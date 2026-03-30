AXA安盛推出「盛利 II 儲蓄保險」系列限時限額發售的2年保費繳付期

以更靈活方案助客戶加速財富增值

第20個保單年度預期總現金價值超過已繳總保費之320%

預繳保費可享首90日高達12%保證優惠年利率

香港2026年3月30日 /美通社/ -- AXA 安盛香港及澳門（「AXA安盛」）宣佈推出「盛利 II 儲蓄保險」系列[1]（「盛利II」系列或「系列」）限時限額發售的兩年保費繳付期 。「盛利II」系列自推出以來廣受客戶歡迎，是次2年保費繳付期讓客戶可於較短繳付期內把握財富增值機遇，加快長遠累積步伐。第20個保單年度時，預期總現金價值可超過已繳總保費之320%[2]。此外，預繳保費的保證優惠年利率將進一步提升整體回報，助力客戶更高效的財富增值。

AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜表示：「在全球地緣政治局勢升溫及市場波動加劇的環境下，客戶在理財上更講求靈活性與穩定性。有見及此，我們特別為『盛利 II 儲蓄保險』系列推出2年保費繳付期，作為『短繳長贏』的理財策略選擇。建基於『盛利II』系列一直深受市場歡迎的基礎上，此限時方案進一步彰顯我們致力與客戶並肩同行的承諾，協助客戶把握財富增值機遇、在提供資金靈活性的同時兼顧長遠保障需要，並為跨代傳承奠定更穩固基石。」

該計劃具備3大優勢：

財富增值 - 2年特短繳付期 回報潛力更吸引 理財更靈活

「盛利II」系列提供多達9種保單貨幣選擇[3]，各貨幣均具備可觀回報，並設有靈活貨幣轉換選項[4]，以配合客戶多元化的個人需要及人生規劃。第20個保單週年完結時，預期總現金價值可超過已繳總保費之320%[2]。客戶於推廣期內以美元為保單貨幣並一筆過繳付2年保費，於首90日可享高達12%的保證優惠年利率，其後續享高達8%的保證優惠利率直至第1個保單年度完結[5]。



財富分配 - 靈活運用 自由實踐資產配置

「盛利II 」系列引入市場首創[6]財富管家服務[7]，可為最多3位收款人預設定期提款指示，自動在指定時間向收款人發放資金，訂制專屬現金流，實現精準分配。此外，該系列亦提供保單分拆選項，可隨家庭成員增加更靈活地優化財富配置。



財富傳承 - 世代傳承 確保財富順利交接

「盛利II 」系列具備多項信託級[8]特點，旨在協助客戶守護家族財富，實現跨代傳承規劃。客戶可透過指定「後備持有人」、「暫託人」[9]、「後備被保人」及「更換保單被保人」規劃保單延續及傳承；亦可選擇委任「指定執行人」及利用多種身故保險賠償支付選項以直接及高效方式分配財富予家人。

以上資料僅供參考。詳情請瀏覽: https://www.axa.com.hk/zh/wealth-ahead-ii-savings-insurance。

有關推廣優惠及產品的特點、內容、條款及不保事項詳情，請參閱相關的產品說明書、保單合約及宣傳單張[10]。

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關於AXA安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈52個市場，服務全球逾9,200萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

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SOURCE AXA安盛