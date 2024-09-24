高瓴投資集團支持的Ascentium於新加坡成立全球商業服務平台

楊斌官獲任命為創始管理層成員兼集團行政總裁，領導Ascentium的全球擴張

新加坡2024年9月24日 /美通社/ -- 由高瓴投資集團（Hillhouse Investment）支持的全球商業服務平台Ascentium今日正式成立，並宣佈新加坡總部開業。公司同時任命楊斌官（Lennard Yong）為創始管理層成員兼集團行政總裁。這標誌著Ascentium完成了非凡的一年，成功整合5項戰略性企業服務收購，為其亞太地區業務奠定堅實基礎。

Ascentium這一集團名稱寓意協助客戶攀登更高峰，實現業務營運全球化。公司的發展藍圖不僅涵蓋亞太地區，更計劃在短期內將業務擴展至海外地區、英國，以及歐洲、中東和非洲的主要司法管轄區。

Ascentium的成立正值全球商業趨勢轉折之際。世界已演變成多極市場，客戶更需要將全球性公司去中心化，強化區域及本地決策。這一轉變恰逢新一代領導層和人才的崛起，他們受到新興社會和工作價值觀的啟發，渴望在重視其專業服務貢獻的組織中脫穎而出。此外，科技進步使Ascentium能夠優先解決客戶痛點並提升內部效率。隨著十餘年低利率時代的終結和全球核心通脹率上升，投資活動越發需要優先考慮核心營運效率和可持續的實際業務增長。

Ascentium的首項收購為彥德企業集團（InCorp Global），該公司總部設於新加坡，業務遍及8個市場。經過4次戰略收購，Ascentium現已在亞太地區9個市場擁有大約1,500名專業人員，為逾2萬名活躍客戶提供多元化解決方案。Ascentium矢志成為以新加坡為基地的全球領先技科技型企業服務提供商，助力客戶和員工登峰造極。

Ascentium創始管理層成員兼集團行政總裁楊斌官闡述其願景：「能夠在高瓴的支持下創立Ascentium，我深感榮幸。高瓴自始便與我們分享了他們對全球趨勢變化的洞見，並認識到商業服務提供商需要與時俱進。Ascentium的核心使命是順應這些趨勢，成為客戶的科技型企業服務夥伴，從而推動世界邁向全球化。」

楊斌官補充道：「今天是我們發展歷程中的一個重要里程碑。Ascentium是在12個多月前的構想，如今已在9個市場成為現實，擁有近1,500名員工。我衷心感謝我的領導團隊，特別是創始管理層成員兼集團總裁Wendy Wang、Ascentium的集團管理人員以及各主要市場的行政總裁們的卓越貢獻。我們對未來充滿期待，並期待著與高瓴、我們的客戶以及員工建立更緊密的合作關係。」

高瓴投資集團合夥人、全球併購投資聯席主管Sean Carney表示：「楊斌官是一位經驗豐富的行業領袖，在全球範圍內建立商業服務平台方面成就斐然。我們很高興能與他的團隊在Ascentium的發展道路上攜手合作。此次合作與我們的投資理念不謀而合，即支持企業推動轉型，釋放增長潛力。Ascentium對不斷變化的全球趨勢的深刻理解、創新的方法以及對客戶成功的重視，使其能夠在複雜的全球環境中滿足企業與日俱增的需求。」

關於Ascentium

Ascentium是一家領先的全球商業服務平台，總部設於新加坡，由高瓴資本提供支持。我們的使命是協助企業攀登更高峰，實現非凡增長。公司在亞太地區9個市場擁有1,500多名專業人士，為超過2萬名來自各行各業的活躍客戶提供全面的企業服務解決方案。Ascentium的核心服務涵蓋公司秘書、財務、薪資、人力資源管理、家族辦公室、基金管理、企業管治、風險管理及合規（GRC），以及跨境業務拓展和外國直接投資諮詢。憑藉創新的科技解決方案和協作方法，我們致力於推動企業轉型成長，幫助客戶在複雜多變的全球商業環境中把握先機，實現可持續發展。

欲了解更多資訊，請瀏覽：ascentium.com

關於高瓴投資集團

高瓴投資集團是一家全球性長期投資公司，專注於與優秀企業領袖合作，協助他們在全球範圍內實現業務增長和創新。近20年來，高瓴持續與重新定義行業格局的企業建立深度合作關係，致力於培育具有可持續發展潛力的公司，為所有利益相關者創造持久價值。作為一家全生命週期的私募股權投資公司，高瓴在商業服務、醫療健康、消費品和工業等領域進行長期戰略投資。公司運營著一個綜合投資平台，涵蓋私募股權、信貸、實物資產和公開市場投資，代表全球多家非營利基金會、捐贈基金、主權財富基金及養老基金等機構進行資產管理。

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SOURCE Ascentium