AutoReserve全球服務正式開始

新冠疫情已落下帷幕,各地的出境旅遊逐漸恢復,預計2025年將回升至2019年的水準。(※1)為了讓全球用戶能夠使用母語進行預約手續,感受更加順暢放心的旅行體驗,AutoReserve已可以使用英語、臺灣繁體中文(正體)、香港繁體中文、簡體中文、韓語、泰語等語言。今後還將擴展至歐洲。

AutoReserve的特點

通過聲訊AI技術,實現網路預約和電話預約的雙重系統

即便是不接受網路預約的餐廳都可以使用

範圍包括境外國家 及地區 的餐廳和本 地 餐廳

的餐廳和本 餐廳 用戶只需從網路申請,操作簡單

餐廳無需承擔導入系統的成本

株式會社Hello的CEO——播口友紀先生對此項服務的評價如下:「AutoReserve實現了體驗全球美食的第一步。服務旨在讓各個國家及地區的用戶能夠輕鬆簡單地預約全球的餐廳。核心的自研聲訊AI技術不斷進化,發展成能夠提供無縫舒適的對話體驗,最大限度地擴展使用AI聲訊預約餐廳的可能性。感受AutoReserve帶來的餐廳預約新概念,歡迎體驗。」

詳情請參閱AutoReserve官方網站。

https://autoreserve.com/zh-tw(台灣 繁體中文)

https://autoreserve.com/zh-hk(香港 繁體中文)

https://autoreserve.com/zh-cn(簡體中文)

※1出自聯合國世界旅遊組織(UNWTO)

關於AutoReserve

AutoReserve是由株式會社Hello運營的AI聲訊餐廳預約服務。以"告別過去,迎接未來"為使命,基於"AI優先產品"的理念,設計以AI為核心的產品並進行推廣。

媒體聯絡:[email protected]

株式會社Hello國際交流團隊

