AXA安盛「環球義工週2026」圓滿舉行

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示：「推動可持續發展不僅是投入資源，更重要的是如何帶動整個團隊、甚至不同社區夥伴一同參與，從而帶來更深層次的價值觀改變。今年的『環球義工週』打破傳統，採取線上線下並行的方式，將綠色環保與社會共融理念融入員工的日常生活，並透過靈活結合數碼平台與社區資源，推動生態保育與多元共融的實踐。展望未來，我們將繼續促進跨界合作，共同打造一個更具包容性與可持續發展的社會。」

關注氣候變化與生物多樣性：線上線下並行 支持香港海洋公園馬蹄蟹保育

世界自然基金會（WWF）最新發布的《地球生命報告》[1]指出，過去半世紀全球受監測的野生動物種群數量銳減73%，生物多樣性正處於臨界點。在香港，被譽為「海洋活化石」的馬蹄蟹亦正面臨棲息地流失及海洋污染等嚴峻威脅，野外數量持續減少。目前，全球四個馬蹄蟹物種中，有兩種棲息於香港的泥灘地區，其中，三棘鱟更已被列為瀕危物種，非常需要社會關注與努力保育。

為回應這項迫切的生態危機，AXA安盛透過一站式數碼平台Emma by AXA 手機應用程式推出「Walk for Change」線上步行籌款，將員工在活動期間累積的總步數轉化為善款，全數撥捐海洋公園公司，支持馬蹄蟹保育及繁殖計劃。這不僅鼓勵員工在緊湊的工作中抽時間多做運動、注重身心健康，更將支持生態保育的重要意識自然融入日常，為可持續發展創造更深遠的價值。

推動社會共融：支援本地婦女與推廣動物輔助治療

為支援不同弱勢社群並關顧員工的精神健康， AXA安盛今年再度攜手慈善機構Time Auction，策劃了兩項實體活動，將「社會共融」理念轉化為具體行動：

支持本地婦女導師工作坊：AXA安盛邀請社區女性擔任導師，指導員工製作工藝品，其後全數捐贈予患有智力發展障礙症的兒童及長者院舍，在端午及盛夏期間傳遞溫暖。同時，這場沉浸式手作體驗亦讓員工在繁忙工作中紓緩壓力。

共融藝術與動物輔助治療：AXA安盛員工走進社區空間，與唐氏綜合症患者及聽障人士一同繪畫創作，並特別安排治療犬互動，透過藝術治療及動物輔助治療紓緩情緒壓力，提升自信及正面情緒，建立社交聯繫。

AXA安盛透過創新的活動模式與多方協作，為員工提供多元化的義工體驗，以實際行動凝聚社會力量並推動生態保育發展。展望未來，AXA安盛將繼續履行其可持續發展的承諾，為氣候轉型、生物多樣性保育及關愛共融社會創造更深遠的正面影響。

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關於AXA安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈52個市場，服務全球逾9,200萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

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SOURCE AXA安盛