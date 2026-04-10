AKEEYO 於 2026 香港環球資源電子消費品展覽會正式亮相 展出 AKY-NV-X2、AKY-710 Lite 及 AKY-730 Pro
新聞提供者AKEEYO
10 4月, 2026, 21:20 CST
於 2026 年 4 月 11 至 14 日亮相 7S20 展位，展出完整產品系列
深圳2026年4月10日 /美通社/ -- AKEEYO 是領先的兩輪及四輪車智能影像記錄方案開發商，將於 2026 香港環球資源電子消費品展覽會（2026 年 4 月 11 至 14 日，香港亞洲國際博覽館）參展，展位號碼為 7S20。
此次展覽是 AKEEYO 的重要里程碑，品牌將攜完整相機生態系統亮相亞洲頂尖電子採購盛事，讓來自全球的經銷商、代理商及行業專業人士親身體驗其最新創新產品。
展出產品
AKEEYO 將展出 2026 年度完整產品系列，涵蓋兩大核心類別：
專業單車及電單車運動相機
旗艦型號 AKY-730 Pro 領銜陣容，搭載 8MP Sony IMX678 感光元件、1/1.8" 全片幅 60FPS 拍攝、內置 GPS、1.14" 觸控螢幕、EIS 陀螺儀防震、3300mAh 電池及 IP66 防水功能。影片。
AKY-710 Pro 配備 8MP GC8613 感光元件，支援 EIS 防震、雙頻 Wi-Fi，續航達 4.5 小時，以具競爭力的價格提供高解析度影像。AKY-710S 同樣配備 142° 超廣角及 Sony STARVIS 2.0 IMX335 技術；而超輕巧的 AKY-710 Lite（僅重 101g）則提供 2K 錄影及長達 7.5 小時的電池續航，適合日常騎行使用。
智能行車記錄儀系統
AKY-NV-X2 是 AKEEYO 迄今最先進的車用行車記錄儀，集 2K 雙通道錄影系統（可選配第三路 AHD 鏡頭）、11.26" IPS 大螢幕、1/1.8" 大感光元件全彩夜視功能、超級 AI 盲點偵測（BSD）、語音控制、G 感應器緊急鎖定、全天候停車監控及可選配胎壓監測（TPMS）於一身。影片。
經銷商及合作夥伴招募
AKEEYO 正積極拓展全球經銷商及代理商網絡，提供具競爭力的批發價格、靈活的最低訂購量及海外倉庫單件出貨服務。歡迎蒞臨 7S20 展位洽談，或填寫【代理商申請表】了解合作詳情。
展覽資訊
- 展覽：2026 香港環球資源電子消費品展覽會
- 日期：2026 年 4 月 11 至 14 日
- 地點：香港亞洲國際博覽館
- 展位號碼：7S20
- 官方網站：www.akeeyo.com
關於 AKEEYO
AKEEYO 專注於電單車、單車及車輛的智能影像記錄方案，產品涵蓋專業運動相機及智能行車記錄儀系統，業務遍及亞洲、歐洲及美洲市場。
SOURCE AKEEYO
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