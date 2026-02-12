AlipayHK馬年賞不完 大派總值過千萬獎賞及價值18,888元優惠券 人人有獎

高清圖片請按此

香港2026年2月12日 /美通社/ -- 馬年將至，AlipayHK 推出「馬年賞不完」新春活動，由即日起至28日期間，透過主頁右下角AI頁面大派總值超過 1,000萬港元 的A. Point積分、北上消費券、外賣券等各種豐富獎賞，更已準備了金額極好意頭的豐厚獎賞等你攞！活動人人有獎，與全港用戶一同喜迎豐盛馬年！

AI求籤開運贏巨獎

活動期間，用戶只需打開AlipayHK應用程式，點擊進入右下角AI頁面，即可「求馬年幸運籤」，測試自己的新年運程兼領取獎賞，喜迎馬年！仲可以獲得一次免費抽獎機會，贏取價值高達18,888元優惠券及分享總值超過1,000萬元A. Point積分、各類獎賞！此外，用戶每完成一項指定任務，例如北上消費時以AlipayHK結賬、透過AlipayHK召用網約車服務，或於「Chill生活」購買餐飲優惠券等，即可獲得額外獲獎機會！

限量1元電子禮品卡 24個新地商場靈活使用

其中一項特別任務，是購買AlipayHK的電子禮品卡。值得留意的是，新春期間AlipayHK將與新鴻基地產合作，除5個預設面值外，首度推出一款限量電子禮品卡。電子禮品卡適用於港九新界24個新地商場內逾2, 000個商戶，無論購物抑或用餐皆可使用，一卡通行，讓你輕鬆享受新春消費樂趣。禮品卡更可透過AlipayHK App一鍵轉贈親友，心意與實用兼備。此限量面值100元新地商場電子禮品卡由2月12日至2月14日將推出限時1元購活動，每天中午12時開搶，名額有限，先到先得，售完即止！屆時可打開AlipayHK應用程式，進入「Chill生活」的「本地優惠」專區參加。

禮品卡受條款及細則約束。

自訂專屬收款碼 趣味AI逗利是賀新春

除了求籤開運，新年限定的全新AI趣味收款碼—「擺個新POSE逗利是」功能亦已登場，你可上傳自選照片生成可愛頭像，設計個人專屬的收款碼逗利是，透過社交媒體於朋友圈傳播逗利是，更為逗利是過程增添無窮樂趣與節日氣氛。

銅鑼灣邂逅城城 掃碼抽獎 x AI拜年 x 限定App Skin

AlipayHK的全新廣告現已登上銅鑼灣金百利商場的大型電視屏幕！由即日起至3月3日，大家到銅鑼灣逛街購物時不妨駐足片刻，一睹AlipayHK全新廣告代言人——「亞洲舞王」郭富城的風采，並即時掃描廣告中的二維碼，馬上參與求籤活動，隨時將豐富獎賞帶回家！

天王「城城」郭富城的驚喜不僅於此！他已準備就緒，將於新春期間透過AlipayHK內置的AI（人工智能），向各位用戶拜年，送上最誠摯的新春祝福。AlipayHK更為粉絲精心準備了免費限定版郭富城主題App Skin，讓你能輕鬆為手機應用程式換上喜氣洋洋的全新節日介面，讓「城城」時刻相伴！

「Chill生活」專區攞著數 一APP新年暢遊大灣區

打算趁一連幾天農曆新年假期北上或到海外旅遊的你，出發前記得先瀏覽AlipayHK的「Chill生活」專區，領取北上消費98折優惠券；北上點少得飲飲食食？透過美團平台預訂餐飲並選用AlipayHK結賬，可享筆筆回贈及高達98折優惠。想在出行call車或乘搭公共交通工具時享受更多優惠，用戶可於AlipayHK以1元首購優惠入手大灣區交通pass，體驗更便利的粵港澳大灣區生活圈。值得一提的是，AlipayHK的Call車服務已進一步延伸至澳門，用戶以後可透過AlipayHK使用高德於香港、內地、澳門預約網約車。唔使帶錢包，一部手機搞掂，AlipayHK陪你新春「馬」上出行！

立即登入AlipayHK主頁右下角「AI」頁面參加「馬年賞不完」活動，於新春期間盡享便捷支付與多重獎賞優惠，共度精彩豐盛的馬年！

馬年賞不完 活動項目 參加方法 獎賞 / 優惠 AI抽籤開運贏巨獎 活動期間登入AlipayHK AI 參與「求馬年幸運籤」活動 用戶求籤後，可免費獲得一次抽獎機會，有機會贏得價值高達 18,888元優惠券，100%有獎 完成一項指定任務，例如： • 北上消費時以AlipayHK支付 • 透過AlipayHK召用網約車服務 • 於「Chill生活」購買餐飲優惠券 • 購買AlipayHK電子禮品卡 增加抽獎機會，有機會贏得： • 分享總值超過 1,000萬港元 的A. Point、北上消費券、美團券等豐富獎賞 • 價值高達18,888元優惠券 「新年逗利是，我有新Pose」 開啟AlipayHK程式，進入「AI」，點擊「擺個新Pose逗利是」，選取心儀的版本，再上傳自選照片，生成可愛頭像 個人專屬的創意收款碼逗利是 新春特別版AlipayHK介面 於AlipayHK Skin商店下載 免費限定版郭富城主題App Skin 北上優惠 優惠類別 獲取方法 獎賞 / 優惠 消費 登入「Chill生活」專區領取 98折優惠券 訂餐 透過美團平台預訂餐飲並選用AlipayHK結賬 筆筆回贈及高達98折優惠 交通 於AlipayHK平台購買 以1元首次購買大灣區交通pass

優惠受條款及細則約束。

推廣生意的競賽牌照號碼 : 61112-28

SOURCE AlipayHK