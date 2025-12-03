어플라이드HE, 아시아 대학 순위 첫 발표…학생 의견 반영해 공•사립 대학 모두 평가

쿠알라룸푸르, 말레이시아 2025년 12월 3일 /PRNewswire/ -- 대학평가기관인 어플라이드HE(AppliedHE)가 3일 '어플라이드HE 공•사립 대학 순위: 올 아시아(AppliedHE Public & Private University Rankings: ALL ASIA)'를 발표했다. 이번 순위는 아시아 전역의 대학을 대상으로 한 최초의 평가로, 학생 피드백과 졸업 후 취업 성과를 핵심 평가 요소로 삼아 공립과 사립 대학을 별도로 평가했다.

어플라이드HE 올 아시아 순위 발표는 아시아와 그 외 여러 지역의 고등교육 리더, 정책 입안자, 산업 파트너들이 모인 가운데 말레이시아 선웨이대학교 주최로 열린 연례 콘퍼런스인 '어플라이드HE 익스체인지(AppliedHE Xchange)'에서 이루어졌다.

Photo: The AppliedHE Xchange 2025 was hosted at Sunway University, bring together higher education leaders, policymakers, and industry partners from across Asia and beyond. (PRNewsfoto/Sunway University)

새로 발표된 이번 순위에는 아시아 고등교육의 질을 평가하는 데 있어 보다 의미 있고 학생 중심적인 접근법에 대한 높아진 요구가 반영됐다. 이번 순위는 공립과 사립 대학을 구분하고 실제 성과에 중점을 둠으로써 다양하고 빠르게 변화하는 고등교육 환경 전반에서 대학의 성과를 보다 세밀하고 공정하게 보여준다.

순위에는 41개국의 총 493개 아시아 대학이 포함됐다. 대학들은 ▲지역사회 참여도(Community Engagement) ▲취업(Employability) ▲학생 만족도(Student Satisfaction) ▲연구 우수성(Research Excellence) ▲국제화 정도(Internationalisation) ▲동료 평가(Peer Recognition) 등 6개 영역에 걸쳐 엄격하고 균형 잡힌 방법론을 통해 평가받았다. 이러한 지표는 어플라이드HE 올 아시아 순위가 학문적 역량뿐만 아니라 아시아 지역의 공립과 사립 대학이 제공하는 광범위한 학생 경험과 사회적 가치를 반영할 수 있게 해준다.

올해 순위에 가장 많은 대학이 이름을 올린 나라는 인도네시아(73개 대학)이며, 이어 필리핀(60개)과 말레이시아(44개)가 그 뒤를 이었다. 인도는 29개, 한국은 28개 대학이 순위에 포함됐다. 특히 아시아 6개 지역 대학이 모두 순위에 포함되어, 아시아 전역에서 광범위하게 양질의 고등교육을 받을 수 있으며, 지역 어느 곳에서나 우수한 교육을 제공하고 있음을 보여줬다.

사립 대학 순위에서 연세대학교가 아시아 최고 사립 대학 자리를 차지했으며, 성균관대학교(SKKU)와 고려대학교가 바로 그 뒤를 이었다. 공립 대학 부문에서는 홍콩대학교가 싱가포르국립대학교(NUS)와 중국 본토의 베이징대학교를 제치고 최고 순위를 기록했다. 선웨이대학교는 동남아시아 최고 사립 대학 자리를 차지했고, 아시아 전체 순위에서는 6위에 올랐다. 싱가포르국립대학교는 동남아시아 최고 공립 대학으로 선정되었다.

이러한 결과는 아시아 공립과 사립 대학 모두 강력한 성과, 지역적 리더십, 글로벌 영향력을 발휘할 만큼 이곳의 고등교육 환경이 역동적이고 경쟁적임을 보여준다.

