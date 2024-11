-- AI 음성 기술×온라인 예약의 하이브리드 시스템으로 레스토랑 예약에 무한한 가능성을!

도쿄 2024년 11월 1일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- AutoReserve는 주식회사Hello가 독자 개발한 AI 음성 기술을 활용한 레스토랑 예약 서비스의 글로벌 전개를 정식으로 본격화했습니다. AutoReserve는 세계 110개국, 누적 등록 이용자 수 310만명을 보유한 레스토랑 예약 서비스입니다. 예약 가능한 레스토랑은 전세계 250만 점포를 돌파했고, 앞으로도 대응 가능한 지역을 확대해 나갈 전망입니다.

AutoReserve는 이용자로부터 온라인 신청 후, AI 음성 기술을 사용하여 레스토랑에 직접 전화를 걸고 예약을 확인합니다. 이로써 온라인 예약이 불가능한 레스토랑에도 확인이 가능해집니다. 또한 언어 장벽 등의 이유로 예약이 불가능했던 레스토랑에서의 새로운 경험을 제공합니다.

AutoReserve의 글로벌 진출 본격화

코로나19 이후 각국의 해외 여행이 회복 경향을 띠고 있는 지금, 2025년은 2019년의 단계까지 회복될 것으로 예측하고 있습니다. (※1)전세계의 이용자가 모국어로 예약을 하고, 보다 수월하고 안심할 수 있는 여행이 될 수 있도록 AutoReserve는 한국어, 영어, 일본어, 대만식 중국어, 광동어, 중국어(간체자), 태국어에 대응하고 있으며, 이후 유럽 등에도 대응해 나갈 예정입니다.

AutoReserve의 특징

독자적인 AI 음성 기술에 의한 온라인 예약과 전화 예약의 하이브리드 시스템

온라인으로 예약을 받지 않는 점포에도 예약 요청이 가능

해외의 레스토랑 및 국내의 레스토랑에도 대응 가능

이용자는 온라인 신청만으로 간단히 이용 가능

레스토랑 측의 도입 비용은 제로

주식회사Hello의 하리구치 유키 대표는 본 서비스에 관하여 다음과 같이 말했습니다. 「AutoReserve는 글로벌한 미식 체험의 첫걸음입니다. 전세계의 사람들이 보다 간단하게 전세계의 레스토랑을 예약하고 즐길 수 있는 세상을 목표로 하고 있습니다. 핵심이 되는 독자적인 AI 음성 기술은 진화를 거듭하여 원활하고 쾌적한 대화 체험을 제공하는 제품으로 성장하고, AI 음성을 활용한 레스토랑 예약의 가능성을 최대한으로 확대해 나갈 것입니다. AutoReserve를 통해 레스토랑 예약의 개념이 일신되는 감동을 꼭 한 번 경험해보세요. 」

AutoReserve에 관한 상세 내용은 공식 홈페이지에서 확인해 주세요.

https://autoreserve.com/ko

※1 유엔세계관광기구(UNWTO)에 의함

AutoReserve에 대해서

AutoReserve는 주식회사Hello가 운영하는 레스토랑의 AI 음성 예약 서비스입니다. "Goodbye past, Hello future." 을 미션으로 AI를 근간에 둔 제품을 설계하는 "AI-First Products"의 이념에 근거하여 제품 및 서비스를 전개하고 있습니다.

미디어 연락처:[email protected]

주식회사 Hello 글로벌커뮤니케이션팀

SOURCE Hello Co., Ltd.