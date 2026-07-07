オールスプリング・グローバル・インベストメンツ、茂 知己氏をジャパン・オフィス責任者に任命

東京, 2026年7月7日 /PRNewswire/ -- 運用資産および助言資産総額6,240億米ドル*を有するグローバル資産運用会社、オールスプリング・グローバル・インベストメンツ™（以下、Allspring）は、７月１日付で、茂 知己氏（CFA）をAllspring Global Investments (Japan) Limitedの日本における代表者兼シニア・セールス・ディレクターに任命したことを発表します。同氏は東京オフィスを統括します。

茂氏は、日本国内における販売営業体制の強化を担い、日本の機関投資家およびホールセール顧客との関係構築に取り組みます。レポートラインは、インターナショナル・クライアント・グループの戦略的機関投資家リレーションシップ責任者であり、日本事業を統括するルドガー・ピーターズ（ Ludger Peters）です。

茂氏は約30年の業界経験を有し、そのうち16年を運用業務に従事、直近14年は世界有数の資産運用会社において顧客対応業務に従事してきました。機関投資家およびホールセール市場の双方において、顧客との強固なパートナーシップを築いてきた豊富な実績を持っています。

ルドガー・ピーターズは次のように述べています。

「茂氏の就任は、顧客とのエンゲージメントを一層深め、市場における成長を加速させるという当社の継続的な取り組みを反映したものです。同氏の機関投資家およびホールセール分野における経験と深い専門知識は、日本におけるプレゼンスを拡大するうえで大きな価値をもたらします。」

茂氏は次のように述べています。

「日本においてダイナミックな成長段階にあるAllspringに参画できることを大変うれしく思います。当社は、複雑な市場環境において顧客を支援し、長期的な成功機会を最大化するために設計された、魅力的で差別化された投資ソリューションを提供しています。」

Allspringは、アジア太平洋地域において、東京、香港、シンガポールに拠点を構え、機関投資家およびホールセール顧客にグローバルにサービスを提供する戦略を推進しています。

茂 知己について

茂 知己は、Allspring Japanの日本代表兼シニア・セールス・ディレクターです。本職において、日本全域における営業および顧客関係を統括しています。

Allspring参画前はCoalition Greenwichにて日本におけるインベストメント・マネジメント責任者を務めていました。それ以前はWellington Managementにて日本年金ビジネス責任者を歴任しています。さらにその前には、AQRキャピタル・マネジメントの日本ビジネス・ディベロップメント責任者、およびアムンディ・ジャパンの投資スペシャリスト部門責任者として、機関投資家およびホールセールビジネスの双方を担当しました。

キャリア初期には、DIAM、AIFAM Inc.、野村アセットマネジメントにてポートフォリオ・マネジメント業務に従事し、1997年に同社でアシスタント・ポートフォリオ・マネージャーとして投資業界でのキャリアをスタートしました。

慶應義塾大学にてファイナンシャル・エンジニアリングを専攻し、政策・メディア研究科の学士号を取得し、シンガポール・マネジメント大学リー・コン・チアン・ビジネススクールにてウェルス・マネジメントの修士号を取得しています。CFA®資格を保有し、日本証券アナリスト協会の正会員です。

Allspringについて

Allspring Global Investments™は、運用資産および助言資産総額6,240億米ドル*、世界18拠点、365名以上の運用プロフェッショナルを擁する独立系資産運用会社です。慎重な投資、目的志向のプランニング、そして投資リターンと社会的成果の双方を追求する新たな投資の時代を推進することにコミットしています。

詳細は www.allspringglobal.com をご覧ください。

*2026年3月31日時点。数値には裁量および非裁量資産を含みます。

CFA®およびChartered Financial Analyst®はCFA Instituteの商標です。

本資料は一般的な情報提供および教育目的のためのものであり、投資助言または特定の投資、戦略、または計画の推奨を目的とするものではありません。

Allspring Global Investments™（Allspring）は、GTCR LLCおよびReverence Capital Partners, L.P.が運用する特定のプライベートファンドが間接的に保有する持株会社であるAllspring Global Investments Holdings, LLCの資産運用会社群の商号です。これらには、Allspring Global Investments Luxembourg, S.A.; Allspring Funds Management, LLC; Allspring Global Investments, LLC; Allspring Global Investments (UK) Ltd.; Allspring Global Investments (Singapore) Pte. Ltd.; Allspring Global Investments (Hong Kong) Ltd.; および Allspring Global Investments (Japan) Ltd. などが含まれます。

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ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1839719/Allspring_Logo.jpg

SOURCE Allspring Global Investments