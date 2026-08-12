Jurang Pelaksanaan Omnisaluran: Kajian Global Baharu oleh Anchanto Memdedahkan Kepercayaan Diri Mengatasi Kematangan Operasi

Kajian global Anchanto telah meninjau 408 pembuat keputusan perdagangan berkelayakan daripada jenama dan peruncit yang menjana pendapatan melebihi USD 100 juta setahun merentasi Amerika Utara, Eropah, MEA dan APAC.

Jurang Pelaksanaan Omnisaluran mencerminkan jurang antara prestasi yang dijangkakan dengan realiti operasi, sistem yang terputus, keterlihatan yang terhad, serta penyelarasan manual menghalang pelaksanaan yang konsisten merentasi saluran, inventori, pemenuhan dan penghantaran.

Meskipun 86% berpuas hati dengan prestasi omnisaluran mereka, hanya 12% menyifatkan operasi mereka sebagai dioptimumkan, 6% mempunyai keterlihatan menyeluruh dan 55% masih melaporkan kebergantungan tinggi pada usaha manual.

SINGAPURA, 13 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Anchanto hari ini menerbitkan laporan The State of Omnichannel Commerce 2026/2027, sebuah kajian global baharu yang dijalankan bersama Demand Metric untuk meneliti cara jenama dan peruncit perusahaan menguruskan kerumitan perdagangan moden yang kian meningkat.

Kajian ini mengenal pasti jurang yang jelas antara tanggapan organisasi terhadap prestasi omnisaluran mereka dengan keupayaan sebenar untuk melaksanakannya secara konsisten merentasi saluran, sistem, inventori, pemenuhan dan pasaran.

Laporan berkenaan menggelarkan fenomena ini sebagai Jurang Pelaksanaan Omnisaluran (Omnichannel Execution Gap).

Sistem yang terputus, aliran kerja yang berpecah-pecah, keterlihatan yang terhad, serta kebergantungan berterusan terhadap penyelarasan manual kekal menjadi penghalang kepada pelaksanaan yang konsisten.

"Jenama dan peruncit telah mencatatkan kemajuan signifikan dalam memperluas jangkauan merentasi saluran, pasaran dalam talian dan model pemenuhan. Namun, perluasan itu sendiri tidak mewujudkan kematangan omnisaluran," kata Vaibhav Dabhade, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Anchanto. "Kelebihan saing seterusnya bakal terhasil daripada pelaksanaan terhubung: menyatukan sistem, inventori, aliran kerja, rangkaian pemenuhan dan keperluan pasaran tempatan ke dalam satu model operasi perdagangan yang teraras."

AI menerajui agenda, namun operasi terhubung kekal menjadi teras

Keupayaan AI dan data menerajui agenda transformasi perdagangan, yang dipilih oleh 53% responden, mengatasi pengurangan kos dan kecekapan pada kadar 46%. Kes kegunaan paling berharga ditumpukan pada keputusan perdagangan praktikal, termasuk keberkesanan promosi dan penetapan harga, keterlihatan prestasi pasaran dalam talian, serta ramalan inventori dan pemenuhan.

Walau bagaimanapun, nilai AI bergantung pada kualiti dan keterhubungan asas operasi di bawahnya. Sistem yang terputus, data yang berpecah-pecah, dan aliran kerja manual membataskan keupayaan organisasi untuk mengaplikasikan AI secara konsisten merentasi operasi perdagangan.

"Kajian ini menunjukkan bahawa kematangan omnisaluran tidak boleh diukur melalui kehadiran di saluran atau kepercayaan diri semata-mata," kata John Follett, Pengasas Bersama & Ketua Penyelidikan di Demand Metric. "Banyak organisasi telah membina ekosistem perdagangan yang luas, namun sistem, aliran kerja, dan data di sebelahnya masih belum diselaraskan sepenuhnya. Bagi merapatkan jurang tersebut, para pemimpin perlu menilai realiti operasi secara lebih teliti dan membina asas terhubung yang diperlukan bagi menyokong automasi, AI dan pertumbuhan berterusan."

Laporan itu menyimpulkan bahawa fasa perdagangan seterusnya tidak akan ditakrifkan oleh bilangan saluran yang dikendalikan oleh sesebuah organisasi, sebaliknya oleh sejauh mana kecekapan organisasi tersebut menyelaraskannya. Organisasi yang berkeupayaan menghubungkan saluran, sistem, inventori, pemenuhan, data dan keperluan tempatan akan berada pada kedudukan yang lebih baik untuk meningkatkan kecekapan, melindungi margin, serta meluaskan skala pengalaman pelanggan.

Muat turun The State of Omnichannel Commerce: https://anchanto.com/state-of-omnichannel-commerce-2026/

Maklumat tentang Anchanto

Anchanto ialah syarikat SaaS global yang menyediakan teknologi perdagangan omnisaluran dan rantaian bekalan gred perusahaan untuk Jenama, Peruncit, dan Penyedia Perkhidmatan Logistik. Beribu pejabat di Singapura, Anchanto beroperasi di 12 negara merentasi Asia Pasifik, Eropah, dan Timur Tengah, dengan integrasi ke atas lebih 200 pasaran dalam talian, kedai web, syarikat penghantaran dan sistem perusahaan.

Maklumat tentang Demand Metric

Demand Metric ialah firma penyelidikan dan penasihat global yang membantu organisasi memperkasa tenaga kerja mereka dengan kepakaran, wawasan dan sumber yang diperlukan untuk mencetuskan nilai pelanggan serta mencapai pertumbuhan mampan. Menerusi kerjasama strategik bersama AMA, ANA dan AIPMM, sumber-sumber Demand Metric telah menjadi standard industri bagi profesional perniagaan.

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Charles Py

Ketua Pegawai Pemasaran - Anchanto

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