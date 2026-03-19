AWE2026閉幕：AI科技集中亮相，上海灘開啟「智能覺醒」

圍繞「AI科技 慧享未來」的展會主題，各大企業在AWE2026上展示AI如何深度作用於智慧生活的方方面面。

海爾和追覓兩大品牌以包館的形式參與AWE2026，展示面積均超過1萬平方米。海爾智家展出全新升級的AI之眼2.0，發佈搭載該技術的L4級別的Seeker智能家電套系，並發佈清潔、陪伴及家務三大類家庭服務機器人。追覓展出智能家電/手機/汽車、天空與宇宙探索、能源與芯片算力等全矩陣產品，疊衣機器人、自研手機領域處理器「赤霄01」、Nebula NEXT 01X等多款旗艦產品亮相現場。

智慧家庭領域，海爾、華為、海信、西門子、松下等眾多品牌展出了深度融合AI技術的智能產品，家電正從「被動控制」邁向「主動服務」。

家庭服務機器人領域，海爾、海信、TCL、方太、石頭、MOVA、科沃斯、追覓等多個品牌攜各類陪伴機器人、機器人廚房、有輪子及會飛的掃地機器人等產品集中亮相，以不同形態和方式讓人們進一步解放雙手。

具身智能領域，宇樹科技、智元、魔法原子、特斯拉、雲深處、傲鯊、它石智航、元點智能、智身科技等多家企業攜新品競逐亮相，機器人已經可以流暢地進行打拳擊、刺繡、擰瓶蓋等一系列動作，集中呈現具身智能產品的感知、運動控制等方面的階段性成果。

智能終端領域，華為、追覓、京東方、小鵬匯天、比亞迪、特斯拉、御風未來、NAVEE、九號、首驅科技等品牌帶來電動汽車、水上飛行器、飛行汽車、兩輪車等智慧出行產品，千問、XREAL、聯想、中興通訊、影石Insta360、TCL雷鳥、老闆電器、韶音、Rokid樂奇、又為科技等品牌帶來AI眼鏡、AI手機、AI電腦、AI耳機、運動相機等最新潮的消費電子產品。

此外，英特爾、礪算科技、MiniMax、追覓、綠聯、摩爾線程等企業帶來芯片及算力領域最新前沿產品，SONY、海信、TCL、LG、長虹、創維等品牌各類最新顯示技術呈現的新品，以及強腦科技、巖山科技攜腦機接口產品，均一一亮相AWE2026。

2026被譽為機器人元年，在AWE2026這場開年AI大秀上，我們已經看到：未來已來。當近萬款智能產品從展台走向生活，當人機交互逐步流暢且尋常，AWE用這場盛會向全球宣告：它不僅是技術的展示場，更是產業變革的起跑線。從這裡出發，人機共存的新時代，正加速照進現實。

SOURCE AWE