APR公司2025年第三季度財務業績再創新高 全年營收有望突破1萬億韓元

根據基於合並報表的初步業績，2025年第三季度營收達3859億韓元，營業利潤為961億韓元，創下新的季度財務紀錄

與去年同期相比，營收增長122%，營業利潤增長253%……「年底營收突破1萬億韓元」的目標有望實現

化妝品和美容儀器引領2025年第三季度整體業績，規模達到去年的三倍……美容儀營收也突破1000億韓元

海外銷售額快速增長……營收增長210%，占2025年第三季度總營收的80%

韓國首爾 2025年11月6日 /美通社/ -- 全球美妝公司APR Corp.（首席執行官：Byunghoon Kim）宣布，其在2025年第三季度實現了創紀錄的財務業績。這一成就不僅鞏固了其在全球韓妝市場中的領先地位，更標志著公司年度營收有望首次突破1萬億韓元大關。

根據其發布在韓國金融監督院電子公示系統(DART)上的初步合並收益報告，APR Corp.第三季度錄得營收3859億韓元（約合2.67億美元，按11月6日匯率計算），營業利潤961億韓元（約合6650萬美元）。這些數字意味著營收與營業利潤同比分別激增122%和253%，創下公司迄今最高的季度業績紀錄。盡管2025年第三季度受到美國新關稅政策的影響，APR Corp.仍保持了24.9%的高營業利潤率，連續三個季度表現超出市場預期。

基於這一增長勢頭，APR Corp.現已基本確定能夠實現其1萬億韓元的全年營收目標。前三季度累計營收達9797億韓元（約合6.78億美元），是去年同期的兩倍多；累計營業利潤達2352億韓元（約合1.63億美元），首次突破2000億韓元大關。該公司早在2025年上半年就已超過2024年全年營業利潤（1227億韓元），而最終的「新紀錄」數字將取決於第四季度的業績表現。

化妝品和美容儀器引領增長

化妝品和美容儀器部門是第三季度的主要增長引擎。受全球對韓妝產品需求激增的推動，化妝品部門季度營收達2723億韓元（約合1.89億美元），連續第二個季度達到去年同期的三倍。

APR Corp.的旗艦護膚品牌medicube（美蒂秋芙）持續擴大其在韓國以外的全球足跡。除了其暢銷的Zero Pore Pad外，各種產品線——尤其是全球累計銷量已突破1500萬的PDRN系列，在美國、韓國和國際市場均表現強勁。

美容儀器部門同樣保持穩定增長，營收達1031億韓元（約合7100萬美元），同比增長39%。截至2025年9月，medicube AGE-R家用美容儀的全球累計銷量已超過500萬台。目前，儀器總銷量的一半以上來自海外，既體現了全球零售客戶的強勁需求，也印證了新品上市的成功。

海外營收激增210%，占總銷售額80%

APR Corp.的國際業務表現亮眼，同比增長高達210%，季度海外銷售額首次突破3000億韓元。海外營收占銷售總額的80%。美國市場占總營收的39%，季度銷售額超過1500億韓元，這得益於「亞馬遜會員日」等各種促銷活動的強勁表現以及分銷渠道的擴展。在日本，medicube在Qoo10平台「Mega-Wari（日本主要在線促銷活動之一）」期間榮登美妝品類銷量榜首，而歐洲和東南亞等新興地區的銷售額更是達到去年同期的近四倍。

展望：增長勢頭有望延續至年終購物季

基於第三季度創下的業績紀錄，APR Corp.計劃在第四季度——涵蓋黑色星期五、聖誕節和新年假期的年度最大購物季——進一步強化業績表現。隨著韓妝產品日益受到海外消費者青睞，APR Corp.將加強全球營銷與銷售力度，以維持增長勢頭至年底。

APR公司發言人表示：「感謝全球消費者的熱情支持，我們的化妝品業務實現了卓越增長，並推動第三季度業績創下新高。我們將在第四季度繼續努力，全力提升國內外市場的整體表現。」

