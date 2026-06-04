艾思通科技舉辦「ASTROS Wireless Day 2026」，聚焦 AI 無線協作與智慧場域應用

攜手 Logitech、Shure、Televic、Q-SYS、Jorjin、LINDY 與 WAVESPLITTER，共創無線協作新生態

台北2026年6月4日 /美通社/ -- 無線協作解決方案領導品牌艾思通科技（Astrogate Inc.）今（4）日於台北舉辦首屆年度盛會「ASTROS Wireless Day 2026」，攜手七家國際品牌夥伴 Logitech、Shure、Televic、Q-SYS、Jorjin、LINDY 與 WAVESPLITTER，共同展示 AI 與無線協作技術整合下的企業應用新模式。活動除聚焦智慧會議室升級，也同步呈現 AI 無人機與 AR 智慧眼鏡等新興應用，展現無線協作技術從會議空間延伸至智慧工作場域的發展趨勢。

本次活動以「Transform Your Workspace with AI」為主題，展現 ASTROS 無線協作技術與AI應用整合成果，並攜手多家國際視聽設備大廠共同打造智慧協作生態系。現場同步展示結合低延遲無線傳輸與即時 AI 分析的無人機應用，以及 AR 智慧眼鏡於遠端協作與即時資訊顯示等應用情境，凸顯 AI 無線協作技術已逐步拓展至智慧巡檢、遠距支援等多元場域。