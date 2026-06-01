AIC 成為 NVIDIA 生態系夥伴

AIC 將 NVIDIA Vera BlueField-4 STX 儲存處理器整合至最新 AI 儲存與伺服器平台

AIC身為 NVIDIA 生態系夥伴一員，將與 NVIDIA共同打造 AI Factory、大規模資料中心及企業 AI 部署的解決方案

有效強化儲存加速、資料保護、資料流動效率及 AI 工作負載效能

AIC 提供基於 NVIDIA STX 架構的硬體平台設計與系統整合能力

支援從邊緣運算到雲端環境的可擴展 AI 基礎架構部署

隨著 AI 應用於各產業快速普及，企業對於能夠高效處理海量資料傳輸、分散式運算以及資料密集型 AI 訓練與推論工作負載的基礎架構需求持續攀升。此次合作結合 NVIDIA 在 AI 基礎架構與資料處理領域的創新技術，以及 AIC 在高效能系統設計與硬體整合方面的深厚經驗，共同推動下一代 AI 平台發展。

透過此次合作，AIC 將 NVIDIA Vera BlueField-4 STX 儲存處理器導入其 AI 基礎架構產品組合，提供更強大的資料處理能力、更高的儲存效率、晶片級安全防護（In-Silicon Security）以及最佳化的 AI 工作負載效能。此整合方案可在運算、儲存與網路層之間實現更高效且安全的資料流動，有助於消除現代 AI Factory 中常見的系統瓶頸。

AIC 董事長暨總經理梁順營表示：「AIC 致力於打造兼具可擴展性與高效率的基礎架構平台，以支援下一波 AI 創新浪潮。透過將 NVIDIA Vera BlueField-4 STX 儲存處理器整合至我們的 AI 系統，我們進一步強化提供高效能、企業級 AI 硬體平台的能力，滿足新世代 AI 工作負載的需求。」

在此次合作中，AIC 負責基於 NVIDIA STX 架構進行硬體平台設計與系統整合，協助客戶以靈活配置方式部署最佳化 AI 基礎架構，滿足多元工作負載需求。相關平台專為高密度運算、先進儲存架構及大規模資料中心部署而打造，可支援企業級與雲端 AI 環境的持續擴展。

NVIDIA 儲存技術副總裁 Jason Hardy 表示：「AI Factory 正在重新定義現代資料中心，並催生一種全新的基礎架構模式，將運算、儲存、網路與安全功能整合為統一平台。透過 NVIDIA Vera BlueField-4 STX 儲存處理器，NVIDIA 正加速 Agentic AI 時代的資料導向工作負載，而 AIC 等生態系夥伴則在大規模部署這些新世代架構的過程中扮演關鍵角色。」

在 COMPUTEX 2026 期間，AIC 將展示搭載 NVIDIA Vera BlueField-4 STX 儲存處理器及最新 AI 基礎架構平台，呈現儲存加速、AI 工作負載最佳化及可擴展系統設計等技術成果，協助企業與雲端服務供應商建構更高效的 AI 基礎架構。

歡迎蒞臨 COMPUTEX 2026 南港展覽館一館 N1106 展位，深入了解 AIC 在 AI 基礎架構領域的最新創新成果。

關於營邦

AIC 營邦企業 (3693) 為全球高效能伺服器與儲存解決方案的領導廠商，擁有30年研發與製造經驗。AIC以高密度儲存伺服器、儲存伺服器準系統及AI儲存技術著稱，並於美洲、亞洲與歐洲設有據點，致力於跨產業推動創新應用與技術升級。更多資訊請參考 www.aicipc.com

SOURCE AIC營邦企業