APR公司將公佈2025年第三季度盈餘，並將舉辦線上盈餘說明電話會議

韓國首爾 2025年11月3日 /美通社/ -- 作為韓妝熱潮的主要推動者，APR公司（APR Corp，行政總裁：金炳勳(Byunghoon Kim)）宣佈，該公司將發佈其2025年第三季度初步業績，並將舉辦線上盈餘說明會，以加強與投資者的溝通。

據APR公司稱，該活動將於韓國標準時間(KST) 11月6日上午10點通過公司官網舉行。自2024年2月登陸韓國綜合股價指數(KOSPI)以來，APR公司在每季度公佈盈餘時都會同步舉辦線上說明會。

本季度的業績說明會將通過音訊網路直播形式即時播出，並將提供韓英雙語同聲傳譯服務。業績公告發佈後，投資者可以通過APR公司官網彈出的視窗獲取網路直播。為提升全球投資者的便利性與透明度，該公司還將提供英文版資料。後續該公司計劃上傳完整的網路直播錄音，以便更多投資者能夠在方便時，隨時獲取相關資訊。

本次說明會將由APR公司副總裁兼財務總監Jaeha Shin主持，他將詳細介紹公司第三季度業績表現，並將對第四季度發展作出展望。現場還將為參會的韓國投資者安排問答環節。

APR公司簡介

APR公司成立於2014年，是一家全球性的美妝企業，旗下運營medicube、Aprilskin、Forment等多個美妝品牌。自成立以來，該公司已連續11年實現營收增長。2024年，APR公司銷售額達7228億韓元（約合5.052億美元），營業利潤為1227億韓元（約合8580萬美元）。2025年上半年，該公司銷售額為5938億韓元（約合4.15億美元），營業利潤達1391億韓元（約合9720萬美元）。

憑藉迅猛的發展勢頭，APR公司於成立僅十年後的2024年2月直接在韓國交易所上市，登陸韓國綜合股價指數，並在上市後的18個月內市值突破9萬億韓元，一躍成為韓妝板塊的領軍企業。

APR公司持續從美妝行業視角探索應對人類亙古難題——「衰老」，為客戶提供創新且不可逆的解決方案。該公司旨在將業務範圍從護膚及美容儀器領域拓展至更為廣泛的醫療健康產業，致力於將自身打造成為一家綜合型美妝健康企業。

如何收聽 APR公司的音訊網路直播

