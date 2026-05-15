Sprouts.ai獲得900萬美元Pre-A輪融資，由True Global Ventures和Accel領投，旨在憑借面向B2B企業的差異化數據擴展營收智能體業務

此次投資彰顯了TGV和Accel對AI優先型公司正在變革企業營收增長方式的堅定信心，同時也是TGV全球化戰略的又一里程碑——持續支持那些處於AI與企業GTM交匯點上、具有遠見卓識的創始人。

解決B2B GTM領域的智能缺口

Sprouts.ai總部位於帕洛阿爾托，致力於解決現代B2B領域最持久的挑戰之一：在適當的時間高效識別並觸達正確的買家。造成這一問題的一個關鍵原因是數據髒亂且分散。據Gartner統計，85%的企業AI項目因數據髒亂而失敗。企業平均運行超過20個GTM工具，導致跨系統的數據質量問題不斷疊加，其中CRM是最大的「重災區"——30%至40%的記錄存在不準確、過時或缺失的問題。

Sprouts.ai用統一的AI原生層取代碎片化的工具棧，保持高保真數據，並自動清理周邊生態系統。該平台能夠發現符合ICP（理想客戶畫像）的目標賬戶，高精度地豐富聯繫人信息，實時呈現購買信號，並實現多渠道外聯的自動化。

Sprouts.ai已獲得Razorpay、惠普(Hewlett Packard)、HighRadius和Udemy等全球領先品牌的信賴，並取得了可測量的顯著成果。客戶表示，符合ICP要求的銷售線索增加了3倍，銷售合格線索(Sales Qualified Lead)提升了25%，回復率提高了3倍，GTM工具成本則降低了35%。

「B2B營收工具棧現在是破碎的。銷售和營銷團隊要跨越20多個工具操作，基於髒數據工作，還把AI硬塞到從來就不是為AI而建的基礎設施上。我們打造Sprouts.ai，就是要用統一的數據和智能體層取代這種碎片化，真正推動銷售管道前進。有了TGV和Accel的支持，我們擁有了合作夥伴與全球業務覆蓋面，能夠把營收智能體植入到每個運行在Salesforce、Microsoft Dynamics和主流大語言模型上的企業中。」

——Sprouts.ai聯合創始人兼首席執行官Karan Chaudhry

「Sprouts.ai正是TGV一直在尋找的那類公司——一家來自加州的AI優先型企業，擁有真實的發展動力、清晰的產品市場匹配度，以及由分銷渠道加速構建的數據護城河。B2B走向市場歷來昂貴、碎片化、嘈雜且不透明。Karan和他的團隊打造了真正具有變革性的產品：一個將數據、意圖和自動化融合為單一智能層的平台，幫助企業更快、更智能地增長。我們非常高興能夠支持Sprouts.ai邁向代理式 AI的下一階段增長，幫助銷售團隊在不增加人手的情況下實現更好的業績。」

——True Global Ventures普通合夥人兼首席執行官Beatrice Lion

「在Accel，我們長期以來一直堅信，B2B增長的未來在於AI、數據和自動化的交匯處。Sprouts.ai完美詮釋了這一理念。他們的平台為營收團隊提供了前所未有的智能和執行能力，大幅縮短了從潛在客戶識別到成交的時間。與Salesforce和Microsoft Dynamics的原生集成，加速了在企業客戶中的滲透。我們很高興TGV與我們一同支持Sprouts的規模化擴張。」

——Accel合夥人Shekhar Kirani

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關於SPROUTS AI

Sprouts.ai打造營收智能體，將傳統營收團隊轉變為AI原生團隊。該公司構建了深厚的數據智能護城河，驅動自主智能體貫穿從ICP（理想客戶畫像）到Closed Won（成交）的完整銷售漏斗。客戶可以在已有的平台內運行Sprouts.ai，包括Salesforce、Microsoft Dynamics、Copilot和Claude。Sprouts.ai專為要求數據安全、合規、可信的企業而建，正以統一的GTM智能層取代碎片化的傳統工具和髒數據，顛覆價值2500億美元的市場。該公司由Karan Chaudhry、Kapil Chaudhry和Avinash Nagla於2023年創立，總部位於帕洛阿爾托，深受全球領先品牌信賴。垂詢詳情，請訪問www.sprouts.ai。

關於TRUE GLOBAL VENTURES

True Global Ventures (TGV)是一家全球性風險投資公司，專注於投資已實現營收、以AI為先的早期企業。TGV當前的投資組合包括Prezent、Cynch、COVU、Obligo、Ledger、Animoca Brands、Jus Mundi、Coding Giants等多家公司。幾乎所有被投企業都位於美國或正在進入美國市場。TGV在舊金山、紐約、巴黎、倫敦、斯德哥爾摩、迪拜、新加坡和香港均設有辦公室，致力於支持有遠見的創始人打造下一代變革性科技企業。網址：www.trueglobalventures.com

關於ACCEL

Accel是一家全球性風險投資公司，是全球各地優秀團隊從創立到非上市企業成長各階段的過程中的首選合作夥伴。在過去40多年裡，Accel投資的公司包括Atlassian、Browserstack、Bumble、CrowdStrike、Freshworks、Flipkart、Ola Cabs、Qualtrics、Scale、Segment、Slack、Spotify、Swiggy和UiPath等。我們幫助有雄心壯志的創業者打造標誌性的全球化企業。垂詢詳情，請訪問www.accel.com。

SOURCE True Global Ventures