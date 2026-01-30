AlipayHK 聯乘香港航空 熱門航線機票限時低至85折

疊加消費券 玩盡長短線

香港2026年1月30日 /美通社/ -- 農曆新年將至，相信大家的Holiday Mood指數已經爆燈，正在規劃外遊的你，絕不能錯過以下消息！AlipayHK 近日再度與香港航空合作，推出限時機票優惠，涵蓋澳洲、加拿大、內地、東南亞等多個熱門航點。配合AlipayHK平台內強大的跨境支付功能，以及「旅遊專區」內琳琅滿目的消費優惠，為用戶帶來更慳錢、更抵玩的外遊方案。

着數機票覆蓋長短線 每日大派旅遊消費券

由2026年1月30日上午10時起，至2月13日晚上11時45分，用戶只需透過AlipayHK手機應用程式主頁的「旅遊專區」領取專屬優惠碼及限量優惠券，再經香港航空官方網站或手機應用程式預訂由香港出發的指定航點來回商務艙（Z及I級別）或經濟艙（T、V、W、O級別）機票，並以AlipayHK付款，即可享低至85折優惠。即睇以下優惠詳情：

折扣 航點 預訂日期 旅遊日期 85折 墨爾本（MEL）、悉尼（SYD） 2026年1月30日 早上10時至2026 年2月13日晚上11時45分 2026年3月2日至3月25日、5月3日至6月25日、8月18日至9月11日 溫哥華（YVR） 2026年3月4日至3月13日、4月15日至6月30日 88折 札幌（CTS）、北京（PEK / PKX）、上海（SHA / PVG）、杭州（HGH）、南京（NKG）、重慶（CKG）、成都天府（TFU）、海口（HAK）、三亞（SYX） 2026年3月2日至6月26日 峴港（DAD） 2026年2月23日至6月2日 河內（HAN） 2026年2月26日至3月26日 峇里島（DPS） 2026年2月23日至6月26日

註：優惠不適用於2026年3月28日至4月7日、4月30日至5月2日

是次優惠其中一大驚喜，是涵蓋了加拿大及澳洲三大長途航點，無論是長途旅行，抑或海外探親都十分適合！至於峴港、峇里島等區內中短線航點，亦一直廣受港人歡迎。

活動期間，AlipayHK亦會於每天早上10時大派旅遊消費券，包括「滿$200減$10」、「滿$1000減$50」及「滿$3000減$100」，這些消費券更可用來與香港航空官方平台的「早鳥8折」優惠疊加使用，變相提供「折上折」優惠，讓用戶以更驚喜價錢入手心儀機票。即搶消費券：https://alipayhk.co/4rfuCgR

「早鳥8折」優惠機票涵蓋以下航點：

航點 艙位（子艙位） 航程 預訂日期 旅遊日期 北京（PEK / PKX）、上海（SHA / PVG）、杭州（HGH）、南京（NKG）、成都天府（TFU）、重慶（CKG）、麗江（LJG）、西安（XIY）、海口（HAK）、三亞（SYX） 經濟艙（T、V、W、O） 單程或來回 即日起至2026年2月3日 2026年3月2日至5 月31日（指定日子除外） 台北（TPE）、東京成田（NRT）、大阪（KIX）、福岡（FUK）、沖繩（OKA）、札幌（CTS）、首爾（ICN）、曼谷（BKK）、布吉（HKT）、峴港（DAD）、河內（HAN）、峇里島（DPS）、溫哥華（YVR）、悉尼（SYD）、墨爾本（MEL） 來回 曼谷（BKK）、峇里島（DPS）、東京成田（NRT）、大阪（KIX）、福岡（FUK）、札幌（CTS）、溫哥華（YVR）、悉尼（SYD）、墨爾本（MEL） 商務艙（Z、I）

活動詳細：（https://www.hongkongairlines.com/zh_HK/campaign/EarlyBird26）

*條款及細則適用。兩重優惠須同時符合相關條件方可疊加。

*所有合資格優惠已在航班搜尋結果之票價中自動扣減，頁面顯示價格即為折扣後實際金額。請注意，折扣優惠僅適用於機票票價，並不適用於其他稅項及附加費。

*優惠數量有限，先到先得。香港航空與AlipayHK保留隨時修改或終止活動之權利。

一站式整合跨境消費 北上日韓支付無難度

除了超值機票，AlipayHK用戶只需在主頁的「旅遊專區」內完成指定任務，即可領取一系列跨境消費優惠，包括大量內地及海外人氣商戶的折扣券。用戶在1月於澳門特別行政區、韓國及泰國以AlipayHK完成首筆消費，更可賺取高達100倍積分（即10%回贈）。跨境累積消費滿指定金額，可享額外高達 $22回贈，詳情可瀏覽 https://alipayhk.co/4sYHbPF。

AlipayHK不止優惠多籮籮，更是極其便捷的跨境支付工具。在內地，AlipayHK的使用方法與在香港無異，可直接以港幣結算，且無額外手續費，無論是在喜茶、奈雪的茶、山姆會員商店、盒馬鮮生等熱門商戶消費，抑或乘搭地鐵及巴士，還是在美團平台叫外賣，支付過程皆暢通無阻。在深圳離境時選擇以AlipayHK退稅，更可以港幣結算並享受秒速到賬。此外，用戶可直接透過AlipayHK平台，一站式預訂高鐵車票、召用高德網約車、租借充電寶，或者接入Trip或Klook平台預訂酒店及景點門票，輕鬆安排行程。

在海外地區，用戶通過AlipayHK於包括OLIVE YOUNG與新世界百貨在內的超過12萬間韓國商戶消費時，只需點選「海外via Alipay+」，即可輕鬆掃碼付款，同樣直接以港幣結算，並享優惠匯率。

從折扣機票，到消費優惠，再到便捷的跨境支付與服務預約，AlipayHK讓你整個外遊規劃與消費體驗都變得更流暢、更精明。立即登入AlipayHK，計劃下一趟精彩旅程，輕鬆出發，盡情享樂！

SOURCE AlipayHK