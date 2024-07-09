Asia's 50 Best Bars 揭曉 2024 年度 51- 100 名入圍酒吧的延伸清單

本年度的第 51-100 名包括來自亞洲的 15 間新入圍酒吧

此名單包括遍布亞洲 19 間不同城市的酒吧

新加坡在擴展名單上以 8 間酒吧排名領先

曼谷有 6 間酒吧，而東京則有 5 間酒吧榜上有名

來自文珍俞巴市的一家間酒吧首次上榜，Southbank Cafe + Lounge 位列 No.82

Asia's 50 Best Bars 內容主管 Emma Sleight 表示：「我們很高興歡迎這些多元化的、排名第 51 至第 100 位的酒吧，成為今年 50 Best 排名的一部分。我們一直對亞洲的創新飲酒體驗印象深刻，看到今年有大量新酒吧和新目的地湧現，感到非常興奮。」

首爾的 Soko 排名 No.51，而 Tokyo Confidential 首次排名 No.53。三間酒吧再次打入第 51 至第 100 位榜單：檳城的 Backdoor Bodega 排名 No.52，曼谷的 Bamboo Bar 排名 No.91，上海的 Sober Company 排名 No.92。

如欲查看完整的第 51 至第 100 位榜單，請點撃這裡。

由 Perrier 贊助的第九屆 Asia's 50 Best Bars，與 Hong Kong Tourism Board 合作主辦，酒吧榜單將於 7 月 16 日在香港舉行的現場頒獎典禮上公佈。頒獎典禮亦將透過這裡的連結在 50 Best Facebook 頻道上直播， 並透過這裡的 YouTube 頻道直播，直播將於香港時間 20:25/ 英國時間 13:25 開始。

https://mediacentre.theworlds50best.com/

SOURCE 50 Best