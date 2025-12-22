AlipayHK推全港首張跨品牌電子禮品卡

涵蓋美食、時裝、美妝類別 限時低至$1搶購面值高達$500的禮品卡

香港2025年12月22日 /美通社/ -- 又到送禮佳節，相信不少人都有以下煩惱：想送禮物表達心意，卻擔心對方不喜歡；使用禮品卡後忘記餘額；結帳時才發現卡片放在家中；想轉送朋友又無法即時處理。傳統實體禮品卡因種種限制，往往讓送禮心意打了折扣。有見及此，AlipayHK宣布推出全港首張跨品牌電子禮品卡，由購買到支付全程線上操作、餘額和消費記錄一目瞭然，更可透過應用程式轉贈親友，過程靈活便捷，讓送禮加倍貼心溫馨。今次AlipayHK設計了三款主題禮品卡，涵蓋美食、時裝及美妝領域，適用於全港多個商戶，相當實用，不失為節日送禮的選擇。

三大主題卡 網羅人氣商戶

由即日起，用戶只需打開AlipayHK應用程式內的「Chill生活」頁面，進入「本地優惠」並瀏覽「每週折不停」部分，即可選購禮品卡，並享有低至5%折扣優惠。每款禮品卡均精選了該類別中極具人氣的商戶，其中面值港幣250元的「美食卡」，適用太興、敏華冰廳、茶木、美心MX 、元気寿司、美心西餅、大快活、瑞幸咖啡、Pacific Coffee及絲茶 Silk.等商戶，由快餐到茶飲一應俱全，使用上具有一定靈活性。

至於「時裝卡」和「美妝卡」，面值均為港幣500元，其中時裝卡包括知名快時尚品牌以及多個國際年輕潮牌；而美妝卡則囊括松本清等連鎖藥妝店及品牌專櫃，方便購物時使用。兩款禮品卡另設有人氣IP主題卡面，集結經典角色，設計精美。

按此馬上入手各款電子禮品卡：https://render.alipay.hk/p/s/hkwallet/landing/CHILL_LIFE_RECOMMEND

簡易兌換 心意隨時隨地傳遞

AlipayHK電子禮品卡免除傳統送禮的實體交接步驟，用戶點選「贈送」後即可生成專屬二維碼，並分享予親友。收禮方可透過AlipayHK應用程式掃碼完成兌換，讓心意可隨時傳遞。

期間限定優惠 港幣$1搶盡禮品卡

由12月22日起至12月28日，AlipayHK更有限時推廣優惠，每日均有禮品卡港幣$1和半價搶購優惠，名額有限，每日中午12時可於AlipayHK相關頁面參與 （https://render.alipay.hk/p/s/hkwallet/landing/CHILL_LIFE_RECOMMEND）。

AlipayHK推出的電子禮品卡，讓大家彈指之間送出心意，亦能讓對方選購所需物品，節日期間，可考慮以此環保且便捷的方式傳遞心意。

優惠受條款及細則約束，詳情請查閱：https://render.alipay.hk/p/s/hkwallet/landing/CHILL_LIFE_RECOMMEND

