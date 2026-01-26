AXA安盛成功遷冊回港

香港2026年1月26日 /美通社/ -- AXA安盛香港及澳門（「AXA安盛」）欣然宣布，根據香港特別行政區政府引入的公司遷冊制度，安盛保險（百慕達）有限公司（「該公司」）已經成功將註冊地由百慕達遷冊至香港，並於 2026 年 1 月 26 日（今天）正式更名為安盛金融保險（香港）有限公司。

這個重要里程碑標誌著AXA安盛對服務區內客戶的長遠承諾，並進一步鞏固香港作為重要金融中心的地位。作為首批遷冊回港的保險公司之一，AXA安盛持續加強本地根基、提升營運能力，為實現可持續增長及長遠成功奠定基礎。繼該公司於香港完成遷冊後，在2026年2月2日起的該周內，該公司擬向相關澳門政府部門申請更新其澳門分公司名稱。

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示：「這次遷冊回港，充分展現了我們對香港作為國際金融中心的地位與發展潛力的高度肯定，也反映我們為客戶提供穩健與創新服務的堅定承諾。憑藉香港穩健經濟及其在區内保險與風險管理的核心角色，我們相信AXA安盛的長遠成功將穩步前行。展望未來，我們將繼續專注為客戶、合作夥伴及社區創造長遠價值，積極推動可持續增長。」

關於AXA安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈50個市場，服務全球9,500萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

有關前瞻性陳述的重要法律訊息及警示聲明

此新聞稿中可能包含若干前瞻性的陳述，其中包括但不限於對未來事件、趨勢、計劃、預期或目標的假設或預測。由於前瞻性陳述的本質受制於已知及未知的風險及不確定因素，與及其他因素可能令實際結果與前瞻性陳述內明示或暗示的描述出現重大差異，閣下不應過分依賴上列陳述。請參閱AXA於2020年12月31日登記文件第四部份中的「風險因素及風險管理」，有關可能影響AXA業務及/或營運業績的若干重要因素、風險及不確定性的重要描述。AXA並不承擔任何義務為此新聞稿中的任何前瞻性陳述作出任何公開更新或修改，不論是反映未來的資料、事件、情況或任何其他方面，除非適用法律和法規要求。

SOURCE AXA安盛