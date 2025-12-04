AppliedHE、アジアで初となるランキングを発表、公立・私立大学の双方を評価し、学生の声を中核に据える

クアラルンプール（マレーシア）、2025年12月4日 /PRNewswire/ -- AppliedHEは本日、学生からのフィードバックと就業力の成果を評価手法の中心に据え、公立大学と私立大学を個別に評価するアジア初の大学ランキング「AppliedHE 公立・私立大学ランキング：ALL ASIA」の初回結果を発表しました。

AppliedHE ALL ASIAランキングの発表は、アジアおよび世界各地から高等教育機関のリーダー、政策立案者、産業界パートナーが集う年次会議であるAppliedHE Xchangeにおいて、サンウェイ大学で開催された場で行われました。

Photo: The AppliedHE Xchange 2025 was hosted at Sunway University, bring together higher education leaders, policymakers, and industry partners from across Asia and beyond. (PRNewsfoto/Sunway University)

この新たなランキングは、アジアにおける高等教育の質を、より意義深く学生中心の視点から評価する手法に対する需要の高まりに応えるものです。公立大学と私立大学を区別し、実社会での成果を重視することにより、同ランキングは多様で急速に発展する高等教育環境における大学のパフォーマンスを、よりきめ細かく公平に示すものとなっています。

今年は、41か国から計493校のアジアの大学がランキングに選出されました。各大学は、厳格かつバランスの取れた手法に基づき、社会貢献、エンプロイアビリティ、学生満足度、研究力、国際性、同業者からの評価という6つの指標で評価されています。これらの指標により、AppliedHE ALL ASIAランキングは学術的な強みのみならず、地域全体の公立・私立大学が提供する学生体験の質や社会的価値までも反映するものとなっています。

今年のランキングで最も多くの大学が選出された国は、インドネシアが73校でトップとなり、フィリピンが60校、マレーシアが44校で続いています。インドは29校が選出され、韓国は28校がランク入りしています。重要な点として、アジアの6つの地域すべてがランキングに含まれており、高等教育の質へのアクセスが広く行き渡っていること、そして学術的卓越性が大陸のあらゆる地域で芽生えていることを強調しています。

総合結果では、延世大学がアジアにおける私立大学のトップの座を確保し、成均館大学（SKKU）および高麗大学がそれに続いています。一方、公立大学部門では、香港大学が最高位を獲得し、シンガポール国立大学（NUS）や中国本土の北京大学を上回っています。サンウェイ大学はアジアで6位にランクインし、引き続き東南アジアにおける私立大学のトップの座を維持しています。また、シンガポール国立大学は同地域で公立大学のトップに位置付けられています。

これらの結果は、アジアの高等教育が活発かつ競争力の高い環境にあり、公立・私立のいずれの機関も強力な実績、地域におけるリーダーシップ、そしてグローバルな存在感を発揮していることを示しています。

トップ10：ALL ASIA私立大学

延世大学 – 韓国 成均館大学校（SKKU） – 韓国 高麗大学 – 韓国 漢陽大学 – 韓国 早稲田大学 – 日本 サンウェイ大学 – マレーシア 浦項工科大学（POSTECH） – 韓国 シャールジャアメリカン大学 – アラブ首長国連邦 UCSI大学 – マレーシア 慶熙大学 – 韓国

トップ10：ALL ASIA公立大学

香港大学 – 香港特別行政区 シンガポール国立大学（NUS） – シンガポール 北京大学 – 中国本土 南洋理工大学（NTU） – シンガポール キング・ファハド石油鉱物大学（KFUPM） – サウジアラビア 香港中文大学（CUHK） – 香港特別行政区 清華大学 – 中国本土 香港城市大学（CityUHK） – 香港特別行政区 カタール大学 – カタール 復旦大学 – 中国本土

アジアに根差し、学生と就業力に焦点を当てた新たな選択肢

AppliedHEは2020年に、国際大学ランキングおよび大学改善戦略の分野で豊富な経験を持ち、高等教育におけるグローバルブランディングとマーケティングの専門性で知られるMandy Mok氏によって設立されました。AppliedHEはシンガポールに拠点を置き、学生やその家族、雇用主、そして社会に対して、最も重要な「エンプロイアビリティ」、「質の高い教育・学習」、「実社会との関わり」を提供するという明確な使命を掲げています。

「AppliedHEを立ち上げたのは、大学ランキングが、学生やそのコミュニティにとって本当に重要なことを反映していない、という大きなギャップに気づいたからです」と、AppliedHEの創業者兼CEOであるMandy Mok氏は述べています。「ALL ASIAによって、私たちはアジアに根差し、学生の声に耳を傾け、評判だけではなく就業力と実社会での成果に焦点を当てた、グローバルに信頼されるランキングを創り上げています。さらに重要な点として、公立大学と私立大学を区別することで、より公平で意義のある比較を可能にしています。」

サンウェイ大学の学長兼副総長であるSibrandes Poppema教授は次のように述べています。「AppliedHE ALL ASIAランキングは、アジアの大学が持つ卓越性の深さと多様性を浮き彫りにしています。サンウェイ大学にとって、地域を代表する大学の一つとして評価されることは、世界に貢献する人材育成、有意義なパートナーシップ構築、そして社会に影響を与える研究推進に取り組む、ミッション主導型の第5世代大学としての存在意義を改めて裏付けるものです。AppliedHE Xchangeを主催したことは、双方の共有するコミットメントを示すものであり、未来の世代のためにより良い明日を切り拓くうえで、大学が連携することの重要性を強調するものです。」

公立と私立：アジア全体の高等教育エコシステムを正当に評価

多くの国際的な大学ランキングが、公立大学に過度に焦点を当てるか、または公私双方を単一のリストにまとめてしまうのとは異なり、「AppliedHE 公立・私立大学ランキング：ALL ASIA 2026」は、公立大学と私立大学を意図的に区分し、2つの並列ランキングとして評価しています。

このアプローチは以下の点を実現しています。

公立大学と私立大学が持つ特有の使命や財源モデルの違いを正当に評価する

各カテゴリー内でより公平なベンチマーキングを可能にする

アジア全域において、高等教育へのアクセス拡大、イノベーションの推進、産業界と連携した教育プログラム提供において、私立大学が果たす重要な役割を浮き彫りにする

「アジアの高等教育の発展は、公立と私立の両セクターによって支えられています」と、AppliedHEのランキング委員会委員長であるKevin Downing教授は述べています。「公立大学は多くの場合、国家的な使命を担っています。一方、私立大学は教育における革新、就業力の向上、国際化、産業界との連携において機動的な先駆者です。ALL ASIAは、両者をそれぞれの立場で、同列に評価するよう設計されています。」

学生の声によって構築されたアジア唯一のランキング

ALL ASIAの大きな特徴は、以下の項目について、体系的な調査を通じて学生および卒業生の声を反映している点です。

教育・学習体験

学生支援サービスおよびキャンパスライフ

キャリア支援および就業力支援

オンライン学習・ブレンド型学習の質

これらの学生を基盤とした指標は総合スコアに統合されており、学習者の実体験が大学評価に確実に反映される仕組みとなっています。

SOURCE Sunway University