【AI+，智融萬象】AWE2027正式啟動

AWE2027的全面啟動，建立在AWE2026取得突破性成果的堅實基礎之上。AWE2026上海新國際博覽中心展示面積14萬平方米，雲集1000餘家國內外企業，共計超過25萬名觀眾到場參觀，較上屆增長30%以上。海外觀眾數量較上屆增長50%，創歷史新高。

AWE2027將重磅推出「AWE Plus創新科技展區」，全新設立「AWE初創展區」，並設置科技新品及技術發布區。

「AWE Plus創新科技展區」將重點聚焦具身智能、AI硬件、潮流數碼、低空經濟、前沿顯示、算力芯片等具有較強成長潛力的前沿賽道，匯聚更多科技新物種、創新技術和產品，為全球行業人士提供洞察未來科技趨勢的「第一現場」。

AWE2027將首次設立「AWE初創展區」，重點面向青年創業團隊、孵化企業及高成長性新興科技公司，為處於早期發展階段的創新力量提供面向行業、資本和市場的專屬展示空間，為全球產業生態注入新鮮血液。

AWE2027還將設置科技新品及技術發布區，舉辦新品首發、技術發布、創新路演、趨勢分享等系列活動，為參展企業提供集中展示核心技術、發布創新成果、鏈接產業資源和拓展市場機會的舞台。

在產業展示升級的同時，AWE還將構建更加完整的國際化貿易價值閉環。AWE2027 將廣邀全球優質採購商、國際渠道商、跨國產業代表團，打造集「前沿技術首發」與「商業落地轉化」於一體的國際採購高地。

AWE是展會，更是「未來產業全景入口」。在AWE，一站式洞見現代家庭的全場景生活；發現「機器人家庭化」的最新成果——人形機器人、四足機器狗、家用服務機器人集中亮相，這也是全球機器人產業最完整的應用場景；看到鏈接未來出行的產業實踐——新能源汽車、智能電動車、智能飛行器、人-車-家生態；體驗AI終端作為新一代交互入口正在形成；了解全球顯示技術的最新風向；親歷各類居室場景下的健康解決方案，觀摩家電「健康升級」的全球範本。在AWE，還能看到鏈接全球能源轉型的解決方案——光儲一體、家庭能源管理、AI 節能算法等。這裡還有強大的產業鏈配套能力——芯片、模組、算法、核心零部件、集成方案的集中展示。

每年3月，全球頭部企業同台亮相，行業領袖、技術研發團隊、跨國採購商、專業機構、投融資力量及權威媒體齊聚上海——AWE，成為他們洞察產業未來、鏈接全球資源的共同選擇。

SOURCE AWE