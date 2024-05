Alat renforce les capacités de fabrication durable avec le lancement de deux unités commerciales : Électrification et Infrastructures d'IA

RIYAD, Arabie saoudite, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Alat, une société PIF axée sur la transformation des industries mondiales (électroniques et industrielles) et la création d'un pôle de fabrication de classe mondiale dans le Royaume d'Arabie saoudite, a annoncé aujourd'hui, lors de la conférence de l'Institut Milken à Los Angeles, aux États-Unis, le lancement de deux nouvelles unités commerciales - Electrification et Infrastructures d'IA. Ces deux unités commerciales répondront à la demande mondiale sans précédent d'infrastructures d'IA et au besoin urgent de soutenir la transition énergétique mondiale en renforçant la technologie des réseaux électriques.

L'électrification est un objectif clé pour Alat, non seulement pour renforcer la technologie des réseaux pour une utilisation forte et accrue de la technologie, mais aussi pour faire face à la croissance exponentielle de l'électricité, qui est la principale énergie produite par l'énergie propre solaire, éolienne et à base d'hydrogène pour alimenter les processus industriels. En combinant les riches ressources de l'Arabie saoudite en énergie solaire et autres sources d'énergie propre avec des systèmes industriels électriques, Alat a l'intention de fabriquer des solutions qui contribueront de manière significative à la transition énergétique mondiale et à la décarbonisation du secteur.

L'unité commerciale Électrification se concentrera sur les technologies de transmission et de distribution. Elle comprendra également le raccordement des sources d'énergie renouvelables au réseau et les dernières technologies de production et de compression du gaz et de l'hydrogène.

L'unité commerciale Infrastructures d'IA se concentre sur les technologies nécessaires aux capacités d'IA et englobe les équipements de réseau et de communication, les serveurs, les équipements de réseau des centres de données, le stockage dans les centres de données, les serveurs de périphérie industriels et l'informatique de l'industrie 4.0. L'adoption de l'IA en combinaison avec d'autres technologies de l'industrie 4.0, y compris la robotique, permettra de faire un bond en avant dans la fabrication intelligente et la création d'usines intelligentes. L'unité commerciale Infrastructures d'IA ne se contentera pas de fabriquer des solutions pour les clients d'Alat, mais contribuera également aux objectifs d'Alat en matière de technologies avancées.

Amit Midha, PDG mondial d'Alat, a déclaré : « Je suis heureux d'annoncer ces deux nouvelles divisions passionnantes, car elles contribueront de manière significative à la réalisation de l'objectif stratégique global d'Alat, qui est de développer un avenir avancé et durable pour l'industrie.

La taille du marché mondial de l'électrification a atteint 73,64 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre environ 172,9 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 8,91 % entre 2023 et 2032. Le marché mondial de l'infrastructure d'IA connaît une croissance remarquable et devrait atteindre la somme stupéfiante de 460,5 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC stupéfiant de 28,3 % au cours de la décennie. Cette croissance est stimulée par l'adoption croissante des technologies d'IA dans diverses industries, car les organisations reconnaissent le potentiel de l'IA pour stimuler l'innovation, améliorer les processus de prise de décision et automatiser les tâches.

Le lancement de ces unités commerciales est motivé par les tendances mondiales en matière d'informatique économe en énergie, afin d'atténuer l'impact environnemental du traitement des données à grande échelle et de l'intégration des énergies renouvelables en exploitant les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique dans les centres de données et les installations informatiques. En outre, l'avenir de l'infrastructure d'IA passe par la conception et la construction de centres de données écologiques qui privilégient l'efficacité énergétique, la durabilité et la responsabilité environnementale. L'infrastructure d'IA est également liée aux efforts d'électrification des transports, en particulier au développement de véhicules autonomes et de solutions de mobilité électrique. Les systèmes de transport alimentés par l'IA exploitent l'analyse des données, les algorithmes d'apprentissage automatique et les technologies des capteurs pour optimiser la planification des itinéraires, la gestion de la circulation et les performances des véhicules, contribuant ainsi à l'adoption généralisée des véhicules électriques et à la réduction de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.

L'IA joue un rôle crucial dans l'optimisation du fonctionnement et de la gestion des réseaux électriques, permettant ainsi aux entreprises de services énergétiques d'améliorer leur efficacité, leur fiabilité et leur durabilité. Les solutions d'optimisation des réseaux électriques basées sur l'IA s'appuient sur des analyses avancées, des modèles prédictifs et des algorithmes de contrôle en temps réel pour équilibrer l'offre et la demande, intégrer les sources d'énergie renouvelables et améliorer la résilience du réseau face aux perturbations ou aux fluctuations.

Alat, qui est l'un des principaux sponsors de la conférence de l'Institut Milken à Los Angeles (États-Unis), compte désormais neuf unités commerciales axées sur la fabrication de technologies durables. Alat investira 100 milliards de dollars américains d'ici à 2030 dans ces unités commerciales afin de développer des partenariats clés et de renforcer les capacités de fabrication de pointe en Arabie saoudite pour créer des emplois et diversifier l'économie du Royaume.

À propos d'Alat

Alat est une entreprise spécialisée dans la transformation des industries mondiales (électroniques et industrielles) et dans la création d'un centre de production de classe mondiale au Royaume d'Arabie saoudite, alimenté par l'énergie propre, afin de construire un avenir meilleur. Alat assurera une fabrication durable pour aider les entreprises mondiales à réduire leurs émissions et à s'orienter vers une fabrication sans émission de carbone. Alat, une société PIF, est un catalyseur essentiel des objectifs de la Vision 2030 en matière de diversification économique, de développement industriel, d'innovation et de création d'emplois.