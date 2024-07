Asia's 50 Best Bars 揭曉 2024 年度 51- 100 名入圍酒吧的延伸清單

倫敦2024年7月9日 /美通社/ -- 由 Perrier 贊助的 Asia's 50 Best Bars 連續第四年發布排名第 51位 至第100位的著名酒吧榜單。此排名在香港舉行的現場頒獎典禮前一星期揭曉,是根據整個 Asia's 50 Best Bars 的投票過程評選出。Asia's 50 Best Bars 的評選過程中,由男女調酒師、酒吧業主、飲品作家和雞尾酒愛好者組成的 265 名Academy成了強大的評審團,對各人認為構成「最佳酒吧體驗」的因素,進行獨立匿名投票。

第 51 至第 100 位榜單:簡要概況