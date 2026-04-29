Alma ने Alma Academy में पेश किया अपना 'लॉन्जेविटी अप्रोच', अब त्वचा की सेहत को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने पर जोर

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Alma

29 Apr, 2026, 09:30 IST

कैसरिया, इज़राइल, 29 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- 'Alma' एक Sisram Medical कंपनी है। यह मेडिकल एस्थेटिक सॉल्यूशंस प्रदान करने में दुनिया की शीर्ष कंपनियों में से एक है। इसने अपने Alma Academyमें एक लॉन्जेविटी स्ट्रैटेजी (रणनीति) पेश की है जिसमें कंटीन्यूअस केयर (निरंतर देखभाल) और एक नए लॉन्ग-टर्म ग्रोथ अप्रोच (दृष्टिकोण) की ओर कंपनी द्वारा उठाए गए अगले कदम के बारे में बताया गया।

45 देशों के 430 डॉक्टरों को संबोधित करते हुए Alma के CEO Eyal Ben David ने बताया कि कंपनी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही है जो बेहतर नतीजों पर फोकस करते हुए लगातार देखभाल को वरीयता देती है और सहयोग प्रदान करती है।

Alma के CEO Eyal Ben David ने अपने संबोधन में कहा, "लॉन्गेविटी का मतलब है एस्थेटिक्स को बदलना ताकि इस बात पर फोकस किया जा सके कि त्वचा समय के साथ कैसा व्यवहार करती है। इसका उद्देश्य त्वचा के काम करने, एडजस्ट होने और स्वस्थ रहने के तरीके को बेहतर बनाना है। इसके लिए प्राकृतिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे मरम्मत करने, मजबूत रहने और इसके आकार को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह तरीका डॉक्टरों को स्पष्ट और लंबे समय तक चलने वाले नतीजे देने और त्वचा की परफॉर्मेंस को एक जैसा रखकर लंबे समय तक फायदा देने में मदद करता है। इसके कोर में मॉडर्न एस्थेटिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जोकि एक इंटीग्रेटेड और एंड-टू-एंड सिस्टम है जिसे मरीज़ के पूरे इलाज के सफ़र पर नजर बनाए रखने और समय के साथ देखभाल को नया रूप देने के लिए बनाया गया है।"

कंपनी ने कहा कि यह तरीका लोगों की उम्मीदों को प्रदर्शित करता हैं। अब त्वचा को लेकर मरीजों की सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। मरीज़ अब रोकथाम, लंबे समय तक चलने वाले नतीजों और पर्सनलाइज़्ड देखभाल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। Alma का लॉन्गेविटी तरीका समय के साथ त्वचा के काम करने के तरीके और गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर फोकस करता है। यह देखभाल जल्दी शुरू करता है, मरीज़ों को ज़्यादा समय तक जोड़े रखता है, और इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम का इस्तेमाल करके त्वचा के लिए लंबे समय तक चलने वाले और मापने लायक नतीजे देता है। ये सभी त्वचा की प्राकृतिक मरम्मत और बदलाव में मदद करते हैं।

इस साल के ग्लोबल समिट में इंडस्ट्री के 19 टॉप एक्सपर्ट्स ने जानकारी, रिसर्च और रियल-लाइफ केस स्टडीज़ शेयर कीं। मुख्य वक्ताओं में  Dr. Spero Theodorou, Prof. Ofir Artzi, Dr. Pablo Naranjo, Dr. Tino Solomon, और Dr. Jaerim Kim के साथ-साथ दुनिया भर के कई जाने-माने एक्सपर्ट्स शामिल थे।

सेशन में मेडिकल एस्थेटिक्स के भविष्य को नया रूप देने वाले ज़रूरी इलाजों पर फोकस किया गया। इनमें स्किन रिजुविनेशन, वैस्कुलर इंडिकेशन, मुंहासे और मुंहासे के निशान, पिगमेंटेशन, ढीली त्वचा, निशान और त्वचा की अन्य समस्याएं शामिल थीं। इससे पता चलता है कि इंडस्ट्री व्यापक और लंबे समय तक मरीज़ की देखभाल पर ज़्यादा फोकस कर रही है।

Alma Academy सीखने, नवाचार और सहयोग के लिए एक विश्व प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यह जाने-माने डॉक्टरों को जानकारी साझा करने, क्लिनिकल स्किल्स को बेहतर बनाने और लाइव डेमोंस्ट्रेशन के ज़रिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अनुभव करने के लिए एक साथ लाती है।

Alma के बारे में 

Alma मेडिकल एस्थेटिक सॉल्यूशन प्रदान करने में एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी है। कंपनी के पास इस क्षेत्र में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है। कंपनी डॉक्टरों को लेज़र, स्किन एनालिसिस, इंजेक्टेबल्स और स्किनकेयर जैसी एडवांस्ड और चिकित्सीय रूप सिद्ध तकनीक का इस्तेमाल करके सुरक्षित और प्रभावी इलाज देने में मदद करती है। Alma के अवॉर्ड-विनिंग प्रोडक्ट्स ने इनोवेटिव तकनीक के साथ बेहतर चिकित्सीय परिणामों को देकर इंडस्ट्री में ऊंचे स्टैंडर्ड तय किए हैं।

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