톱 10: 올 아시아 사립 대학 순위

연세대학교 – 대한민국 성균관대학교 (SKKU) – 대한민국 고려대학교 – 대한민국 한양대학교 – 대한민국 와세다대학교 – 일본 선웨이대학교 – 말레이시아 포항공과대학교(POSTECH) – 대한민국 샤르자아메리칸대학교 – 아랍에미리트 UCSI대학교 – 말레이시아 경희대학교 – 대한민국

톱 10: 올 아시아 공립 대학 순위

홍콩대학교 – 홍콩 특별행정구 싱가포르국립대학교(NUS) – 싱가포르 베이징대학교 – 중국 본토 난양공과대학교(NTU) – 싱가포르 킹파드석유광물대학교(KFUPM) – 사우디아라비아 홍콩중문대학교(CUHK) – 홍콩 특별행정구 칭화대학교 – 중국 본토 홍콩시티대학교(CityUHK) – 홍콩 특별행정구 카타르 대학교 – 카타르 푸단대학교 – 중국 본토

아시아에 뿌리를 둔 학생 중심 및 취업 역량 강화에 초점을 맞춘 대안

어플라이드HE는 2020년 만디 목(Mandy Mok) 여사가 설립했다. 국제 대학 순위 및 대학 발전 전략 분야의 베테랑인 목 여사는 고등교육 분야의 글로벌 브랜딩 및 마케팅 전문성을 인정받고 있다. 싱가포르에 본사를 둔 어플라이드HE는 학생, 가족, 고용주, 사회에 가장 중요한 요소인 취업, 양질의 교육과 학습, 현실 세계와의 연계성을 제공한다는 명확한 사명을 가지고 있다.

만디 목 어플라이드HE 창립자 겸 CEO는 "대학 순위가 학생들과 그들이 속한 지역사회에 진정으로 중요한 가치를 반영하지 못하는 중대 격차를 발견했기에 어플라이드HE를 시작하게 되었다"면서 "올 아시아를 통해 우리는 아시아에 뿌리를 두고 전 세계적으로 신뢰받는 순위를 만들고 있다. 이 순위는 학생들의 목소리를 경청하고, 단순한 평판이 아닌 취업과 실제 성과에 초점을 맞출 뿐 아니라 무엇보다 공립대와 사립대를 구분하여 더 공정하고 의미 있는 비교가 가능하도록 했다"고 말했다.

선웨이대학교 총장 시브란데스 포페마(Sibrandes Poppema) 교수는 이렇게 말했다. "어플라이드HE 올 아시아 순위는 아시아 대학들의 깊이 있고 다양한 우수성을 강조한다. 선웨이대학교는 지역 선도 대학으로 인정받음으로써 영향력 있는 연구를 추진하고, 의미 있는 파트너십을 구축하고, 세계적 인재 양성에 헌신하는 사명 중심의 5세대 대학이 되겠다는 목표를 달성하게 됐다. 어플라이드HE 익스체인지 개최는 우리 공동 의지의 결과이며, 미래 세대를 위한 더 나은 내일을 추진하기 위해 대학들이 함께 모이는 것이 중요함을 보여준다."

공립 및 사립: 아시아 고등교육 생태계 전체를 인정

대부분의 국제 순위가 공립 대학에 지나치게 편중되어 있거나, 공립이나 사립 대학을 합쳐 순위를 매기는 것과 달리 '어플라이드HE 공•사립 대학 순위: 올 아시아 2026'은 의도적으로 공립과 사립 대학을 분리해 순위를 매겼다.

이러한 방법의 장점은 다음과 같다.

공공과 사립 대학 각자의 사명과 자금 조달 모델을 인정한다.

각 범주 내에서 보다 공정한 벤치마킹을 제공한다.

아시아 전역에서 교육 접근성 확대, 혁신, 산업 연계 프로그램 면에서 사립 대학이 수행하는 핵심적 역할을 부각한다.

어플라이드HE 순위 산정 위원회(AppliedHE Ranking Committee) 의장 케빈 다우닝 교수(Kevin Downing)는 "아시아 고등교육 환경은 두 부문 모두에 의해 주도된다"며 이렇게 설명했다. "공립 대학은 종종 국가적 사명을 수행하는 반면, 사립 대학은 교육 혁신, 취업, 국제화, 산업 협력 분야에서 민첩한 선구자 역할을 한다. 올 아시아는 양측 모두를 각자의 조건에 따라 동등하게 인정하기 위해 설계됐다."

학생들의 목소리를 반영한 유일한 아시아 대학 순위

올 아시아의 핵심 차별점은 구조화된 설문을 통해 학생과 동문의 의견을 체계적으로 반영한다는 점이다.

교육 및 학습 경험

지원 서비스 및 캠퍼스 생활

진로 지도 및 취업 지원

온라인 및 혼합형 학습의 질

이러한 학생 중심 지표들은 종합 점수에 통합되어, 학습자들의 실제 경험이 대학 평가 방식에 확실히 반영되게 했다.

SOURCE Sunway University