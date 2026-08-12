Khoảng Cách trong Thực Thi Chiến Lược Đa Kênh: Nghiên cứu toàn cầu mới của Anchanto cho thấy mức độ tự tin vượt xa năng lực vận hành thực tế

Nghiên cứu toàn cầu của Anchanto đã khảo sát 408 người ra quyết định đủ điều kiện trong lĩnh vực thương mại đến từ các thương hiệu và nhà bán lẻ có doanh thu hằng năm trên 100 triệu USD, tại các khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (MEA), và Châu Á – Thái Bình Dương (APAC).

Khoảng Cách trong Thực Thi Chiến Lược Đa Kênh phản ánh sự chênh lệch giữa hiệu quả hoạt động được nhận định và thực tế vận hành, trong đó các hệ thống rời rạc, khả năng quan sát hạn chế và việc điều phối thủ công cản trở việc triển khai nhất quán trên các kênh, trong quản lý hàng tồn kho, thực hiện đơn hàng và giao hàng.

Mặc dù 86% hài lòng với hiệu quả hoạt động đa kênh của mình, chỉ 12% cho biết hoạt động của họ đã được tối ưu hóa, 6% có khả năng giám sát toàn diện từ đầu đến cuối, và 55% vẫn cho biết họ phải thực hiện nhiều công việc thủ công.

SINGAPORE, ngày 13 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, Anchanto đã công bố Tình Trạng Thương Mại Đa Kênh 2026/2027, một nghiên cứu toàn cầu mới được thực hiện cùng Demand Metric, nhằm tìm hiểu cách các thương hiệu và nhà bán lẻ quy mô lớn đang quản lý sự phức tạp ngày càng gia tăng của hoạt động thương mại hiện đại.

Nghiên cứu chỉ ra sự chênh lệch rõ rệt giữa cách các tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động đa kênh của mình và khả năng triển khai nhất quán trên các kênh, hệ thống, hàng tồn kho, thực hiện đơn hàng và thị trường.

Báo cáo gọi đây là Khoảng Cách trong Thực Thi Chiến Lược Đa Kênh.

Các hệ thống rời rạc, quy trình làm việc phân mảnh, tầm nhìn hạn chế và sự phụ thuộc liên tục vào sự điều phối thủ công vẫn là những rào cản đối với việc thực hiện nhất quán.

"Các thương hiệu và nhà bán lẻ đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc mở rộng hoạt động trên nhiều kênh, sàn thương mại điện tử và mô hình thực hiện đơn hàng. Nhưng chỉ mở rộng hoạt động thôi thì chưa thể tạo nên năng lực vận hành đa kênh", ông Vaibhav Dabhade, Nhà Sáng Lập kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành (CEO) của Anchanto, cho biết. "Lợi thế cạnh tranh tiếp theo sẽ đến từ khả năng triển khai được kết nối: kết nối các hệ thống, hàng tồn kho, quy trình làm việc, mạng lưới thực hiện đơn hàng và các yêu cầu của từng thị trường địa phương thành một mô hình vận hành thương mại được điều phối thống nhất."

AI dẫn đầu xu hướng, nhưng các hoạt động được kết nối vẫn là nền tảng.

AI và năng lực dữ liệu đang dẫn dầu xu hướng chuyển đổi thương mại, được 53% số người được khảo sát lựa chọn, cao hơn mục tiêu cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả, ở mức 46%. Các trường hợp ứng dụng có giá trị nhất tập trung vào những quyết định thực tiễn trong hoạt động thương mại, bao gồm đánh giá hiệu quả khuyến mãi và định giá, khả năng quan sát hiệu quả hoạt động trên các sàn thương mại điện tử, và dự báo hàng tồn kho cũng như thực hiện đơn hàng.

Tuy nhiên, giá trị của AI phụ thuộc vào chất lượng và mức độ kết nối của nền tảng vận hành bên dưới. Các hệ thống rời rạc, dữ liệu phân tán và quy trình làm việc thủ công hạn chế khả năng áp dụng AI một cách nhất quán trong toàn bộ hoạt động thương mại của các tổ chức.

"Nghiên cứu cho thấy rằng năng lực vận hành đa kênh không thể chỉ được đánh giá bằng sự hiện diện hoặc mức độ tin cậy của kênh", John Follett, Đồng Sáng Lập & Trưởng Bộ Phận Nghiên Cứu tại Demand Metric cho biết. "Nhiều tổ chức đã xây dựng hệ sinh thái thương mại quy mô lớn, nhưng các hệ thống, quy trình làm việc và dữ liệu làm nền tảng cho hệ sinh thái đó vẫn chưa được phối hợp đồng bộ hoàn toàn. Để thu hẹp khoảng cách đó, các nhà lãnh đạo cần phải đánh giá thực tế hoạt động một cách kỹ lưỡng hơn và xây dựng nền tảng kết nối cần thiết để hỗ trợ tự động hóa, AI và tăng trưởng bền vững."

Báo cáo kết luận rằng giai đoạn phát triển tiếp theo của hoạt động thương mại sẽ không được quyết định bởi số lượng kênh mà một tổ chức vận hành, mà bởi mức độ hiệu quả trong việc điều phối các kênh đó. Các tổ chức có khả năng kết nối các kênh, hệ thống, hàng tồn kho, hoạt động thực hiện đơn hàng, dữ liệu và các yêu cầu của từng thị trường địa phương sẽ có vị thế thuận lợi hơn để nâng cao hiệu quả, bảo vệ biên lợi nhuận và mở rộng trải nghiệm khách hàng.

Tải xuống báo cáo Tình Hình Thương Mại Đa Kênh: https://anchanto.com/state-of-omnichannel-commerce-2026/

Giới thiệu về Anchanto

Anchanto là một công ty SaaS toàn cầu cung cấp cho các Thương Hiệu, Nhà Bán Lẻ và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics các giải pháp công nghệ thương mại đa kênh và chuỗi cung ứng cấp doanh nghiệp. Có trụ sở chính tại Singapore, Anchanto hoạt động tại 12 quốc gia ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Trung Đông, tích hợp với hơn 200 sàn thương mại điện tử, cửa hàng trực tuyến, nhà mạng và hệ thống doanh nghiệp.

Giới thiệu về Demand Metric

Demand Metric là một công ty nghiên cứu và tư vấn toàn cầu, hỗ trợ các tổ chức nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự thông qua chuyên môn, hiểu biết chuyên sâu và nguồn lực cần thiết để khai thác giá trị khách hàng và đạt được tăng trưởng bền vững. Thông qua các quan hệ đối tác chiến lược với AMA, ANA và AIPMM, các nguồn tài liệu của Demand Metric đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành dành cho các chuyên gia kinh doanh.

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Giám Đốc Marketing - Anchanto

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