑和路由信息篡改的動態識別，保障關鍵場景路由0劫持。

安全韌性：網絡量子安全，搶佔量子專線新商機

為應對逐年增強的量子破解威脅，華為推出量子安全解決方案，支撐運營商建設量子安全承載網，保障用戶數據0洩漏。

華為首發了內生QKD單板，通過獨有的噪聲抑制算法實現QKD與通信網絡「兩網合一」，運營商無需新增設備、無需額外鋪設光纖，可降低總體投資60%以上。

網絡自治：網絡智能體，重構網絡運維模式

傳統網絡管理依賴離線數據和專家分析，效率低、成本高。華為推出的高穩智能運維方案，7*24小時守護網絡。Netmaster網絡智能體作為智慧大腦，模擬專家進行分析、思考策略並採取行動，實現從被動響應到主動運維。

面向未來，華為希望通過全面升級IP承載網，助力運營商構建安全韌性、多維感知、網絡自治的網絡，激發運營商新增長，攜手共贏智能體互聯網時代。

SOURCE Huawei