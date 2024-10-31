AutoReserve全球服務正式開始

結合聲訊AI技術和網路預約的雙重系統給餐廳預約帶來無限可能。

東京2024年10月31日 /美通社/ -- AutoReserve是Hello公司自研的使用聲訊AI技術進行餐廳預約的服務，現在正式開展至全球。世界110個國家及地區，累計註冊用戶達310萬人的餐廳預約服務。可預約的餐廳遍佈全球，已破250萬家，今後仍將持續擴展地區。

在用戶通過網路申請後，AutoReserve將使用AI聲訊技術，直接致電餐廳，確認預約情況。即便是不接受網路預約的餐廳都可以進行確認。由於語言不通而無法預約的餐廳，如今可感受新的就餐體驗。