艾思通科技舉辦「ASTROS Wireless Day 2026」，聚焦 AI 無線協作與智慧場域應用

新聞提供者

艾思通科技股份有限公司

04 6月, 2026, 17:00 CST

攜手 Logitech、Shure、Televic、Q-SYS、Jorjin、LINDY 與 WAVESPLITTER，共創無線協作新生態

台北2026年6月4日 /美通社/ -- 無線協作解決方案領導品牌艾思通科技（Astrogate Inc.）今（4）日於台北舉辦首屆年度盛會「ASTROS Wireless Day 2026」，攜手七家國際品牌夥伴 Logitech、Shure、Televic、Q-SYS、Jorjin、LINDY 與 WAVESPLITTER，共同展示 AI 與無線協作技術整合下的企業應用新模式。活動除聚焦智慧會議室升級，也同步呈現 AI 無人機與 AR 智慧眼鏡等新興應用，展現無線協作技術從會議空間延伸至智慧工作場域的發展趨勢。

本次活動以「Transform Your Workspace with AI」為主題，展現 ASTROS 無線協作技術與AI應用整合成果，並攜手多家國際視聽設備大廠共同打造智慧協作生態系。現場同步展示結合低延遲無線傳輸與即時 AI 分析的無人機應用，以及 AR 智慧眼鏡於遠端協作與即時資訊顯示等應用情境，凸顯 AI 無線協作技術已逐步拓展至智慧巡檢、遠距支援等多元場域。

活動中另一亮點為 ASTROS 首度亮相將於 2027 年推出的新一代無線會議系統 AS-301，支援 MTR 整合、雙畫面輸出、雙網路架構、進階 USB 路由功能，以及最高 41 組個人裝置同時連線，能為現代會議空間帶來更靈活且流暢的協作體驗。

艾思通科技總經理 Allie Liu 表示：「隨著混合辦公與跨空間協作需求持續成長，企業對於簡化部署、穩定連線與智慧無線管理的需求也日益提高。ASTROS 作為台灣無線協作品牌，將持續深化與全球技術夥伴的合作，結合 AI 與無線技術創新，提供更完整的企業級協作解決方案，協助企業加速數位轉型與智慧辦公升級。」

本次「ASTROS Wireless Day 2026」吸引眾多企業用戶、系統整合商與產業夥伴參與，現場交流熱烈，顯示企業市場對 AI 無線協作與智慧場域整合應用的高度關注，也反映未來企業協作模式正加速朝向智慧化與無線化發展。

關於艾思通科技股份有限公司（Astrogate Inc.）

艾思通科技股份有限公司成立於台灣，深耕無線技術逾 20 年，並於 2019 年推出自有品牌 ASTROS，聚焦企業級無線協作解決方案。產品涵蓋無線投影與會議協作應用，協助企業與教育機構打造高效溝通環境。ASTROS 產品皆於台灣研發設計，已廣泛應用於企業、教育及政府機構，並持續拓展全球市場。未來將結合人工智慧與創新應用，持續深化智慧協作發展，推動企業數位轉型。

SOURCE 艾思通科技股份有限公司

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