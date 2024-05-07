Alat 推出電氣化和人工智能基礎設施業務，提升可持續製造能力

沙特阿拉伯利雅德2024年5月8日 /美通社/ -- 專注於全球產業（電子和工業）轉型並在沙特阿拉伯王國創建世界級製造中心的 PIF 公司 Alat，於今日在美國洛杉磯舉行的米爾肯研究所會議 (Milken Institute Conference) 上宣佈成立兩個新的業務部門——電氣化和人工智能基礎設施。這兩個業務部門旨在滿足全球對人工智能基礎設施前所未有的需求，同時透過加強電網技術來支持全球能源轉型的緊迫需求。

電氣化是 Alat 的一項重要目標，不僅是為了強化電網技術以支持技術的穩定性和普及，而且是因為隨著電力的迅速增長，電力已成為由太陽能、風能和氫能等清潔能源生產的關鍵能源，以推動工業流程。透過將沙特阿拉伯豐富的太陽能資源和其他清潔能源與電動工業系統結合，Alat 旨在提供將對全球能源轉型和工業脫碳作出重大貢獻的解決方案。

電氣化業務部門將專注於輸電和配電技術。這還包括將可再生能源與電網連接，以及應用最新的燃氣和氫氣發電和壓縮技術。

人工智能基礎設施業務部門將專注於為人工智能提供其所需的技術，包括網絡和通訊設備、伺服器、數據中心網絡設備、數據中心存儲、工業邊緣伺服器和工業 4.0 運算。人工智能與其他工業 4.0 技術（包括機器人）的融合，將推進智能製造和智能工廠建設的極大發展。人工智能基礎設施業務部門不僅將為 Alat 的客戶提供解決方案，還將幫助實現 Alat 的先進技術目標。

Alat 全球行政總裁 Amit Midha 表示：「我很高興宣佈成立這兩個令人振奮的新部門，因為它們將對 Alat 發展先進、可持續的工業未來這一整體戰略目標作出重大貢獻。」

2022 年，全球電氣化市場規模達到 736.4 億美元，預計到 2032 年將達到約 1,729 億美元，在 2023 年至 2032 年間以 8.91% 的複合年增長率增長。全球人工智能基礎設施市場正在經歷顯著的增長，預計到 2033 年將達到驚人的 4,605 億美元，十年來複合年增長率高達 28.3%。隨著衆多企業認識到人工智能在推動創新、增強決策流程和自動化任務方面的潛力，其在不同行業中愈來愈普及，為這一增長提供動力。

設立這些業務部門是順應全球節能運算趨勢，透過利用太陽能、風力和水力發電等可再生能源將其整合到數據中心和運算設施中，從而降低大規模數據處理和可再生能源整合對環境的影響。此外，人工智能基礎設施的未來還包括設計和建設綠色數據中心，這些數據中心以能效、可持續性和環境責任為優先考量。人工智能基礎設施也與運輸領域的電氣化工作息息相關，尤其是自動駕駛汽車和電動移動解決方案的開發方面。人工智能驅動的運輸系統利用數據分析、機器學習算法和傳感器技術來優化路線規劃、交通管理和車輛性能，從而有助於電動汽車的廣泛採用並減少對化石燃料的依賴。

人工智能在最佳化電網的營運和管理方面發揮至關重要的作用，幫助公用事業提高效率、可靠性和可持續性。人工智能驅動的電網最佳化解決方案利用先進分析、預測建模和即時控制演算法來平衡供應和需求、整合可再生能源，並在面對干擾或波動時增強電網可靠性。

Alat 是美國洛杉磯米爾肯研究所會議 (Milken Institute Conference) 的金牌贊助商，目前擁有九個專注於可持續技術製造的業務部門。到 2030 年，Alat 將在這些業務部門投資 1,000 億美元，以在沙特阿拉伯發展關鍵合作夥伴關係並建立先進的製造能力，繼而為沙特阿拉伯王國帶來就業機會和實現經濟多元化。

關於 Alat

作為一家專注於全球產業（電子和工業）轉型，並在沙特阿拉伯王國打造以清潔能源提供動力的世界一流的製造中心的公司，Alat 致力於打造更美好的未來。Alat 將提供可持續製造服務，幫助全球企業減少排放並邁向零碳製造。Alat 是一家 PIF 公司，是實現「2030 願景」經濟多元化、工業發展、創新和創造就業機會等目標的重要推動者。

Alat 的主要目標是確保全球公司在沙特阿拉伯王國建立可持續的製造解決方案，從該國豐富的綠色能源資源、獨特的區位優勢和該國對技術的投資中獲益。Alat 原定的主要戰略業務領域為半導體、智能設備、智能建築、智能家電、智能醫療、先進工業和下一代基礎設施技術。如需更多資訊，請瀏覽 www.alat.com

SOURCE Alat