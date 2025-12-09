Ascentium 與渣打銀行建立策略合作

這合作將進一步建立覆蓋亞太地區的互聯網絡，讓客戶與渣打銀行於新加坡、中國內地、香港、馬來西亞、越南及印度的轉介網絡接軌。透過結合渣打銀行的運作效率與 Ascentium 在企業服務領域的專業知識，雙方將共同打造出一個一站式平台，協助企業拓展跨境業務。

除了更便捷的銀行服務外，Ascentium 與渣打銀行將舉辦聯合推廣活動，為企業創造更多連繫與發展機遇。目前，雙方已在越南及中國內地等市場展開聯合推廣活動。Ascentium 亦將加入渣打銀行的全球華人服務網絡，建立與中國企業的直接網絡，進一步體現雙方支持企業拓展國際業務的堅定承諾。

Ascentium 創始管理層成員與集團總裁Wendy Wang表示：「今次合作展現Ascentium與渣打銀行協力讓企業拓展過程更簡單、更快速、更有溫度的願景。結合銀行系統的高效率運作與我們在企業服務上的專業知識，我們建構一個強大平台，讓企業由營運首天開始就能擁有清晰的策略方向與信心。我們期待與渣打銀行攜手，將此模式拓展至更多亞洲市場。」

渣打銀行中小企業銀行部全球總裁謝雯表示：「作為領先的國際財富管理機構，我們致力為有志拓展全球市場的企業提供更簡單便捷的銀行服務。透過與 Ascentium 的合作，我們能夠為客戶提供更順暢的一站式體驗，從開戶到跨境業務拓展，全方位協助企業自信地擴展業務版圖。」

關於 Ascentium

Ascentium是全球領先的商業服務平台，致力協助企業及個人追求卓越，邁向新高峰。我們總部設於新加坡，憑藉專業團隊、目標驅動的科技，以及對卓越服務的堅定承諾，推動非凡增長。

我們擁有超過2,500名專業人才，分佈於全球23個市場、45個城市，提供涵蓋企業服務、財務會計、基金管理、人力資源，以及信託與受託服務的一站式整合方案。我們服務超過60,000家來自多元行業的客戶實體，結合專業知識與創新科技，打造更強效的解決方案，協助客戶化繁為簡，應對挑戰，並開拓可持續增長的新機遇。

了解更多資訊，請瀏覽：ascentium.com

關於渣打銀行

渣打是一個具領導地位的國際銀行集團，覆蓋全球 54個增長迅速的市場。我們的使命是透過我們獨特的多元性，推動商業發展和促進繁榮。集團多年來的歷史及一直堅守的信念展現於我們的品牌承諾「一心做好，始終如一」。

渣打集團在倫敦證交所及香港證交所掛牌上市。

歡迎瀏覽sc.com內的Insights聽取更多的客戶分享及專業見解，並追蹤渣打的X、Instagram、LinkedIn 及 Facebook 取得最新消息。

