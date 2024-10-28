雅特力發佈AT32M412/M416電機控制專用MCU，180MHz主頻打造高效能電機應用

硬核算力加持，強化記憶體效能

內建單精度浮點運算單元(FPU)與數位訊號處理器(DSP)，全面滿足電機應用的處理性能。配備64KB到128KB快閃記憶體(Flash)及16KB SRAM，另有1KB OTP數據存儲空間。內建記憶體可設置任意範圍程式區受sLib保護，作為執行程式碼的安全庫區，可實現安全且低功耗的運行，簡化系統設計，提高設計彈性。

豐富功能與周邊，靈活應對多樣控制需求

AT32M412/M416系列MCU集成多種外設資源和功能，滿足電機應用不同功能需求及高速連接需求。包括4個具有可程式設計增益（PGA）功能的運算放大器（OP），2個比較器（CMP），2個USART、2個I²C、2個SPI/I²S、1個專為電機控制設計的PWM高級計時器，5個16位通用計時器、2個基本計時器、2個12位共18個外部通道高速ADC（取樣速率高達2.5Msps）、2個DAC，以及多達46個快速GPIO埠。AT32M412具備CAN匯流排功能，而AT32M416進一步升級為CAN-FD，滿足更高要求的工業控制應用。

此外，運算放大器（OP）輸入端內建保護電路，可直接輸入高壓，簡化MOS管電流取樣的外部電路。2個ADC共18個外部通道均具獨立通道數據取樣暫存器。高級計時器支持雙路剎車輸入及雙向剎車功能，可快速響應異常事件，從而保護電路或電機。

多樣封裝選擇，適用廣泛應用場景

AT32M412/M416提供TSSOP24、QFN32、LQFP32、LQFP48等4種封裝共8個型號選擇。符合工業級溫度範圍（-40°C至105°C），工作電壓範圍2.4V至3.6V。從簡單的直流電機、步進電機，到複雜的無刷直流電機（BLDC）和永磁同步電機（PMSM），皆能實現精確、高效的控制，特別適合電動二輪車、電動機車、助力車、洗衣機、壓縮機、變頻器、工業風扇、伺服馬達及電動工具等應用。

完善電機開發生態系統，提升開發效率

雅特力具備完善的電機開發生態系統，提供方便易用的軟硬體開發工具，包括AT-START-M412/M416電機開發板，AT-MOTOR-EVB電機開發板，AT32M412電動二輪車E-Bike開發板，搭配電機控制演算法庫，PMSM(BLDC)電機，AT-Link或第三方調試下載器使用，可驅動直流無刷電機、交流同步電機及異步電機。配置免費的電機監控上位機調試軟體，友好的電機監控與調試軟體UI介面，可即時監控電機運轉參數、狀態與動態顯示回應波形，便於進行線上調試相關控制參數，滿足工程人員開發需求，加速電機控制產品上市進程。

目前，AT32M412和AT32M416系列產品已經正式投入量產供貨，並提供樣片申請！

SOURCE 雅特力科技股份有限公司