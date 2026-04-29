알마, 알마 아카데미서 장기적 피부 기능 향상을 위한 롱제비티 전략 공개

벤 다비드 최고경영자는 "롱제비티는 에스테틱을 시간의 두고 지속적으로 피부 기능을 관리하는 개념으로 재정의하고 있다"고 말했다. 이어 "핵심은 재생, 회복력, 구조적 개선을 유도하는 통제된 생물학적 반응을 통해 피부가 기능하고, 적응하며 건강한 상태를 유지하도록 돕는 데 있다. 이 접근 방식은 의료진이 측정할 수 있고 지속적인 결과를 제공할 수 있도록 하며, 일관된 피부 기능을 통해 장기적 가치를 구축하게 한다. 그 핵심에는 환자 여정 전반을 통합적으로 관리하고 시간에 따른 치료 제공 방식을 재정의하는 현대 에스테틱의 운영 체계가 있다"고 덧붙였다.

알마는 이러한 접근 방식이 환자들은 점점 예방 중심의 관리, 장기적 결과, 개인 맞춤형 경험을 중시하는 소비자 기대 변화의 흐름을 반영한다고 밝혔다. 알마의 롱제비티 전략은 피부의 자연적인 재생 및 적응 반응을 활성화하도록 설계된 통합 기술 생태계를 통해 더 일찍 관리를 시작하고, 참여를 확대하며 중점을 둔다.

올해 글로벌 서밋에는 업계 전반에서 활동하는 19명의 세계적 전문가가 참여해 인사이트, 연구 결과, 실제 임상 사례를 공유했다. 주요 연사로는 스페로 테오도루(Spero Theodorou) 박사, 오피르 아르치(Ofir Artzi) 교수, 파블로 나란호(Pablo Naranjo) 박사, 티노 솔로몬(Tino Solomon) 박사, 김재림 원장을 비롯해 전 세계의 선도적인 전문가들이 포함됐다.

세션에서는 피부 재생, 혈관 질환, 여드름 및 여드름 흉터, 색소 침착, 피부 이완, 흉터 치료, 난치성 피부 질환 등 메디컬 에스테틱의 미래를 형성하는 주요 임상 적응증이 다뤄졌으며, 이는 포괄적이고 장기적인 환자 케어에 대한 업계의 관심 증가를 반영한다.

알마 아카데미(Alma Academy)는 교육, 혁신, 협력을 위한 세계적 플랫폼의 역할을 지속하고 있으며, 선도적인 의료진들이 모여 지식을 교환하고 임상 역량을 강화하며 라이브 시연을 통해 최신 기술을 경험할 기회를 제공하고 있다.

알마 소개

알마는 25년 이상의 혁신 역사를 보유한 글로벌 메디컬 에스테틱 솔루션 기업이다. 에너지 기반 레이저, 피부 분석, 주사제, 첨단 스킨케어를 아우르는 임상적으로 입증된 최첨단 솔루션을 통해 의료진이 안전하고 효과적이며 혁신적인 치료를 제공할 수 있도록 지원한다. 다수의 수상 경력을 자랑하는 알마의 제품은 임상적 우수성과 혁신을 결합해 메디컬 에스테틱 산업의 새로운 기준을 제시하고 있다.

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SOURCE Alma