AXA安盛勇奪《彭博商業周刊》「金融機構2026」七項殊榮

此外，AXA安盛在《彭博商業周刊/中文版》「金融機構2026」評選中，獲得「自願醫保計劃」及「優端客戶級別服務產品」類別的殊榮，突顯公司持續深化健康保障及高淨值財富管理兩大策略佈局，能夠滿足不同客戶群，由健康保障、財富增值以至跨代傳承的需要。

獎項詳情如下：

卓越大獎包括：

年度保險公司（一般保險界別）

自願醫保計劃（保險界別） — AXA安盛智尊守慧醫療保障

僱員福利（服務）

年度環境、社會及管治持續發展（保險界別）

傑出大獎包括：

儲蓄計劃（保險界別）— 「盛利 II 儲蓄保險」系列

優端客戶級別服務產品（保險界別）—「尊尚盈家II」壽險計劃

跨境保險服務（內地及香港）

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示：「我們深感榮幸能獲得《彭博商業周刊/中文版》的專業肯定。除了蟬聯『年度保險公司』大獎外，我們在多個不同範疇獲獎，充分展現AXA安盛廣泛而全面的實力。我們在高淨值客戶類別中奪得獎項，與公司近年積極拓展高端客戶市場的策略方向一致。這些殊榮將推動我們繼續創新，提升行業標準，並致力為商業夥伴、客戶及社區創造長遠價值。」

由財經雜誌《彭博商業周刊/中文版》主辦的「金融機構2026」乃亞太區金融業界的年度盛事，透過嚴謹的評選機制，分別從銀行、保險及投資/證券/受託人界別評選過去一年表現出色的金融機構，藉此提升業界水平，推動亞太地區金融業的持續發展。

關於AXA安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈52個市場，服務全球逾9,200萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

有關前瞻性陳述的重要法律訊息及警示聲明

此新聞稿中可能包含若干前瞻性的陳述，其中包括但不限於對未來事件、趨勢、計劃、預期或目標的假設或預測。由於前瞻性陳述的本質受制於已知及未知的風險及不確定因素，與及其他因素可能令實際結果與前瞻性陳述內明示或暗示的描述出現重大差異，閣下不應過分依賴上列陳述。請參閱AXA於2020年12月31日登記文件第四部份中的「風險因素及風險管理」，有關可能影響AXA業務及/或營運業績的若干重要因素、風險及不確定性的重要描述。AXA並不承擔任何義務為此新聞稿中的任何前瞻性陳述作出任何公開更新或修改，不論是反映未來的資料、事件、情況或任何其他方面，除非適用法律和法規要求。

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