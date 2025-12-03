EL CHATO 榮登 LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025 的 NO.1席位
03 12月, 2025, 14:12 CST
安提瓜2025年12月3日 /美通社/ -- 美食界人士首度齊聚危地馬拉安提瓜市，共同見證由 S.Pellegrino & Acqua Panna 贊助的 Latin America's 50 Best Restaurants 2025 第十三屆榜单揭曉。本榜單精選來自 21 座城市的餐廳，其中波哥大的 El Chato 榮登No.1。這間由主廚 Álvaro Clavijo 領軍的當代哥倫比亞餐廳，不僅以卓越廚藝享譽國際，更因其對在地生產者與食材的堅持而備受推崇。
如欲查閱完整 1-50 排名，請點擊此處。
布宜諾斯艾利斯是該地區的美食重鎮，擁有八間躋身榜單 1-50 的餐廳，緊隨其後的是利馬的七間餐廳，與聖地牙哥的五間餐廳。利馬的 Kjolle (No.2) 獲選為 The Best Restaurant in Peru，而布宜諾斯艾利斯的 Don Julio (No.3) 則榮膺 The Best Restaurant in Argentina。
七間餐廳首度躋身榜單，其中聖地牙哥的 Casa Las Cujas 位列 No.14，榮獲 Highest New Entry Award。聖地牙哥其他新晉餐廳包括 Yum Cha (No.28)、Demo Magnolia (No.31) 以及 Karai by Mitsuharu (No.45)。其他新晉餐廳包括來自拉巴斯的 Arami (No.48)、來自布宜諾斯艾利斯的 El Mercado (No.27) 以及來自波哥大的 Afluente (No.34)。
特別獎項得主包括：Cosme (No.9) 躍升 19 個名次至 No.9，榮獲 Lee Kum Kee 贊助的 Highest Climber Award；Boragó (No.6) 主廚 Rodolfo Guzmán 獲頒 Icon Award；Evvai (No.20) 主廚Bianca Mirabili 獲選為由 República del Cacao 贊助的 Latin America's Best Pastry Chef； Nuema (No.10) 的 Alejandro Chamorro 獲得 Estrella Damm Chefs' Choice Award；Tássia Magalhães 獲頒 Latin America's Best Female Chef；Maximiliano Pérez 獲選由 Vik 贊助的 Latin America's Best Sommelier；波哥大的 Oda (No.76) 則贏得 Sustainable Restaurant Award。
50 Best 常務總監 Craig Hawtin-Butcher 表示：「我們由衷慶賀El Chato 榮膺The Best Restaurant in Latin America 2025，並衷心祝賀 Álvaro Clavijo 及其團隊打造出如此獨特的餐飲空間，將哥倫比亞美食推向國際舞台的前沿。我們也誠摯地向今年榜單中的所有餐廳致以祝賀。」
50 Best 與Deloitte合作，由其擔任官方獨立評審合作夥伴，透過 300 位區域專家確保投票的公正性。更多詳細資訊請在此處查看。
傳媒中心：https://mediacentre.theworlds50best.com/
PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2837329/LATAM50BR2025_results.pdf
