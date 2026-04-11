AKEEYO dévoile ses caméras AKY-NV-X2, AKY-710Lite et AKY-730Pro au salon Global Sources Hong Kong 2026

Présentation d'une gamme complète de produits au stand 7S20, du 11 au 14 avril 2026

SHENZHEN, Chine, 11 avril 2026 /PRNewswire/ -- AKEEYO, un concepteur de premier plan de solutions d'enregistrement intelligentes pour les véhicules à deux et quatre roues, exposera ses produits au salon Global Sources Hong Kong 2026 (du 11 au 14 avril, hall des expositions internationales en Asie, Hong Kong), sur le stand 7S20.

AKEEYO at Global Sources Hong Kong 2026 — Booth 7S20, April 11–14

L'exposition marque une étape majeure pour AKEEYO, qui apporte ainsi son écosystème complet de caméras à l'un des principaux événements asiatiques regroupant les fournisseurs de matériel électronique, afin de faire directement découvrir ses dernières innovations aux distributeurs, revendeurs et professionnels du secteur du monde entier.

Produits exposés

AKEEYO présentera l'intégralité de son catalogue 2026 à travers deux catégories de produits clés :

Caméras d'action professionnelles pour motos et vélos

Modèle phare de la gamme, la caméra AKY-730 Pro, avec capteur Sony IMX678 de 8 MP et capture plein cadre 1/1,8" à 60 FPS, présente un GPS intégré et un écran tactile de 1,14". Conforme à l'indice d'étanchéité IP66, elle est dotée d'une stabilisation gyroscopique EIS et d'une batterie de 3 300 mAh. Vidéo.

La caméra AKY-710 Pro, qui intègre un capteur GC8613 de 8 MP avec stabilisation EIS, propose une connexion Wi-Fi bibande et une autonomie de 4,5 heures à tous les cyclistes qui recherchent des images à haute définition pour un prix compétitif. Fondé sur la technologie Sony IMX335 STARVIS 2.0, le modèle AKY-710S présente le même angle ultralarge à toute épreuve de 142°, tandis que le modèle ultraléger AKY-710 LITE, qui ne pèse que 101 g, offre aux cyclistes de tous les jours un enregistrement 2K accessible et une autonomie de 7,5 heures.

Système de caméra-témoin de circulation intelligente

Combinant un système d'enregistrement 2K à deux canaux avec un troisième canal AHD en option, un écran de commande IPS de 11,26", une véritable vision nocturne en couleur alimentée par un grand capteur de 1/1,8", la détection d'angle mort par superintelligence artificielle, la commande vocale, le verrouillage d'urgence du capteur G, la surveillance du stationnement en continu et l'intégration du système TPMS en option, le modèle AKY-NV-X2 est à ce jour la caméra-témoin de circulation la plus perfectionnée d'AKEEYO. Vidéo.

Possibilités de partenariat et de distribution

AKEEYO étend son réseau mondial de distributeurs et de revendeurs, en proposant des prix de gros compétitifs, des quantités minimales flexibles et des livraisons à l'unité par l'intermédiaire d'entrepôts à l'étranger. Pour discuter des possibilités de partenariat, rendez-vous sur le stand 7S20. Vous pouvez aussi compléter le [formulaire de demande pour les revendeurs].

Venez rencontrer AKEEYO au salon Global Sources 2026

Événement : salon Global Sources Consumer & Electronics 2026

salon Global Sources Consumer & Electronics 2026 Dates : du 11 au 14 avril 2026

du 11 au 14 avril 2026 Lieu : hall des expositions internationales en Asie, Hong Kong

hall des expositions internationales en Asie, Hong Kong Numéro de stand : 7S20

7S20 Site internet : www.akeeyo.com

À propos d'AKEEYO

La marque AKEEYO est la spécialiste des solutions d'enregistrement intelligentes pour les motos, les vélos et les véhicules, des caméras d'action de qualité professionnelle aux systèmes intelligents de caméras-témoins de circulation. Grâce à son réseau mondial de distributeurs et à ses canaux de commerce électronique, la marque propose ses produits sur les marchés d'Asie, d'Europe et d'Amérique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2953801/AKEEYO_at_Global_Sources_Hong_Kong_2026___Booth_7S20__April_11_14.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2714582/AKEEYO_LOGO_Logo.jpg