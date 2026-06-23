AlipayHK與教育局攜手推動「AlipayHK αdvice 青年科創UX設計比賽暨工作影子計劃 2026」

全港及大灣區中學生競逐「初級首席創想官」及杭州總部交流機會

香港2026年6月23日 /美通社/ -- 由AlipayHK主辦的「AlipayHK αdvice青年科創UX設計比賽暨工作影子計劃 2026」，SEED Foundation及香港青年協會聯合主辦，獲香港特別行政區政府教育局作為支持機構，於即日起正式接受學校報名。這是一項由不同界別的夥伴，包括科技企業、非政府機構、教育局共同為香港年輕世代打造結合科技創新與商業實踐的多元化舞台，藉以啟發科研思維與創意潛能，培養未來金融科技領袖。

「αdvice」旨在與年輕人雙向指導(advice)，透過設計比賽、校園講座、商校交流、企業參訪、師友計劃等多元化活動，為年輕人提供全方位發展機會，同時深入認識年輕一代對數字服務的需求與見解。目前，專為本地專上學生而設的「AlipayHK αdvice青年科創UX設計比賽暨實習計劃2026」已經吸引了來自15間大專院校的數百名大學生報名參加。

針對中學生群體，「AlipayHK αdvice青年科創UX設計比賽暨工作影子計劃 2026」於6月正式揭開序幕，任何香港教育局註冊本地全日制中學及指定大灣區中學的中一至中六在讀學生均可透過AlipayHK平台填寫資料報名參加，截止報名日期為9月11日。參賽者可以個人或最多四人組隊形式參賽（組員必須為同校同學），每組參賽者須由一位指導老師陪同，共同挑戰極具實戰意義的科創任務。脫穎而出的三甲得獎者，可以成為AlipayHK的「初級首席創想官」，並於明年7月參加工作影子計劃，與AlipayHK內部團隊合作，更有機會親臨螞蟻集團杭州總部進行交流，拓展國際科技視野。

融合科研和創意設計 競逐人氣獎項與三甲殊榮

參賽的中學生須從「提升香港數字生活體驗」、「實踐香港環境可持續發展」、「推廣香港公益慈善參與」三大特定主題中任選其一，之後結合數據分析、問卷調查等科研方法，配合創意設計思維並考慮用戶需求，為AlipayHK Super App設計一個融入人工智能（AI）元素的新功能，以及相關的主視覺與首頁使用者介面（UI）的導航欄按鈕，並且說明該功能如何解決用戶痛點及改善使用體驗。

比賽將於9月18日舉行網上簡介會，向參賽者講解比賽的重要資訊，並於10月期間舉辦線下實體工作坊，為參賽者提供AlipayHK業務策略介紹、應用程式用戶體驗設計理念分享、專業設計軟件使用教學及演講技巧等訓練。參賽學生須於今年11月13日或之前提交100至200字建議書、相關設計檔案及科研結果作為證明，評審團將根據設計的創意、視覺吸引力與設計質感、設計的清晰度與佈局邏輯、AI於設計中的實際應用與整合程度，以及參賽者是否使用科研方法探索方案可行性作為準則，進行嚴格評選。

成功晉級準決賽的十五強參賽者均可獲頒發參賽證書，其參賽作品亦會於AlipayHK應用程式內進行公開投票，由全港市民共同選出「最具人氣Skin設計獎」。比賽準決賽、最後六強總決賽簡報和面試將於今年12月12日舉行，同日大會將選出比賽的冠、亞、季軍三甲，並且舉行頒獎典禮。

教育局支持活動以提升學生的數字素養

「AlipayHK αdvice青年科創UX設計比賽暨工作影子計劃 2026」是獲得教育局支持的活動。在項目推進過程中，教育局協助向全港中學推廣此科創項目，鼓勵更多學校參與，促進學生的數字素養，更為活動安排提供意見。局方除了派員及專家親臨十月舉辦的線下實體工作坊，為參賽者提供專業培訓，還會擔任比賽評審。此外，教育局於賽後將派員出席頒獎典禮。

AlipayHK行政總裁兼螞蟻國際大中華區總經理李詠詩表示：「科技金融的發展有賴源源不絕的創新思維。去年首屆『αdvice』計劃，獲得來自逾400間中學及13間大學的超過3,000名學生參與。今年，我們非常高興更獲得教育局支持，進一步深化與SEED Foundation及香港青年協會的緊密合作，凝聚各方專業資源，全面升級培訓內容。我們期望透過這個舞台，為香港以至粵港澳大灣區的中學生提供於業界實戰的機會，儲備兼具創意與實戰能力的創科新生代。」

AlipayHK致力履行企業社會責任，著力培育本地及粵港澳大灣區的青年人才。未來，AlipayHK將持續深化與社會各界的合作，積極搭建更多結合科技與商業實踐的學習平台，培育新一代創科人才。

請即透過AlipayHK，報名參加「AlipayHK αdvice青年科創UX設計比賽暨工作影子計劃 2026」：https://alipayhk.co/advicesecondary2026

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