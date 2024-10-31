AutoReserve全球服務正式開始

新聞提供者Hello Co., Ltd.
31 10月, 2024, 16:18 CST
結合聲訊AI技術和網路預約的雙重系統給餐廳預約帶來無限可能。
東京2024年10月31日 /美通社/ -- AutoReserve是Hello公司自研的使用聲訊AI技術進行餐廳預約的服務，現在正式開展至全球。世界110個國家及地區，累計註冊用戶達310萬人的餐廳預約服務。可預約的餐廳遍佈全球，已破250萬家，今後仍將持續擴展地區。
在用戶通過網路申請後，AutoReserve將使用AI聲訊技術，直接致電餐廳，確認預約情況。即便是不接受網路預約的餐廳都可以進行確認。由於語言不通而無法預約的餐廳，如今可感受新的就餐體驗。
新冠疫情已落下帷幕，各地的出境旅遊逐漸恢復，預計2025年將回升至2019年的水準。(※１)為了讓全球用戶能夠使用母語進行預約手續，感受更加順暢放心的旅行體驗，AutoReserve已可以使用英語、臺灣繁體中文（正體）、香港繁體中文、簡體中文、韓語、泰語等語言。今後還將擴展至歐洲。
AutoReserve的特點
- 通過聲訊AI技術，實現網路預約和電話預約的雙重系統
- 即便是不接受網路預約的餐廳都可以使用
- 範圍包括境外國家及地區的餐廳和本地餐廳
- 用戶只需從網路申請，操作簡單
- 餐廳無需承擔導入系統的成本
株式會社Hello的CEO——播口友紀先生對此項服務的評價如下：「AutoReserve實現了體驗全球美食的第一步。服務旨在讓各個國家及地區的用戶能夠輕鬆簡單地預約全球的餐廳。核心的自研聲訊AI技術不斷進化，發展成能夠提供無縫舒適的對話體驗，最大限度地擴展使用AI聲訊預約餐廳的可能性。感受AutoReserve帶來的餐廳預約新概念，歡迎體驗。」
詳情請參閱AutoReserve官方網站。
https://autoreserve.com/zh-tw（台灣 繁體中文）
https://autoreserve.com/zh-hk（香港 繁體中文）
https://autoreserve.com/zh-cn（簡體中文）
※1出自聯合國世界旅遊組織(UNWTO)
關於AutoReserve
AutoReserve是由株式會社Hello運營的AI聲訊餐廳預約服務。以"告別過去，迎接未來"為使命，基於"AI優先產品"的理念，設計以AI為核心的產品並進行推廣。
株式會社Hello國際交流團隊
SOURCE Hello Co., Ltd.
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