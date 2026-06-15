AXA Global Private啟動宴會圓滿舉行

AXA安盛集團行政總裁Thomas Buberl表示：「環球財富版圖正經歷重大的結構性轉變，亞洲高淨值業務正以前所未有的速度迅速增長。因此，AXA安盛集團充分利用香港作為全球最大離岸財富中心的地位，在此建立AXA Global Private的策略據點。這是一個專為滿足多元市場和複雜需求而打造的一站式財富管理平台，提供量身訂製的解決方案，並將我們在歐洲積累的專業經驗引入亞洲市場，為客戶提供精選的財富方案和多元化資產配置，包括優質歐洲資產。」

AXA安盛中國大陸、香港及澳門兼AXA Global Private行政總裁尹玄慧表示：「亞洲新一代的高淨值家庭積極尋求一站式、多區域整合的解決方案，以長遠保障其財富及家族傳承。AXA Global Private充分發揮香港及百慕達的樞紐優勢，整合財富規劃、生活品味保障和多區域專業知識。我們的服務涵蓋人壽、財富與健康保障，以及專為貴重資產而設的專業保障。我們將全力以赴，將其打造成為區內領先的綜合財富管理平台。」

此外，集團誠摯邀請國際知名時裝設計師周仰傑教授（Professor Jimmy Choo, OBE）親臨現場，分享他對成功與傳承的看法。

周仰傑教授（Professor Jimmy Choo, OBE）表示：「真正的成功並非以名氣來衡量，而是取決於對工藝的極致追求，以及從客戶身上贏得的長期信任。這份信任來自個人對奉獻、耐心與誠信的堅持—建立長久的關係，並創造一個超越潮流更迭的傳承。對我而言，傳承是透過堅持不懈、對卓越的無懈追求，以及對每一位信任你的人全心投入，一絲不苟地雕琢而成。」

AXA Global Private 的推出，彰顯 AXA 安盛集團對高淨值客戶群的承諾，以及專注於長期傳承規劃的策略。展望未來，該平台將繼續與商業夥伴緊密合作，提供全面的財富與保障解決方案，協助客戶應對多變的市場環境，攜手創造可持續的未來增長。

關於AXA安盛集團

AXA安盛集團是全球保險業的領導者，擁有156,000名員工，業務遍布52個國家，服務全球逾9,200萬客戶。2025年，集團實現收入達1,155億歐元，基本盈利為84億歐元。

AXA安盛集團普通股在巴黎泛歐交易所（Euronext Paris）A類板塊上市，股票代號為CS（ISN：FR 0000120628，彭博：CS FP，路透：AXAF.PA）。此外，AXA安盛集團的美國預託證券亦在OTC QX平台交易，股票代號為AXAHY。

AXA安盛集團被納入多個國際可持續投資指數，包括道瓊斯可持續發展指數（DJSI）和富時FTSE4GOOD指數（FTSE4GOOD）。

此外， AXA安盛集團是聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI）可持續保險原則的創始成員之一，也是聯合國責任投資原則（UNPRI）的簽署方。

關於AXA Global Private

AXA Global Private是專為高淨值、超高淨值人士以及跨國家族而設的一站式財富管理平台。在AXA安盛集團機構級的財務實力及環球網絡支持下，該平台提供高度訂製、具備多區域優勢的全方位解決方案，涵蓋財富規劃、保障及財產傳承規劃。透過AXA Global Private在香港及百慕達的業務布局，該平台針對高淨值、超高淨值客戶的廣泛保障需求，提供包括人壽、財富、健康、豪宅、藝術品收藏、綁架及勒索，以及其他高價值資產保障。透過全方位的服務模式，為客戶提供高度個人化的方案，旨在應對現代財富管理的複雜性，保障資產並延續財產傳承。

此新聞稿亦上載至AXA Global Private的網頁：AXAGLOBALPRIVATE.COM

有關前瞻性陳述的重要法律訊息及警示聲明

此新聞稿中可能包含若干前瞻性的陳述，其中包括但不限於對未來事件、趨勢、計劃、預期或目標的假設或預測。由於前瞻性陳述的本質受制於已知及未知的風險及不確定因素，與及其他因素可能令實際結果與前瞻性陳述內明示或暗示的描述出現重大差異，閣下不應過分依賴上列陳述。請參閱AXA於2025年12月31日登記文件第五部份中的「風險因素及風險管理」，有關可能影響AXA業務及/或營運業績的若干重要因素、風險及不確定性的重要描述。AXA並不承擔任何義務為此新聞稿中的任何前瞻性陳述作出任何公開更新或修改，不論是反映未來的資料、事件、情況或任何其他方面，除非適用法律和法規要求。

SOURCE AXA安盛