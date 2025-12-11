Ascentium收購Marbury，拓展基金管理服務

Marbury在私募股權基金管理方面具備專業知識，並以卓越技術與專業團隊而聞名，業務覆蓋香港特別行政區、英屬維爾京群島、開曼群島、百慕達及新加坡。上述地區與Ascentium現有市場佈局高度契合，並能加強公司為客戶提供無縫的跨境解決方案。

根據整合計劃，Marbury的基金服務將遷移至業界領先的金融科技服務技術公司 FIS 的平台，以支援客戶引導、基金行政管理及合規流程。此項投資反映Ascentium致力結合值得信賴的專業經驗與目標為本的科技，以提升客戶體驗的理念。

Ascentium創始管理層成員與集團行政總裁Lennard Yong表示：「我們歡迎Marbury加入Ascentium。他們深厚的市場經驗、服務文化和優良信譽與我們一拍即合。此次收購不但強化了Ascentium的基金管理服務，亦讓我們更有效支援客戶把業務擴展到不同司法管轄區。」

Marbury董事總經理Chris Dutka表示：「Marbury加入Ascentium能為公司帶來更多機遇。Marbury的專業團隊將一如既往，繼續與客戶保持良好關係，同時能受惠於更強大的全球平台、更先進的科技，以及更廣泛的服務範疇。Marbury期待在未來為客戶創造更大價值。」

Marbury主席及創辦人Duncan Smith補充：「我很高興見證Marbury邁出重大一步，加入Ascentium。與Lennard及其領導團隊會面後，我深信這一步將會為Marbury的客戶，以至整個行業帶來革新。雙方會攜手打造更強大的平台，結合專業知識與科技，為全球客戶提供卓越的基金解決方案。」

Ascentium收購Marbury後進一步優化公司的企業服務、財務及會計、基金管理、人力資源，以及信託服務，平台能為客戶提供卓越的體驗。

Ascentium收購Marbury展現公司的長遠策略：匯聚高質素的公司、專業人才及頂尖科技，從而為客戶提供更完善的服務。是次收購是繼多個重要收購後的另一里程碑，包括Harneys Fiduciary、InCorp Global、Links International，以及Virtuzone。Ascentium於23個市場、45個城市設有辦公室，擁有超過2,500名專業人員，服務全球超過60,000家客戶實體。

關於Ascentium

Ascentium是全球領先的商業服務平台，致力協助企業及個人追求卓越，邁向新高峰。我們總部設於新加坡，憑藉專業團隊、目標驅動的科技，以及對卓越服務的堅定承諾，推動非凡增長。

我們擁有超過2,500名專業人才，分佈於全球23個市場、45個城市，提供涵蓋企業服務、財務會計、基金管理、人力資源，以及信託與受託服務的一站式整合方案。我們服務超過60,000家來自多元行業的客戶實體，結合專業知識與創新科技，打造更強效的解決方案，協助客戶化繁為簡，應對挑戰，並開拓可持續增長的新機遇。

了解更多資訊，請瀏覽：ascentium.com

關於Marbury

Marbury於2012年成立，為全球的基金、企業及家族辦公室客戶提供定製方案。Marbury專注於私募股權基金管理及跨地區合規服務，並提供諮詢和架構規劃、公司成立及秘書服務、特殊目的公司會計，以及企業管治服務。Marbury業務遍佈香港特別行政區、百慕達、英屬維爾京群島、開曼群島、倫敦、新加坡及其他離岸法域，協助客戶自信、高效和卓越地應對複雜的國際環境。

了解更多資訊，請瀏覽：www.marburys.com

