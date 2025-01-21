Ascentium透過收購Virtuzone拓展中東業務版圖

Ascentium創始管理層成員兼集團行政總裁楊斌官（Lennard Yong）表示：「我們非常高興透過收購Virtuzone擴展海灣合作委員會地區的業務，並熱烈歡迎他們加入Ascentium集團。Virtuzone的專業實力和追求卓越的理念，將强化集團的整體實力，推動我們實現策略性目標。Virtuzone在中東區域的強大影響力與我們現有的優勢相得益彰，我們期待攜手創造新的里程碑，為全球客戶創造更大價值。」

Virtuzone主席兼聯合創辦人Neil Petch表示：「作為企業服務業的全球翹楚，Ascentium秉承著與Virtuzone 多年來堅持的共同理念，致力為企業提供以客為本的解決方案、創新服務和卓越體驗。結合Ascentium的商業智慧與我們在本地市場的領導地位和專業知識，我深信這新篇章將為我們的客戶、合作夥伴以及整個社群帶來更大價值。」

Virtuzone集團行政總裁George Hojeige補充：「我們很榮幸加入Ascentium大家庭。憑藉共同的價值觀和願景，定能推動業務更上一層樓。作爲Ascentium集團成員，Virtuzone在亞太區的發展潛力無限。藉助Ascentium的環球網絡和專業優勢，我們將進一步擴展服務範疇，為客戶提供更全面的定制方案，鞏固我們在企業服務領域的領導地位。」

高瓴投資集團由張磊（Zhang Lei）於2005年創立，初始資金來自耶魯大學基金會。作為領先的多元化資產管理公司，高瓴投資的投資組合涵蓋股票、信貸和實體資產等範疇。該公司為全球機構（包括非牟利基金會、捐贈基金和退休基金）提供資產管理服務，在全球30多個國家完成大型複雜交易，往績彪炳。

配合是次收購，Ascentium將為Virtuzone注入額外資源，協助這家總部位於杜拜的企業擴展服務範疇，增強本地實力，並作爲Ascentium進軍中東市場的重要平台。

關於Ascentium

Ascentium是領先的環球商業服務平台，總部設於新加坡，由高瓴投資集團提供支持。我們的使命是協助企業勇攀高峰，實現非凡增長。公司在亞太地區9個市場擁有1,500多名專業人士，為超過2萬名來自各行各業的活躍客戶提供全面的企業服務解決方案。Ascentium的核心服務涵蓋公司秘書、財務、薪資、人力資源管理、家族辦公室、基金管理、企業管治、風險管理及合規（GRC），以及跨境業務拓展和外國直接投資諮詢。憑藉創新的科技解決方案和協作方法，我們致力於推動企業轉型成長，幫助客戶在複雜多變的全球商業環境中把握先機，實現可持續發展。

欲了解更多資訊，請瀏覽：ascentium.com

關於Virtuzone

Virtuzone是阿聯酋首家及規模最大的公司註冊專家及屢獲殊榮的著名企業服務供應商。自2009年成立以來，Virtuzone已協助來自180個國家超過80,000名企業家成立公司。

Virtuzone擁有逾250名精通40種語言的專業人才，提供一站式企業服務，包括商業牌照、簽證辦理、銀行開戶、稅務諮詢、合規、會計、法律服務等。

Virtuzone為杜拜控股公司Virtugroup旗下成員，集團包括獲FTA認證的稅務和會計公司Taxready.ae、專營投資移民服務的Next Generation Equity，以及位處杜拜核心商業區的國際級商業中心MAKTABI。

關於高瓴投資集團

高瓴投資集團是一家全球性長期投資公司，專注於與優秀企業領袖合作，協助他們在全球範圍內實現業務增長和創新。近20年來，高瓴持續與重新定義行業格局的企業建立深度合作關係，致力於培育具有可持續發展潛力的公司，為所有利益相關者創造持久價值。作為一家全生命週期的私募股權投資公司，高瓴在商業服務、醫療健康、消費品和工業等領域進行長期戰略投資。公司營運著一個綜合投資平台，涵蓋私募股權、信貸、實體資產和公開市場投資，代表全球多家非牟利基金會、捐贈基金、主權財富基金及退休基金等機構進行資產管理。

傳媒查詢

• 蘇淩司（Nancy So）– Ascentium集團營銷副總監，電郵：

[email protected]

SOURCE Ascentium