EUROPE'S 50 BEST BARS 首度亮相，聚焦全歐洲頂尖酒吧

50 Best 是 The World's 50 Best Bars 的主辦機構，首度在歐洲推出全新榜單與獎項計劃

倫敦2025年12月4日 /美通社/ -- 50 Best 將正式發佈首屆Europe's 50 Best Bars 榜單，以表彰歐洲最傑出的飲酒勝地，並頌揚塑造歐洲酒吧文化的創意與卓越成就。

繼 The World's 50 Best Bars、North America's 50 Best Bars 以及 Asia's 50 Best Bars 之後，這項全新的歐洲區域榜單將進一步呈現歐洲大陸最頂尖的飲酒勝地，並為消費者提供最值得信賴、由專家精心策劃的卓越酒吧體驗指南。

Europe's 50 Best Bars内容主管Emma Sleight 表示：「能在歐洲推出全新的酒吧獎項計畫，我們感到無比興奮。在亞洲與北美區域榜單日益壯大的成功基礎上，我們深信這項新計畫將成為歐洲酒吧版圖中不可或缺的一環，聚焦歐洲各地已享盛名與令人期待的新興酒吧。最終呈現的榜單將記錄歐洲最令人難忘的酒吧體驗，致敬業界的熱情、才華與努力，並為具有品味的飲者提供可信且具公信力的指南。」

Europe's 50 Best Bars 將在持續數日的慶祝活動中展開，包括典禮前夕廣受歡迎的 Bartenders' Feast。備受矚目的 Europe's 50 Best Bars 榜單將於盛大的頒獎典禮上揭曉，現場包含紅毯入場、酒會招待以及實時倒數揭榜。活動高潮將揭曉多項針對個人及機構的特別獎項，並頒發由 Perrier 贊助的 The Best Bar in Europe。

Europe's 50 Best Bars 首屆榜單將根據來自該地區 300 位匿名酒吧行業專家的投票來選出最佳酒吧體驗。50 Best 組織成員不參與投票；評選由投票的Academy全權進行。酒吧不得自行申請參與評選，贊助商亦無法對榜單施加任何影響。

首屆榜單將於明年頒獎典禮揭曉，具體日期與地點將適時公布。

傳媒中心： https://mediacentre.theworlds50best.com

