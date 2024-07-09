Asia's 50 Best Bars 揭曉 2024 年度 51- 100 名入圍酒吧的延伸清單

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50 Best

09 7月, 2024, 15:00 CST

倫敦2024年7月9日 /美通社/ -- 由 Perrier 贊助的 Asia's 50 Best Bars 連續第四年發布排名第 51位 至第100位的著名酒吧榜單。此排名在香港舉行的現場頒獎典禮前一星期揭曉，是根據整個 Asia's 50 Best Bars 的投票過程評選出。Asia's 50 Best Bars 的評選過程中，由男女調酒師、酒吧業主、飲品作家和雞尾酒愛好者組成的 265 名Academy成了強大的評審團，對各人認為構成「最佳酒吧體驗」的因素，進行獨立匿名投票。

 51 至第 100 位榜單：簡要概況 

Asia's 50 Best Bars, sponsored by Perrier, announces the extended 51-100 list for 2024.
Asia's 50 Best Bars, sponsored by Perrier, announces the extended 51-100 list for 2024.
  • 本年度的第 51-100 名包括來自亞洲的 15 間新入圍酒吧
  • 此名單包括遍布亞洲 19 間不同城市的酒吧
  • 新加坡在擴展名單上以 8 間酒吧排名領先
  • 曼谷有 6 間酒吧，而東京則有 5 間酒吧榜上有名
  • 來自文珍俞巴市的一家間酒吧首次上榜，Southbank Cafe + Lounge 位列 No.82

Asia's 50 Best Bars 內容主管 Emma Sleight 表示：「我們很高興歡迎這些多元化的、排名第 51 至第 100 位的酒吧，成為今年 50 Best 排名的一部分。我們一直對亞洲的創新飲酒體驗印象深刻，看到今年有大量新酒吧和新目的地湧現，感到非常興奮。」

首爾的 Soko 排名 No.51，而 Tokyo Confidential 首次排名 No.53。三間酒吧再次打入第 51 至第 100 位榜單：檳城的 Backdoor Bodega 排名 No.52，曼谷的 Bamboo Bar 排名 No.91，上海的 Sober Company 排名 No.92。

如欲查看完整的第 51 至第 100 位榜單，請點撃這裡

由 Perrier 贊助的第九屆 Asia's 50 Best Bars，與 Hong Kong Tourism Board 合作主辦，酒吧榜單將於 7 月 16 日在香港舉行的現場頒獎典禮上公佈。頒獎典禮亦將透過這裡的連結在 50 Best Facebook 頻道上直播， 並透過這裡的 YouTube 頻道直播，直播將於香港時間 20:25/ 英國時間 13:25 開始。

https://mediacentre.theworlds50best.com/

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