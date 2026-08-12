全渠道執行落差：Anchanto 全球最新研究揭示企業信心與營運成熟度脫節

Anchanto 是次全球研究訪問了 408 名符合調查資格的商務決策者。受訪者來自北美、歐洲、中東及非洲和亞太區的品牌及零售商，所屬企業的年收入均超過 1 億美元。

「全渠道執行落差」反映企業對自身表現的認知與實際營運能力之間的差距。系統互不相通、可視性不足及依賴人工協調，令企業難以在渠道、庫存、訂單履行及配送等環節保持一致執行。

儘管 86% 受訪者對其全渠道表現感到滿意，但僅 12% 認為營運已獲全面優化，只有 6% 具備端到端可視性，另有 55% 表示仍有大量工序依賴人手處理。

新加坡2026年8月13日 /美通社/ -- Anchanto 今日發佈與 Demand Metric 聯合進行的全新全球研究《2026/2027 年全渠道商務現況》，探討企業品牌及零售商如何應對現代商務日益複雜的營運環境。

研究發現，企業對自身全渠道表現的評價，與其能否在不同渠道、系統、庫存、訂單履行及市場保持一致執行之間，存在明顯差距。

報告將這種差距稱為「全渠道執行落差」。

系統互不相通、工作流程分散、可視性不足，以及持續依賴人工協調，仍是企業實現一致執行的主要障礙。

「品牌及零售商在拓展不同渠道、電商平台及訂單履行模式方面，已取得顯著進展。然而，單靠拓展業務並不代表企業已具備成熟的全渠道營運能力。」Anchanto 創辦人兼行政總裁 Vaibhav Dabhade 表示，「企業下一階段的競爭優勢，將取決於能否實現互聯協同的執行模式：把系統、庫存、工作流程、履約網絡及各地市場要求，整合至一套協同運作的商務營運模式之中。」

AI 成為首要議題，互聯營運仍是重要基礎

53% 受訪者將 AI 及數據能力列為商務轉型的首要任務，排名高於降低成本及提升效率的 46%。受訪者認為最具價值的應用場景，均著眼於實際商務決策，包括衡量推廣活動及定價策略成效、掌握電商平台表現，以及預測庫存和訂單履行需求。

然而，AI 的價值能否充分發揮，取決於底層營運基礎的質素及互聯程度。系統互不相通、數據分散及依賴人手處理的工作流程，均限制企業在整個商務營運流程中一致應用 AI 的能力。

Demand Metric 聯合創辦人兼研究主管 John Follett 表示：「研究顯示，不能單憑企業的渠道佈局或對自身表現的信心，衡量其全渠道營運成熟度。不少企業已建立廣泛的商務生態系統，但背後的系統、工作流程及數據仍未得到充分整合和協調。要收窄這項差距，企業領袖必須更深入審視實際營運狀況，並建立互聯互通的基礎，為自動化、AI 應用及持續增長提供支援。」

報告總結指出，商務發展的下一階段，並非取決於企業營運多少個渠道，而是在於能否有效協調各個渠道。能夠整合渠道、系統、庫存、訂單履行、數據及各地市場要求的企業，將更有能力提升效率、保障利潤率，並將優質客戶體驗拓展至更大規模。

下載《全渠道商務現況》：https://anchanto.com/state-of-omnichannel-commerce-2026/

關於 Anchanto

Anchanto 是一家全球軟件即服務（SaaS）公司，為品牌、零售商及物流服務供應商提供企業級全渠道商務及供應鏈技術。Anchanto 總部位於新加坡，業務遍及亞太區、歐洲及中東的 12 個國家，並已與逾 200 個電商平台、網店、承運商及企業系統完成整合。

關於 Demand Metric

Demand Metric 是一家全球研究及顧問公司，協助機構為員工提供所需的專業知識、洞察及資源，從而發掘客戶價值並實現可持續增長。透過與 AMA、ANA 及 AIPMM 建立策略合作夥伴關係，Demand Metric 的資源廣受商界專業人士採用，並已成為業界標準。

傳媒聯絡：

Charles Py

首席市場總監 - Anchanto

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SOURCE Anchanto