AXA安盛推出 Quest by AXA

香港2026年1月30日 /美通社/ -- AXA安盛香港及澳門（「AXA安盛」）今日宣布推出業界領先的人工智能（AI）平台Quest by AXA（「Quest」），旨在協助理財顧問為客戶提供更清晰、一致且專業獨到的理財保險建議。Quest整合實時宏觀經濟趨勢、市場資訊及獨家研究，並輔以專業指引，全面優化客戶諮詢體驗，並有效提升理財顧問的專業形象與客戶的信任。

憑藉 AXA 安盛的獨家洞察、市場統計數據及產品分析，Quest 為理財顧問提供更智能、簡單清楚的渠道，助他們深入了解客戶需求。平台提升建議質素，協助理財顧問提供更個人化及專業獨到的建議，幫助客戶清楚掌握保障需求，增強信心以作出更明智的決定，並建立長遠的互信關係。

AXA 安盛中國大陸、香港及澳門首席分銷業務總監李俊豪表示：「Quest by AXA標誌著我們在支持理財顧問團隊方面的一大突破，結合專業知識與科技應用，全面提升優質服務實力。Quest透過整合尖端AI技術、即時宏觀經濟洞察、行業情報及理財建議至同一平台，讓理財顧問在整個諮詢過程中獲得全方位支援。這不僅提升專業建議的質素，背後的數據分析亦加強客戶對我們的信任。Quest為AXA安盛今後支援理財顧問及保障客戶利益樹立了全新標準。」

Quest by AXA 是 AXA安盛數碼轉型策略及負責任AI發展藍圖的其中一環，與公司現有的數碼生態系統相輔相成，涵蓋從數碼核保、客戶管理、保單行政至索償處理的整個保險價值鏈。

AXA安盛香港及澳門副行政總裁吳國韜表示：「AI等前沿科技正徹底改變保險業的營運、與客戶互動及服務模式。自2024年AXA安盛推出自家研發的Secure GPT安全生成式AI平台以來，我們已有95%的員工完成相關培訓，確保團隊能安全、合規地運用AI工具，提升工作效率與決策能力。我們已在理賠管理、營運管理及客戶服務等多個領域大規模應用AI技術，為客戶提供更快速、更順暢、更個性化的體驗。Quest的推出，標誌著我們在AI應用上的另一重要里程碑，進一步鞏固以創新推動未來的能力。展望未來，AXA安盛將持續推動AI應用，提升服務質素，以科技更好地支持客戶及服務社群。」

關於AXA安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈50個市場，服務全球9,500萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

